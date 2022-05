Staffel 3 von "The Mandalorian": Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Staffel 3 von "The Mandalorian" erscheint 2023 auf Disney+. Was zu Start, Besetzung und Handlung schon bekannt ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

"The Mandalorian" gilt bei den Serien auf Disney+ als ein Aushängeschild: Die " Star Wars"-Serie bekam schon zum Start des Streaming-Dienstes viel Aufmerksamkeit - und auch gute Kritiken.

Daher verwundert es wenig, dass sich Staffel 3 in Arbeit befindet. Im September 2021 fingen die Dreharbeiten in den Manhattan Beach Studios in Kalifornien an und dauerten bis März 2022.

Was ist bisher zur dritten Staffel von "The Mandalorian" bekannt? Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert und verrät Ihnen, was rund um Start, Handlung und Schauspieler bereits bekannt ist.

Start: Ab wann ist "The Mandalorian", Staffel 3 bei Disney+ in Deutschland zu sehen?

Schon im April 2020 vermeldete die zur Unterhaltungsbranche gut informierte US-Seite Variety, dass an Staffel 3 von "The Mandalorian" gearbeitet werde. Autor und Produzent ist einmal mehr Jon Favreau, den Marvel-Fans von den "Iron Man"-Filmen kennen könnten. Dort war er nicht nur als Regisseur dabei, sondern auch vor der Kamera als Happy Hogan zu sehen.

Ende 2020 gab Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, bei einem Termin für Investoren zudem bekannt, dass Staffel 3 "an Weihnachten 2021" erscheinen werde. Doch der Drehstart verschob sich nach hinten und begann erst im September 2021 - auch weil an vielen anderen "Star Wars"-Serien gearbeitet wird.

Seit Ende Mai 2022 herrscht nun endlich mehr Gewissheit, denn im Rahmen der "Star Wars Celebration" 2022 wurde der Start-Monat für Staffel 3 von "The Mandalorian" verkündet. Die neuen Folgen erscheinen im Februar 2023. Auch Staffel 4 der Serie wurde bereits offiziell von Disney bestätigt.

Handlung: Staffel 3 und Staffel 4 der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" könnten "Antworten" liefern

Details zur Handlung gibt es noch nicht. Giancarlo Esposito, Darsteller von Bösewicht Moff Gideon, sagte aber People.com: "Es ist ein großes Universum, in dem es viel zu entdecken gibt. Ich denke, dass die Show den Grundstein für die Tiefe der Geschichte legt, die in den Staffeln 3 und 4 kommen wird."

Giancarlo Esposito spielt in der Serie "The Mandalorian" den Bösewicht Moff Gideon. Foto: Paul Buck, dpa (Archiv)

Er gehe davon aus, dass die Zuschauer in Staffeln 3 und 4 "Antworten bekommen werden". Offiziell angekündigt sind die beiden Staffeln von Disney aber noch nicht.

Achtung Spoiler zur vorherigen Staffel und "Das Buch von Boba Fett": Am Ende von Staffel 2 hatte Din Djarin seinen Schützling Grogu - so der eigentliche Name von "Baby Yoda" - in die Obhut von Luke Skywalker gegeben. Doch in der Serie "Das Buch von Boba Fett" wurde diese Geschichte überraschend weitererzählt: Grogu entscheidet sich dagegen, ein Jedi zu werden - und wird mit dem Mandalorianer wiedervereint. Sie brechen zusammen in einem neuen Raumschiff auf.

Welche Konflikte in Staffel 3 von "The Mandalorian" warten, ist noch nicht bekannt. Din Djarin könnte aber mit Bo-Katan aneinandergeraten, die in den Besitz des Dunkelschwerts kommen möchte.

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "The Mandalorian", Staffel 3?

Pedro Pascal wird wieder den namensgebenden "Mandalorianer" Din Djarin spielen. Außerdem kehrt wohl auch wieder Katee Sackhoff als Bo-Katan zurück. Ansonsten gibt es bisher kaum Informationen zur Besetzung der 3. Staffel von "The Mandalorian".

Schauspielerin Gina Carano wird aber nicht wieder zum Cast gehören. Sie hatte mit Cara Dune eine wichtige Figur verkörpert. Disney entließ sie aber nach Aussagen, die viel Kritik ausgelöst hatten. So hatte Gina Carano die Situation der Republikaner in den USA mit der Behandlung von Juden im Nationalsozialismus in Deutschland verglichen.

Hier eine Übersicht zur Besetzung: