vor 24 Min.

"The Kardashians", Staffel 2 auf Disney plus: Start, Besetzung und Trailer der Familien-Saga

"The Kardashians": Disney+ bringt Staffel 2. Wann ist Start? Wie steht es mit Folgen, Besetzung und Stream? Gibt es schon einen Trailer? Von links: Kris Jenner Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian und Kim Kardashian.

"The Kardashians" kommt mit Staffel 2 auf Disney plus: Wann ist Start? Was wissen wir zu Folgen, Besetzung und Stream? Gibt es schon einen Trailer?

Von Claus Holscher