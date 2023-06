The Idol: Handlung und Besetzung - alle Infos zur HBO-Serie

Die von Abel "The Weeknd" Tesfaye, Reza Fahim und Sam Levinson produzierte HBO-Serie "The Idol" folgt einem aufstrebenden Pop-Idol und ihrer komplexen Verbindung zu einem Selbsthilfe-Guru und Sektenführer.

Die Drama-Fernsehserie "The Idol" wurde von Abel Tesfaye, besser bekannt als "The Weeknd", Sam Levinson und Reza Fahim erdacht. Die offizielle Serienbestellung wurde von HBO im November 2021 bekanntgegeben.

Die Serie konzentriert sich auf ein junges, aufstrebendes Pop-Idol und ihre komplexe Beziehung zu einem Nachtklubbesitzer, welcher Teil einer gefährlichen Sekte ist. Die beiden Hauptrollen werden von Abel "The Weekend" Tesfaye und Lily-Rose Depp (Tochter von Johnny Depp) gespielt. Die Serie feiert ihre Weltpremiere auf den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes.

Folgen von "The Idol" im Überblick

Zum Start der Serie hat HBO sechs Episoden für Staffel 1 angekündigt. Die sechs Episoden zu "The Idol" werden wöchentlich veröffentlicht.

Hier sind die einzelnen Episoden und der jeweilige Ausstrahlungstermin der synchronisierten Fassung:

Folge 1: „ Pop Tarts & Rat Tales" (05. Juni 2023)

& Rat Tales" (05. Juni 2023) Folge 2: „Double Fantasy“ (12. Juni 2023)

Folge 3: „The Girl in an Orgy“ (19. Juni 2023)

Folge 4: „Used and Abused“ (26. Juni 2023)

Folge 5: „Tight Girl“ (3. Juli 2023)

Folge 6: „ Tedros Comes “ (10. Juli 2023)

Handlung von "The Idol": Worum geht es?

The Idol erzählt die Geschichte des aufstrebenden Popstars Jocelyn (Lily-Rose Depp). Nach einem Nervenzusammenbruch während ihrer letzten Tournee versucht sie verzweifelt, ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen und ihre Position als Amerikas größter und most-sexiest Popstar zurückzugewinnen. Dabei trifft sie auf Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), den charismatischen Besitzer eines Nachtclubs mit einer dunklen Vergangenheit, der ihre Leidenschaft für die Musik wieder neu entfacht.

Allerdings ahnt Jocelyn nicht, dass sie sich mit Tedros gleichzeitig mit seiner modernen und gefährlichen Sekte eingelassen hat. Zwischen ihnen entwickelt sich eine toxische Beziehung, die von Machtspielen, Sex und Gewalt geprägt ist und Jocelyn wieder an die Spitze des Erfolgs bringen soll. Doch wird ihr romantisches Erwachen sie zu neuen Höhen in der Karriere führen oder sie in die dunkelsten Abgründe ihrer Seele treiben?

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "The Idol"

The Idol wurde von The Weeknd mitentwickelt, der auch eine der Hauptrollen in der Drama-Serie neben Lily-Rose Depp spielt. Zu den weiteren Darstellern gehören bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, wie Troye Sivan, Suzanna Son (bekannt aus dem Film "Red Rocket"), Hank Azaria (bekannt aus "Pretty Woman") und Tunde Adebimpe (Spiderman: Homecoming).

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspielern, die Teil des Casts von "The Idol" sind.

Schauspieler Rolle Abel " The Weeknd " Tesfaye Tedros Lily-Rose Depp Jocelyn Suzanna Son Chloe Moses Sumney Isaak Jennie Kim Dyanne Jane Adams Nikki Dan Levy Benjamin Troye Sivan Xander Da'Vine Joy Randolph Destiny Hari Nef Talia Eli Roth Andrew Finkelstein Moses Summey Izaak Rachel Sennott Leia Hank Azari Chaim

Wo und wie kann man "The Idol" im Stream sehen?

Dazu wird ein kostenpflichtiger Zugang über einen Sky Q Receiver oder den Streaming-Dienst WOW benötigt. Die 1. Staffel von "The Idol" ist seit dem 5. Juni auf Abruf über Sky Q und dem Streamingdienst WOW verfügbar. Sky betreibt den Streaming-Dienst WOW, welcher nahezu das komplette Sky-Programm umfasst. Vor Juni 2022 war der Dienst unter dem Namen Sky Ticket bekannt, bevor er umbenannt wurde. WOW-Angebote sind ab einem Preis von 7,99€ erhältlich. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Streaming-Anbieters.

Trailer zu "The Idol"

HBO hat einen offiziellen Teaser-Trailer veröffentlicht.