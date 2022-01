"The Masked Dancer": Kostüme und Auflösung - Wer steckt unter den Masken?

"The Masked Dancer" 2022 ging kürzlich mit Staffel 1 bei ProSieben an den Start. Wir stellen Ihnen hier die Kostüme und nach jeder Folge die Enthüllungen und Auflösungen der Masken vor.

Pünktlich zum neuen Jahr wartet ProSieben mit der brandneuen Show "The Masked Dancer" auf. Die Sendung dürfte dem ein oder anderen in Teilen jedoch durchaus bekannt vorkommen, denn "The Masked Dancer" ist ein Spin-off der erfolgreichen Gesangsshow " The Masked Singer".

Das Konzept beider Shows ist daher ziemlich ähnlich. Einziger Unterschied: Bei "The Masked Dancer" sollen die maskierten Prominenten von den Zuschauerinnen und Zuschauern und dem dreiköpfigen Rate-Team nicht am Gesang, sondern anhand von unterschiedlichen Tanz-Performances erkannt werden. Sicher keine leichte Aufgabe!

Der Moderator der Sendung Matthias Opdenhövel äußerte sich im Vorfeld bereits zu den Herausforderungen, die die Show mit sich bringt: „Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch. Sowohl fürs Performen, als auch fürs Raten. Aber jeder hat unverkennbare Gesten oder Haltungen, die einen verraten können. Die Fans von Bülent Ceylan haben ihn ja alleine an der Fingerhaltung als Engel erkannt. Und die "The Masked Dancer"-Masken lassen Konturen besser erkennen."

Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle sieben Masken vor und verraten nach jeder Show, welcher Promi sich unter den Kostümen verbirgt.

"Masked Dancer 2022": Wer ist Gewinner?

Der Affe: Oli P. aka Oliver Petszokat , Schauspieler und Sänger. Er ist der erste Gewinner Deutschlands bei "The Masked Dancer".

Der Affe Foto: ProSieben/Willi Weber

"Masked Dancer 2022": Enthüllungen und Auflösung

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle enthüllten Masken bei "The Masked Dancer" 2022:

Das Glühwürmchen: Ute Lemper (58), Schauspielerin und Musicaldarstellerin

Das Glühwürmchen Foto: ProSieben/Willi Weber

Maximum Power: Eloy de Jong (48), Sänger

Maximum Power Foto: ProSieben/Willi Weber

Die Maus: Wolke Hegenbarth , Schauspielerin

Die Maus Foto: ProSieben/ Willi Weber

Der Buntstift: Timur Bartels , Schauspieler und Sänger

Der Buntstift Foto: ProSieben/ Willi Weber

Das Schaf: Axel Schulz , (53), Ex-Boxer

Das Schaf Foto: ProSieben/Willi Weber

Das Zottel: Marlene Lufen , Moderatorin

Das Zottel Foto: ProSieben/Willi Weber

So entstehen die Masken von "The Masked Dancer" 2022

Doch wer fertigt eigentlich die verrückten, farbenfrohen und ausgefallen Kostüme von "The Masked Dancer" 2022? Dafür verantwortlich sind die Gewandmeisterin Alexandra Brandner und die Maskenbauerin Marianne Meinl. In tagelanger und mühevoller Handarbeit sorgen die beiden dafür, dass die Masken, die auf den Entwürfen der US-Designerin Marina Toybina beruhen, zum Leben erweckt werden.

Bei der Fertigung der Masken achten die beiden Frauen vor allem darauf, dass die Kostüme allesamt sehr leicht sind und den prominenten Tänzerinnen und Tänzern eine gute Sicht bieten. Außerdem darf die Atmung natürlich nicht durch unnötig viel Stoff vor dem Gesicht blockiert werden. Aus diesem Grund wurde vor allem im Bereich von Mund und Nase viel mit transparenten Netzen gearbeitet.

Nicht zuletzt sind die Masken von "The Masked Dancer" allesamt auch etwas kompakter als die "The Masked Singer" Kostüme. Damit die Maskierten optimal auf der Bühne performen können, wurde im Fertigungsprozess auf Materialien mit wenig Gewicht gesetzt. Neben leichtem Gewebe und Schaumstoffen verbauen die Kostümbildnerinnen auch federleichte Unterkonstruktionen. Dann steht der perfekten Tanz-Performance ja nichts mehr im Wege! (AZ)