"The Kardashians": Alle Infos zu Inhalt, Folgen und Besetzung

Mit "The Kardashians" läuft eine neue Reality-Serie bei Disney Plus. Wir informieren Sie hier über Besetzung und Folgen. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Die Kardashian-Familie bekommt mit "The Kardashians" eine neue Reality-Serie beim Streamingdienst Disney+. Von 2007 bis 2021 hatte der Familienclan bereits seine eigene Show mit dem Titel "Keeping up with the Kardashians", die beim amerikanischen Sender E! ausgestrahlt wurde. Die Sendung brachte es dort auf insgesamt 20 Staffeln.

Ben Winston ist zusammen mit Emma Conway und Elizabeth Jones als ausführender Produzent von "The Kardashians" tätig. Danielle King fungiert sowohl als Showrunnerin und als ausführende Produzentin des Formats.

Worum geht es in "The Kardashians"? Wie viele Folgen gibt es? Wie sieht die Besetzung aus? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Inhalt, zu den Folgen und zur Besetzung. Außerdem halten wir einen Trailer für Sie bereit.

Video: SAT.1

Start-Termin: Seit wann ist "The Kardashians" bei Disney+ zu sehen?

Die erste Folge von "The Kardashians" steht seit Donnerstag, 14. April 2022, beim Streaminganbieter Disney+ zum Abruf bereit. Danach wird jede Woche eine neue Episode veröffentlicht.

Um die Reality-Serie "The Kardashians" bei Disney+ streamen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Neukunden haben bei Disney+ die Möglichkeit, sich zwischen zwei verschiedenen Abos zu entscheiden. So ist der Erwerb einer monatlichen Mitgliedschaft für 8,99 Euro oder eines jährlichen Abonnements für 89,90 Euro möglich. Den Kundinnen und Kunden stehen dann unter anderem Filme und Serien wie "The Mandalorian", "Lost" sowie alle "Star Wars"-Filme zur verfügung.

Episoden: Das sind die Folgen von "The Kardashians" auf Disney+

Die Titel der einzelnen Folgen werden jeweils am Tag der Ausstrahlung bekannt gegeben:

Folge 1: "Brennt sie verdammt noch mal alle nieder"

Folge 2: "Hat jemand das aufgenommen?"

Folge 3: "Live aus New York "

Inhalt: Darum geht es in der Reality-Show "The Kardashians"

Die bekannte Familie gewährt in "The Kardashians" uneingeschränkte Einblicke in ihr Privatleben. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie räumen mit diversen Schlagzeilen über sie auf und enthüllen die Wahrheit hinter diesen.

Von der Leitung der eigenen milliardenschweren Unternehmen und dem enormen Druck, der damit verbunden ist bis hin zu ausgelassen Spielstunden mit den Kindern und Familienausflügen. Die Serie zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern den Alltag der Kardashian-Familie.

Besetzung: Diese Stars aus dem Kardashian-Clan sind bei "The Kardashians" mit dabei

In der Reality-Show "The Kardashians" sind zahlreiche bekannte Gesichter der Familie Kardashian/Jenner zu sehen. Unter anderem gewähren Familienoberhaupt Kris Jenner sowie ihre Töchter Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner Einblicke in ihr Privatleben.

Trailer: Erste Einblicke in "The Kardashians"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der Reality-Serie "The Kardashians" auf Diesney+ verschaffen können, finden Sie hier den offiziellen Trailer der Show: