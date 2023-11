Staffel 4 von "The Kardashians": Folgen, Besetzung, Trailer, Stream und Inhalt

Staffel 4 von "The Kardashians" läuft seit September auf Disney+. Erfahren Sie hier alle Informationen rund um die Besetzung, Trailer, Stream und Inhalt von Staffel 4.

Die Kardashian-Familie ist seit Ende September mit frischen Episoden ihrer Reality-Show "The Kardashians" zurück. Ein Vorschau-Trailer von Disney gewährt kurze Einblicke in die bevorstehenden Episoden und enthüllt das genaue Startdatum.

Während es bei anderen Shows oft Jahre dauert, bis neuer Nachschub produziert wird, können die Fans der Kardashians bereits nach wenigen Wochen weitere Inhalte sehen. Die dritte Staffel war erst im Mai 2023 gestartet und ist in Deutschland über den Streamingdienst Disney+ verfügbar. Nun ist schon Staffel 4 da. Seit dem Start kommt jede Woche Donnerstag eine neue Folge der Show. Infos rund um die Besetzung, Trailer, Stream und Inhalt der neuen Staffel von "The Kardashians" finden Sie hier.

"The Kardashians": Seit wann läuft die vierte Staffel?

Die erste Folge der vierten Staffel wurde am 28. September 2023 veröffentlicht. Auch in dieser Staffel wird es wieder zehn brandneue Episoden geben, die immer donnerstags veröffentlicht werden. Die letzte Folge der Staffel läuft demnach am 30. November 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Besetzung der Staffel 4 von "The Kardashians"

In der vierten Staffel von "The Kardashians" sind alle bekannten Hauptdarsteller wieder dabei und auch ihre jeweiligen Partner werden in der Fernsehsendung auftreten, wenn auch nur in Nebenrollen. Neben Kim Kardashian werden in den kommenden Episoden auch ihre Schwestern wieder dabei sein, darunter Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und selbstverständlich auch ihre Mutter Kris Jenner.

Kris Jenner

Kourtney Kardashian

Kim Kardashian

Khloé Kardashian

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Travis Barker

Scott Disick

Corey Gamble

"The Kardashians": Trailer für Staffel 4

Hier finden Sie den Vorschau-Trailer für die vierte Staffel von "The Kardashians".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"The Kardashians": Worum geht es in Staffel 4 der Reality-Show?

Im Trailer verspricht Kim Kardashian mehr Spaß, mehr Familie und mehr Dramen für die vierte Staffel der Reality-Show. Das Grundkonzept der Reality-Show bleibt in der vierten Staffel unverändert. Im Mittelpunkt steht weiterhin das alltägliche Leben der Kardashian-Familie. Die berühmte Familie präsentiert sich in einer brandneuen Staffel und gewährt einen umfassenden Einblick in ihr Leben. Auf der einen Seite geht es um die Herausforderungen, ein milliardenschweres Unternehmen zu führen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Einblicke in das Privatleben.

Folgen und Termine von "The Kardashians"

"The Kardashians" ist ein Spin-off der Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians", die von 2007 bis 2021 ausgestrahlt wurde. Seit dem 28. September 2023 können Sie sich jeden Donnerstag auf eine neue Episode der vierten Staffel von "The Kardashians" freuen.

Folge 1: 28. September 2023: "You are a witch and i hate you"

Folge 2: 5. Oktober 2023: "When is being me gonna be okay?"

Folge 3: 12. Oktober 2023: "A step in the right direction"

Folge 4: 19. Oktober 2023: " London here we come"

here we come" Folge 5: 26. Oktober 2023: "It Takes A Village"

Folge 6: 2. November 2023: "You're Spiraling"

Folge 7: 9. November 2023: "A Short-Term Fight"

Folge 8: 16. November 2023: "Not Forgotten, Not Forgiven"

Folge 9: 23. November 2023: "You Have Ruined Our Family"

Folge 10: 30. November 2023: "Buckle Up And Let's Go"

"The Kardashians" Staffel 4: Übertragung auf Disney+

Sie können die neuen Folgen der vierten Staffel von "The Kardashians" ab dem 28. September über den Streamingdienst Disney+ abrufen. Für die Nutzung von Disney+ benötigen Sie jedoch ein Abo, das 8,99 Euro im Monat kostet.