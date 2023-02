Serie zu "The Last of Us": Infos zu Besetzung, Folgen und Handlung

Das Videospiel "The Last of Us" wurde als TV-Serie für den Sender HBO umgesetzt. Hier erfahren Sie alles rund um Besetzung und Handlung. Außerdem haben wir den offiziellen Trailer für Sie.

In der postapokalyptischen Serie zum Videospiel-Hit "The Last of Us" verwandelt sich Pedro Pascal in den Schmuggler Joel und Bella Ramsey in das Mädchen Ellie. Diese beiden Figuren kämpfen in einer postapokalyptischen Welt gegen mutierte Menschen und ums Überleben. Dabei entwickeln die zwei immer mehr eine Vater-Tochter-Beziehung.

Showrunner der "The Last of Us"-Serie ist Craig Mazin, der schon mit der Mini-Serie "Chernobyl" einen Erfolg für HBO abgeliefert hat. Er arbeitet dabei eng mit Neil Druckmann zusammen, der schon maßgeblich für die beiden Videospiele verantwortlich war und Co-Präsident des Entwicklers Naughty Dog ist.

Wer die beiden Schauspieler von Ellie und Joel in der "The Last of Us"-Serie sind, stand schon seit Anfang 2021 fest. Sie möchten mehr über die Besetzung der Serie erfahren? Wir haben diese und alle weiteren Infos rund um die neue Serie hier für Sie zusammengetragen.

"The Last of Us"-Serie: Wann war der Start der Serie?

Für die deutschen Fans ging "The Last of Us" ist in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2023 los. Die neuen Folgen werden seitdem ganz klassisch wöchentlich veröffentlicht, eine neue Folge alle sieben Tage. Das Staffel-Finale gibt es dann entsprechend am 13. März 2023 in Deutschland zu sehen. Die "The Last of Us"-Serie ist in Deutschland im Stream über Wow (das ehemalige Sky Ticket ) verfügbar, so wie es auch bei anderen HBO-Produktionen der Fall ist. Ab März gibt es die neue Serie dann auch auf Sky Atlantic.

Wie viele Folgen hat die Staffel 1 von "The Last of Us"?

Staffel 1 der Serie "The Last of Us" umfasst neun Folgen. Die erste Episode hat mit 83 Minuten fast Spielfilmlänge - alle anderen Folgen haben aber lediglich eine Laufzeit von etwa einer Stunde. Hier eine Übersicht zu den Sendeterminen:

Folge 1: "When You're Lost in the Darkness", 16. Januar 2023

Folge 2: "Cordyceps Ordo Seclorum", 23. Januar 2023

Folge 3: " Long Long Time", 30. Januar 2023

Time", 30. Januar 2023 Folge 4: "Please Hold My Hand", 6. Februar 2023

Folge 5: "Endure and Survive", 11. Februar 2023

Folge 6: "Kin", 20. Februar 2023

Folge 7: "Left behind", 27. Februar 2023

Folge 8: "When We Are in Need", 6. März 2023

Folge 9: "Look For The Light", 13. März 2023

Handlung zur Serie "The Last of Us"

Das Videospiel "The Last of Us" war im Jahr 2013 erschienen. Die Handlung spielt hauptsächlich im Jahr 2033 - zwei Jahrzehnte nachdem ein mutierter Pilz zur Katastrophe geführt und 60 Prozent der Menschen in gefährliche Monster verwandelt hat, die Zombies ähneln.

Die Hauptfigur Joel hat beim ersten Ausbruch seine Tochter verloren. Im Jahr 2033 schlägt er sich als Schmuggler durch - bis er eines Tages den Auftrag bekommt, ein Mädchen zu schmuggeln. Mit diesem Mädchen, Ellie, wird er in dramatische Ereignisse verwickelt. Am Anfang stehen sich die beiden mit Skepsis gegenüber, entwickeln aber eine immer engere Vater-Tochter-Beziehung.

Die Serie orientiert sich grundlegend an der Geschichte der Vorlage und erzählt die Handlung des ersten Spiels. Showrunner Craig Mazin sagte in einem Interview mit der BBC, dass er zentrale Ereignisse nicht verändern wollte. Dennoch wollte er die Handlung erweitern und mehr Hintergründe liefern.

Besetzung von "The Last of Us": Schauspieler im Cast mit Pedro Pascal und Bella Ramsey

Bereits im Februar 2021 gab es die zentrale Nachricht zur Besetzung der "The Last of Us"-Serie: Die Darsteller von Joel und Ellie wurden gefunden.

Pedro Pascal spielt Joel

Pedro Pascal - Jahrgang 1975 - ist ein US-Schauspieler chilenischer Herkunft, der schon lange prominent im TV-Geschäft mitmischt. Er spielte unter anderem Oberyn Martell in der HBO-Produktion " Game of Thrones" und die Hauptfigur Javier Peña in "Narcos". Zuletzt machte er vor allem als Titelfigur in der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" auf sich aufmerksam, war aber auch im Kinofilm "Wonder Woman 1984" zu sehen. Nun übernimmt er bei "The Last of Us" die Rolle von Joel.

Bella Ramsey spielt Ellie

Die 2003 geborene Bella Ramsey spielte ebenfalls in "Game of Thrones" mit, was den Durchbruch für sie bedeutete. Die britische Schauspielerin verkörperte das Mädchen Lyanna Mormont, die in der Serie mit ihren zehn Jahren schon das Oberhaupt des Hauses Mormont ist. Trotz ihres jungen Alters ist Lyanna Mormont sehr schlagfertig und kann sich dabei sogar gegen die starken Männer von Westeros durchsetzen. Die Figur wurde schnell ein Fan-Liebling und Schauspielerin Bella Ramsey von Kritikern mit Lob überschüttet. Danach spielte sie unter anderem noch die Hauptrolle in drei Staffeln der Serie "Eine lausige Hexe".

Nico Parker spielt Sarah

Nico Parker - geboren 2004 - spielt in der Serie Sarah und damit die Tochter von Joel. Die englische Schauspielerin wurde 2019 durch die Rolle der Milly Farrier in Dumbo bekannt und spielte danach auch in der Serie "The Third Day" mit - in der ihr Rollenname übrigens Ellie lautete.

Nick Offerman spiel Bill

Der sonst eher als Comedy-Darsteller bekannte Nick Offerman ist für den ursprünglich angedachten Con 'O Neil eingesprungen. In "Parks and Recreation" schaffte er es, seine Rolle des Ron Swanson zur Kultfigur zu machen.

Anna Torv spielt Tess

Die bisher hauptsächlich aus der Serie "Mind Hunter" bekannte Schauspielerin bekommt hier die Chance, neben den anderen zu glänzen. In "The Last of Us" spielt sie die Rolle einer Schmugglerin.

Sky hat nun auch einen großen Teil des restlichen Casts öffentlich gemacht. Hier haben wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Rollen und ihre Besetzungen zusammengestellt:

Rolle Schauspieler Tommy Gabriel Luna Frank Murray Bartlett Riley Storm Reid Marlene Merle Dandridge Perry Jeffrey Pierce Henry Lamar Johnson Sam Keivonn Woodard Marlon Graham Greene Florence Elaine Miles Tess Anna Torv Sarah Nico Parker Bill Nick Offerman Kathleen Melanie Lynskey

Wie viele Staffeln sind für "The Last of Us" geplant?

Staffel 2 von "The Last of Us" ist bereits bestätigt. Das wird dann wohl auch erstmal die letzte Staffel sein.

Der Schöpfer des dazugehörigen Videospiels Neil Druckman sagte zumindest dazu, dass die Anlehnung des Plots der Serie an der Handlung des Spiels automatisch zu einem natürlichen Endpunkt der Serie führe. Er habe nicht vor, Geschichten zu erzählen, die über die Inhalte der Spiele hinausgingen.

"The Last of Us"-Serie: Soundtrack

Beim Soundtrack kann die ähnliche Qualität erwartet werden, wie bei den Spielen "The Last of Us" und "The Last of Us Part II". Mit Gustavo Santaolalla wurde nämlich derselbe Komponist verpflichtet, wie Neil Druckmann schon 2020 über Twitter bekanntgab.

Trailer zur "The Last of Us"-Serie

Zu einer Serie wie "The Last of Us" macht man sich am besten sein eigenes Bild. Hier haben wir Ihnen dafür den offiziellen Trailer zur Serie mitgebracht:

