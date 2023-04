Staffel 5 von "The Marvelous Mrs. Maisel": Besetzung und Handlung

“The Marvelous Mrs. Maisel” ist bei Amazon Prime in die fünfte und letzte Runde gegangen. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Cast, Handlung und Streaming der finalen Staffel.

Bei Amazon Prime ist die Staffel 5 von "The Marvelous Mrs. Maisel" verfügbar. Wann war der Start dieser letzten Staffel? Welche Schauspieler wirken mit? Worum ging es in den vorherigen Staffeln? Welche Folgen erwarten den Zuschauer in der neuen Staffel? In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Schauspieler im Cast, Handlung, Folgen und Stream von "The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 5.

"The Marvelous Mrs. Maisel" heute: Wann startete Staffel Nr. 5?

Amazon Prime hatte es bereits vorher auf verschiedenen Social Media Plattformen offiziell gemacht: Die fünfte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" ging am 14. April 2023 an den Start.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die erste Staffel war bereits im Januar 2018 veröffnetlicht worden. Die zweite Staffel folgte schnell darauf. Im Dezember 2019 veröffentlichte Amazon Prime Video die dritte Staffel. Zwischen der dritten und vierten Staffel vergingen jedoch mehr als zwei Jahre. Zuerst war der Start von Staffel 5 für Ende 2022 angesetzt, dann wurde es aber der 14. April 2023. Sicher ist mittlerweile auch, dass es sich um die finale Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" handelt, wie Amazon Prime auf Twitter bestätigt hat:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Cast: So sieht die Besetzung von "The Marvelous Mrs. Maisel" Staffel 5 aus

Amazon Prime hat für die verschiedenen "The Marvelous Mrs. Maisel"-Staffeln unterschiedliche Schauspieler gecastet. Hier gibt es eine Übersicht zu den Schauspielern der unterschiedlichen Staffeln:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Staffel 1

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Bailey De Young als Imogene Cleary

Brian Tarantina als Jackie

Joel Johnstone als Archie Cleary

Cynthia Darlow als Mrs. Moskowitz

Staffel 2

Lesen Sie dazu auch

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Zachary Levi als Benjamin

Staffel 3

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Kevin Pollak als Moishe Maisel

Staffel 4

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Kevin Pollak als Moishe Maisel

als Caroline Aaron als Shirley Maisel

als Stephanie Hsu als Mei Lin

Einige Schauspieler im Cast von "The Marvelous Mrs. Maisel" Staffel 5 waren bereits vorab in einer offiziellen Pressemitteilung von Amazon Prime bestätigt worden. Diese sind:

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson ( Miriams Manager)

als ( Manager) Michael Zegen als Joel Maisel ( Miriams Ex-Mann)

als ( Ex-Mann) Marin Hinkle als Rose Weissman ( Miriams Mutter)

als ( Mutter) Tony Shalhoub als Abe Weissman ( Miriams Vater)

als Abe ( Vater) Kevin Pollak als Moishe Maisel (Joels Vater)

als (Joels Vater) Caroline Aaron als Shirley Maisel (Joels Mutter)

als (Joels Mutter) Luke Kirby als Lenny Bruce

als Lenny Bruce Reid Scott als Gordon Ford

Alfie Fuller als Dinah Rutledge

als Dinah Rutledge Jason Ralph als Mike Carr

Die Handlung von "The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 5

Wenn es ein perfektes Leben gibt, dann lebt das wahrscheinlich die wunderbare Mrs. Maisel. Die Jüdin wohnt gemeinsam mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen Kindern in einem schönen Appartement in der Upper West Side. Doch in ihr steckt ein verborgenes Talent, das sie bisher kaum gezeigt hat – das ändert sich jedoch.

Miriam Maisel lässt ihr bequemes Leben hinter sich und versucht sich im Nacht- und Clubleben als Comedian. Das bringt viele Probleme mit sich. Mrs. Maisel wird durch ihren Wunsch vor Eheprobleme gestellt, denn ihr Mann, ein erfolgreicher Geschäftsmann in New York, versucht sich ebenfalls als Comedian. Susi Meyerson unterstützt Mrs. Maisel bei ihrer Karriere. In Staffel 4 versuchen die beiden, Miriams Karriere als Comedian weiter auszubauen.

Was wird Staffel 5 Neues bringen? Bisher ist noch nichts Konkretes zur Handlung der fünften Staffel bekannt. Lediglich zu folgender Aussage hat sich Amazon in seiner Pressemitteilung hinreißen lassen: "Midge finds herself closer than ever to the success she's dreamed of, only to discover that closer than ever is still so far away." Hauptcharakter Midge Maisel ist also auf dem besten Weg zum Erfolg als Comedienne - nur um dann festzustellen, dass sie immer noch weit entfernt von ihrem Ziel ist.

Staffel 5 von "The Marvelous Mrs. Maisel": Das sind die Folgen in der Übersicht

Laut der offiziellen Pressemitteilung von Amazon Prime hat die neue Staffeln von "The Marvelous Mrs. Maisel" neun Folgen. Die ersten drei Folgen erschienen am 14. April 2023. Danach werden die weiteren Episoden wöchentlich veröffentlicht. Danach ergibt sich folgender Episodenplan:

Folge 1: 14. April 2023

Folge 2: 14. April 2023

Folge 3: 14. April 2023

Folge 4: 21. April 2023

Folge 5: 28. April 2023

Folge 6: 5. Mai 2023

Folge 7: 12. Mai 2023

Folge 8: 19. Mai 2023

Folge 9: 26. Mai 2023

"The Marvelous Mrs. Maisel" im Stream: So können Sie Staffel 5 verfolgen

Wie alle Episoden zuvor wird auch die finale Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" auf der Streaming-Plattform Amazon Prime abrufbar sein. Dafür ist allerdings ein Abo des Streaming-Anbieters notwendig. Nach einem kostenlosen Probezeitraum von 30 Tagen kostet das Abonnement laut Amazon dann 8,99 Euro im Monat beziehungsweise 89,90 Euro im Jahr (Stand: 15.4.23).

Amazon Prime hat einen Trailer veröffentlicht: