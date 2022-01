"The Masked Dancer" 2022: Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Moderator

"The Masked Dancer" 2022: Die Tanz-Version von "The Masked Singer" geht bei ProSieben an den Start. Hier finden Sie alle Infos zu Sendeterminen, Übertragung und dem Moderator.

Mummenschanz mit Tanz - geht das? Aber hallo, sagt ProSieben und zeigt ab heute "The Masked Dancer". Offenbar hat der Erfolg von " The Masked Singer" den Machern des Senders keine Ruhe gelassen: Sie haben sich die Lizenz für den tänzerischen Ableger der Show mit den putzig maskierten Sängern unter den Nagel gerissen und eine Sause mit vier großen Live-Übertragungen angekündigt.

Wann ist der Start von "The Masked Dancer"?

Der Start von "The Masked Dancer" wurde für den heutigen 6. Januar 2022 angekündigt. Die Tanzshow startet am besagten Donnerstag zur Prime-Time.

"The Masked Dancer": Sendetermine und Sendezeit

Ab dem 6. Januar 2022 läuft die Spin-of-Show mit vier Live-Folgen immer donnerstags zur Prime-Time live auf ProSieben. Wir haben die genauen Sendetermine und Sendezeiten hier für Sie im Überblick zusammengefasst:

6. Januar 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

13. Januar 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

20. Januar 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

27. Januar 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Übertragung

Die wöchentliche Übertragung von "The Masked Dancer" 2022 im TV und Stream übernimmt ProSieben. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehen, können Sie die Tanz-Show auch über die Seite des Senders oder auf Joyn im Stream verfolgen. Bei Joyn finden Sie ebenfalls den Livestream, allerdings ist eine kostenlose Registrierung notwendig.

Masken

Wie steht es rund um Kostüme, Masken und die Auflösung bei "The Masked Dancer"? Diese drei Masken wurden von ProSieben angekündigt:

Das Gühwürmchen

Der Affe

Maximum Power

Die Maus

Der Buntstift

Rateteam

Auch was das Rateteam betrifft, so möchte ProSieben bisher nicht zu viel verraten. Welche Gäste dabei sind bleibt bisher also ein weiteres Rätsel. Wenn es neue Infos gibt, finden Sie die Neuigkeiten hier bei uns.

Moderator von "The Masked Dancer" 2022

"Zeig mir, wie du tanzt und ich sag dir, wer du bist!" - mit dieser tänzerischen Abwandlung eines bewährten Spruchs bewirbt ProSieben seine Neuerwerbung "The Masked Dancer". Eigentümer des Formats ist der koreanische Sender MBC. Die Rechte zur Umsetzung der Show im deutschsprachigen Raum liegen bei Endemol Shine Germany.

Deren Geschäftsführer Fabian Tobias geht mit großem Enthusiasmus an das Projekt heran: "Gemeinsam mit ProSieben haben unsere Produzentinnen Nadine Grünfeld und Kerstin Kalenberg 'The Masked Singer' als großen Live-Hit beim deutschsprachigen Publikum etabliert", sagt er im Interview mit dem Sender. "Es ist uns daher eine große Freude, in 2022 die Erfolgsgeschichte mit 'The Masked Dancer' weiter auszubauen."

Auch ProSieben selbst sieht mit großer Zuversicht auf den Tanz-Ableger, der wie fast schon selbstverständlich von "The Masked Singer"-Showmaster Matthias Opdenhövel moderiert wird. Der Show-Moderator freut sich laut Sender schon auf die neue Live-Show: "Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch. Sowohl fürs Perfomen, als auch fürs Raten. Aber jeder hat unverkennbare Gesten oder Haltungen, die einen verraten können. Die Fans von Bülent Ceylan haben ihn ja alleine an der Fingerhaltung als Engel erkannt." (AZ)