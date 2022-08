Staffel 5 von "The Marvelous Mrs. Maisel": Das ist bereits bekannt

“The Marvelous Mrs. Maisel” geht in die fünfte und letzte Runde. In diesem Artikel erfahren Sie, was bereits zu Staffel 5 bekannt ist.

Staffel 5 von "The Marvelous Mrs. Maisel" ist bestätigt. Die bisherigen Staffeln waren auf Amazon Prime Video zu sehen. Wird auch die fünfte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" auf Amazon Prime Video zu sehen sein? Welche Schauspieler wirken wohl mit? Wann könnte der mögliche Start der Serie sein? Worum ging es in den vorherigen Staffeln? In diesem Artikel erfahren Sie, was bereits zu Staffel 5 von "The Marvelous Mrs. Maisel" bekannt ist.

"The Marvelous Mrs. Maisel": Wann könnte Staffel 5 an den Start gehen?

Ein genaues Datum, wann Staffel 5 von "The Marvelous Mrs. Maisel" erscheint, ist noch nicht bekannt. Nur eins steht fest: es wird die fünfte Staffel geben. Die erste Staffel ging bereits im Januar 2018 an den Start. Die zweite Staffel folgte schnell darauf. Im Dezember 2019 veröffentlichte Amazon Prime Video die dritte Staffel. Zwischen der dritten und vierten Staffel vergingen jedoch mehr als zwei Jahre. Wird der Start der fünften Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" noch in diesem Jahr sein? Sobald es näheres zum Beginn von Staffel 5 gibt, wird es in diesem Artikel ergänzt. Sicher ist allerdings, dass es sich um die finale Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" handeln wird.

Cast: So könnte die Besetzung von "The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 5 aussehen

Amazon hat für die "The Marvelous Mrs. Maisel"-Staffeln verschiedene Schauspieler gecastet. Hier gibt es eine Übersicht zu den Schauspielern:

Staffel 1

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Bailey De Young als Imogene Cleary

Brian Tarantina als Jackie

Joel Johnstone als Archie Cleary

Cynthia Darlow als Mrs. Moskowitz

Staffel 2

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Zachary Levi als Benjamin

Staffel 3

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Kevin Pollak als Moishe Maisel

Staffel 4

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

als Abe Kevin Pollak als Moishe Maisel

als Caroline Aaron als Shirley Maisel

als Stephanie Hsu als Mei Lin

Die Schauspieler der fünften Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" sind noch nicht bestätigt. Einige bekannte Hauptcharaktere werden aber sicherlich wieder dabei sein. Hier die Übersicht:

Rachel Brosnahan als Miriam Maisel

als Alex Borstein als Susie Meyerson

als Michael Zegen als Joel Maisel

als Marin Hinkle als Rose Weissman

als Tony Shalhoub als Abe Weissman

Die Handlung von "The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 5

Wenn es ein perfektes Leben gibt, dann lebt das wahrscheinlich die wunderbare Mrs. Maisel. Die Jüdin lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen Kindern in einem schönen Appartement in der Upper West Side. In ihr steckt ein verborgenes Talent, das sie bisher kaum gezeigt hat – das ändert sich jedoch.

Miriam Maisel lässt ihr bequemes Leben hinter sich und versucht sich im Nacht- und Clubleben als Comedian. Das bringt viele Probleme mit sich. Mrs. Maisel wird durch ihren Wunsch vor Eheprobleme gestellt, denn ihr Mann, ein erfolgreicher Geschäftsmann in New York, versucht sich ebenfalls als Comedian. Susi Meyerson unterstützt Mrs. Maisel bei ihrer Karriere.

In Staffel 4 versuchen die beiden, Miriams Karriere als Comedian weiter auszubauen. Was wird wohl Staffel 5 Neues bringen? Bisher ist noch nichts zur Handlung der fünften Staffel bekannt. Wenn sich dies ändern sollte, werden die neuen Veröffentlichungen umgehend hier ergänzt.