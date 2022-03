"The Marvelous Mrs. Maisel": Alle Infos zum Start von Staffel 4

"The Marvelous Mrs. Maisel" kommt mit Staffel 4 zu Amazon Prime. Hier bekommen Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem gibt es einen Trailer.

Die Comedyserie "The Marvelous Mrs. Maisel" kehrt mit einer brandneuen vierten Staffel zu Amazon Prime Video zurück. In der Serie erobert die in New York lebende jüdische Hausfrau Miriam "Midge" Maisel mit bitterböser Stand-Up-Comedy die Comedy-Szene der 50er Jahre.

Die Idee zu "The Marvelous Mrs. Maisel" stammt von der bekannten Autorin Amy Sherman-Palladino. Als ausführender Produzent der vierten Staffel fungiert ihr Ehemann Daniel Palladino.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Start, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellern im Cast der vierten Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel". Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer.

Video: wetter.com

Start: Ab wann ist "The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 4 bei Amazon Prime Video zu sehen?

Amazon Prime Video hat den Start der vierten Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" für Freitag, den 18. Februar 2022, verkündet. Ab diesem Zeitpunkt stehen die ersten beiden Folgen der neuen Staffel für Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit. In den darauffolgenden Wochen erscheinen dann immer am Freitag zwei weitere der insgesamt acht Episoden.

Die Kosten für eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video belaufen sich auf 7,99 Euro im Monat. Das Abo kann 30 Tage lang kostenlos ausgetestet werden. Außerdem kann die Mitgliedschaft jederzeit problemlos gekündigt werden.

Handlung: Darum geht es in Staffel 4 von "The Marvelous Mrs. Maisel"

Die vierte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" spielt im Jahr 1960 und man spürt ganz deutlich, dass ein Wandel in der Luft liegt.

Auf der Suche nach einer neuen, erfüllenden Aufgabe findet Midge eine Beschäftigung, die ihr kreative Freiheit verspricht. Aber ihr Engagement für ihr Handwerk - und die Orte, an die es sie führt - tragen dazu bei, dass die Kluft zwischen ihr und ihrer Familie sowie Freunden immer größer wird.

Episoden: Das sind die Folgen von Staffel 4 von "The Marvelous Mrs. Maisel"

Die vierte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" besteht aus insgesamt acht Episoden. Die Titel der einzelnen Folgen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodennamen nach, sobald die entsprechenden Infos hierzu verfügbar sind.

Folge 1: Ärger auf dem Riesenrad- (18. Februar 2022)

Folge 2: Billy Jones und die Orgien-Lampen- (18. Februar 2022)

Folge 3: Bellmore ist überall - (25. Februar 2022)

Folge 4: Reizende Menschen in der Christopher Street- (25. Februar 2022)

Folge 5: Von jungen Bienen und alten Hasen - (04. März 2022)

Folge 6: Maisel vs. Lennon: Wenn Stuten bissig werden- (04. März 2022)

Folge 7: Titel noch unbekannt - (11. März 2022)

Folge 8: Titel noch unbekannt - (11. März 2022)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 4?

Rachel Brosnahan verkörpert auch in der vierten Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" wieder die Hauptrolle der Miriam "Midge" Maisel.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die weiteren Hauptdarsteller im Cast, ihre Rollennamen in der Serie und die deutschen Synchronsprecher:

Rollenname Schauspieler Deutsche Synchronsprecher Miriam "Midge" Maisel Rachel Brosnahan Ranja Bonalana Joel Maisel Michael Zegen Roman Wolko Susie Myerson Alex Borstein Peggy Sander Abe Weissman Tony Shalhoub Bodo Wolf Rose Weissman Marin Hinkle Heide Domanowski Moishe Maisel Kevin Pollak Uwe Büschken Shirley Maisel Caroline Aaron Almut Zydra Lenny Bruce Luke Kirby Frank Schaff

Trailer: Einblicke in die vierte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von den neuen Folgen von "The Marvelous Mrs. Maisel" verschaffen können, haben wir hier den aktuellen Trailer aus Staffel 4 für Sie, der Anfang Februar veröffentlicht wurde:

(AZ)