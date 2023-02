Folge 5 von "The Last of Us" läuft heute nacht bei Sky: Termin und Uhrzeit

Folge 5 von "The Last of Us" kommt nicht zum gewohnten Termin, sondern ist schon früher bei Sky zu sehen. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Handlung sowie einen Trailer gibt es hier.

Folge 5 von "The Last of Us" wird auch in Deutschland früher zu sehen sein, weil der Sendetermin in den USA nach vorne verlegt wurde. Wenn Sie nach der 4. Folge also bereits der kommenden Episode entgegenfiebern, dann müssen Sie sich diesmal nicht eine ganze Woche lang gedulden. Das trifft sich gut, da man das Ende der letzten Folge von "The Last of Us" durchaus als Cliffhanger bezeichnen kann: Ellie und Joel werden unsanft geweckt und blicken in die Läufe zweier Pistolen.

Wann gibt es die 5. Folge von "The Last of Us" im Stream bei Sky zu sehen? Wann ist der neue Termin und wie viel früher steht die neueste Ausgabe zum Abruf bereit? Wir haben alle Infos rund um Folge 5 von "The Last of Us" für Sie und informieren über die genaue Uhrzeit, die Handlung und haben außerdem einen Trailer für Sie.

Was ist in Folge 4 von "The Last of Us" passiert?

Trotz der Unterschiede zum Spiel in Folge 3, geht es in Folge 4 von "The Last of Us" unter den gleichen Voraussetzungen weiter: Mit dem Auto und den Vorräten, die Frank und Bill den beiden hinterlassen haben, setzen Joel und Ellie ihre Reise fort. Im Auto beginnt Joel langsam etwas aufzutauen und erzählt Ellie von seinem Bruder Tommy. Ihre Beziehung entwickelt sich weiter und Joel ist nun wesentlich gesprächiger als zuvor, während Ellie mit ihren Witzen und ihren sarkastischen Sprüchen weiterhin versucht seine harte Schale zu knacken.

Nach einiger Zeit erreichen Sie Kansas City, wo sie aufgrund eines versperrten Tunnels den Weg durch die Innenstadt nehmen müssen. Joels Befürchtungen bestätigen sich, als ihnen auf der Straße ein scheinbar verletzter Mann entgegenkommt, der sie zum Anhalten bewegen will. Er gibt Gas, fährt dabei jedoch über eine Nagelsperre, woraufhin das Auto im Schaufenster eines Ladens endet. Sofort eröffnen die Banditen das Feuer und Joel ist gezwungen sich zu verteidigen. Ein letzter Angreifer schafft es schließlich ihn zu überwältigen, woraufhin Ellie aus ihrem Versteck kommt und auf den Angreifer schießt. Dieser ist jedoch nicht sofort tot, was Joel dazu zwingt die Sache zu Ende zu bringen.

In Kansas City haben sich die Überlebenden gerade der Herrschaft von "FEDRA" entledigt. Kathleen, die Anführerin der Rebellen, ist eigentlich auf der Suche nach einem "Henry", doch schickt ihre Männer nun los, um auch Joel und Ellie zu finden. Die beiden verstecken sich derweil in einem leer stehenden Haus, wo sie sich ihr Nachtlager einrichten. Am Ende der Folge werden sie jedoch unsanft geweckt: Ein Mann und ein kleiner Junge haben ihre Waffen auf sie gerichtet.

Vorschau zu Folge 5 von "The Last of Us": Was passiert in der neuesten Episode?

Kathleen ist weiterhin auf der Suche nach Henry, der Joel bittet ihm und seinem kleinen Bruder dabei zu helfen, die Stadt endgültig zu verlassen. Er erzählt auch davon, warum Kathleen so unerbittlich hinter ihm her ist. Wie der Trailer zur neuesten Episode verrät, gibt es in Folge 5 auch einiges an Action zu sehen: Explosionen, Waffengefechte und auch der erste "Bloater" hat seinen Auftritt. Fans der Spiele dürfte die besondere Art der Infizierten bereits bekannt sein. Dieses Ungetüm ist wesentlich größer als die herkömmlichen Zombies und auch um einiges gefährlicher als die gefürchteten "Klicker".

"The Last of Us", Folge 5: Termin und Uhrzeit

Die neueste Ausgabe von "The Last of Us" wird ausnahmsweise bereits früher im Stream zur Verfügung gestellt. In den USA ist Folge 5 schon am Freitagabend zu sehen, für deutsche Fans wird die Episode am Samstag um ca. 4 Uhr morgens bei WOW zum Abruf bereitstehen. An den folgenden Sendeterminen wird sich jedoch nichts ändern - der vorgezogene Release von Folge 5 ist eine einmalige Ausnahme. Hier finden Sie den Sendetermin der 5. Folge von "The Last of Us":

Samstag, 11. Februar 2023, 4 Uhr bei WOW

Die Release-Termine der folgenden Episoden:

Folge 6: 20. Februar 2023, 3 Uhr

Folge 7: 27. Februar 2023, 3 Uhr

Folge 8: 6. März 2023, 3 Uhr

"The Last of Us": Trailer zu Folge 5

Nach dem Release jeder Folge veröffentlicht HBO einen Trailer zur nächsten Episode. Den Trailer zu Folge 5 von "The Last of Us" können Sie sich hier ansehen: