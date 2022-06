"The Lazarus Project": Alles rund um Start und Besetzung

Auf Sky und Wow (ehemals Sky Ticket) ist die neue Serie "The Lazarus Project" zu sehen geben. Wissenswertes rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Wow, gibt es hier.

Für alle Action-Fans gibt es eine neue Serie auf Sky zu sehen. Die Serie "The Lazarus Project" handelt von der gleichnamigen geheimen Organisation "Lazarus", die in der Lage ist, die Zeit zurückzudrehen sofern die Welt vor einem Untergang steht. Nur Lazarus-Mitarbeiter können sich an die Ereignisse erinnern, die durch die Zeitumkehrung ungeschehen gemacht wurden. Mehr zur Handlung gibt es in diesem Artikel.

Möchten Sie gerne mehr erfahren zu "The Lazarus Project"? Möchten Sie wissen, wann und wo Sie die neue Serie sehen können, welche Schauspieler mitwirken, worum es konkret geht und ob es einen Trailer zu sehen gibt? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen zu Start, Folgen und Besetzung. Am Ende hält dieser Artikel noch einen Trailer von "The Lazarus Project" für Sie bereit.

Wann war der Start von "The Lazarus Project"? Stream auf Wow (ehemals Sky Ticket)

Die Serie ist eine eher kleine Produktion, die nicht so sehr ins Rampenlicht rückt wie etwa die der Serie zum Kult-Videospiel "The Last of US", die derzeit läuft. Daher wurde auch nicht allzu viel Rummel um die Veröffentlichung der Serie im April gemacht. Die Serie ist derzeit bei dem Streamingdienst Wow (dem ehemaligen Sky Ticket) zu sehen.

"The Lazarus Project": Folgen im Überblick

Insgesamt umfasst "The Lazarus Project" acht Folgen, die jeweils eine Stunde dauern. Die Folgen wurde alle im April veröffentlicht und sind seitdem für die Kunden auf Wow abrufbar.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "The Lazarus Project"

Auch in dieser Serie waren zahlreiche Schauspieler an der Produktion beteiligt. Die Hauptrolle von "The Lazarus Project" spielt Paapa Essiedu als "George". Der weitere Cast besteht unter anderem aus Anjli Mohindra, Vinette Robinson und Tom Burke. Hier erhalten Sie eine Übersicht der Besetzung:

Paapa Essiedu als George

Vinette Robinson als Janet

Caroline Quentin als Wes

Lorn Macdonald als Blake

Anjli Mohindra als Archie

Tom Burke als Rebrov

als Rebrov Rudi Dharmalingam als Shiv

Charly Clive als Sarah

Zahlreiche Produzenten wirkten ebenfalls bei "The Lazarus Project" mit. Hier gibt es eine Übersicht der Mitwirkenden:

Gabriel Silver

Joe Barton

Paul Gilbert

Johnny Capps

Julian Murphy

Adam Knopf

Worum geht es in "The Lazarus Project"? Das ist die Handlung

"The Lazarus Project ist eine fesselnde Serie, die sich direkt auf unsere unsicheren Zeiten bezieht und auf unseren Wunsch, das zu lenken, was sich eigentlich unserer Kontrolle entzieht. Es ist eine bewegende Geschichte über Liebe und Schicksal in einem fesselnden, rasanten Actionthriller, der die Zuschauer in Atem hält".

George wacht eines Tages auf und erschrickt plötzlich, da er einen Tag erlebt, der Monate zurück liegt. Seine gesamten Erfolge - beruflich oder privat - waren wie ausgelöscht. Er hält sich zunächst selbst für verrückt. Die Zeit wurde gedreht und George scheint der einzige zu sein, der davon etwas bemerkt.

George lernst Archie kennen, der ihn dann für das Lazarus-Projekt rekrutiert. Ausschließlich George und die Lazarus-Mitarbeiter können sich an die Ereignisse erinnern, die durch die Zeitumkehr ungeschehen gemacht wurden. Zusammen mit Archie, Shiv und Wes versucht George, globale Katastrophen zu verhindern. Die Truppe versucht unter anderem den gesuchten Verbrecher Rebrov zu stoppen, der einen nuklearen Sprengstoff zünden und damit die Welt zerstören will. Bei einem Unfall wird jemand verletzt, dem George sehr nahe steht - Lazarus lässt jedoch nicht zu die Zeit zurückzudrehen. George muss sich nun entscheiden.

Trailer zu "The Lazarus Project"

Für alldiejenigen, die sich gerne vorab einen Eindruck von "The Lazarus Project" verschaffen möchten, haben wir hier den Trailer verlinkt: