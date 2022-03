"The Masked Singer" 2022: Kostüme und Enthüllungen im Überblick

"The Masked Singer" kehrt 2022 wieder ins Fernsehen zurück. Wir stellen Ihnen hier die Kostüme in Staffel 6 und nach jeder Folge die Enthüllungen und Auflösungen der Masken vor.

" The Masked Singer" läuft auch 2022 wieder bei ProSieben im TV. Die Idee zu der Musikshow stammt ursprünglich aus Südkorea und flimmert dort unter dem Namen "King of Mask Singer" über die TV-Bildschirme. Das Konzept ist denkbar einfach: Je Staffel nehmen bekannte Persönlichkeiten teil, deren Identität durch ein Kostüm geheimgehalten wird. In jeder Ausgabe der Show treten die Promis vor einem dreiköpfigen Rate-Team und natürlich den Zuschauern auf und performen unterschiedliche Songs.

Nur anhand der Stimme, die ausschließlich während des Auftritts unverfälscht zu hören ist und mit der Hilfe von kurzen Videos, die versteckte Indizien zum wahren Ich der Person beinhalten, gilt es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erkennen. Das Kostüm, das für seine Gesangseinlage die wenigsten Stimmen des Publikums erhält, muss die Show am Ende verlassen und wird enthüllt.

Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Masken vor und verraten nach jeder Show, welcher Promi sich unter den Kostümen verbirgt.

"Masked Singer 2022": Enthüllungen und Auflösung zu Staffel 6

Das sind die bisher bekannten Masken bei "The Masked Singer" 2022:

Der Seestern: noch nicht enthüllt

Der Gorilla: noch nicht enthüllt

Das Zebra: noch nicht enthüllt

Die Möwe: noch nicht enthüllt

Der Dornteufel: noch nicht enthüllt

Der Koala: noch nicht enthüllt

"Masked Singer": Das waren die Gewinner und Teilnehmer der vergangenen Staffeln

"The Masked Singer" kam im Sommer 2019 nach Deutschland und läuft dieses Jahr bereits mit Staffel 6 im TV. In den vorherigen Staffeln verbargen sich zahlreiche namhafte Prominente unter den farbenfrohen Kostümen und Masken.

Hier finden Sie einen Überblick über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Staffeln, sortiert nach der jeweiligen Platzierung:

Staffel 1

Astronaut: Max Mutzke , Sänger Grashüpfer: Gil Ofarim , Sänger Engel: Bülent Ceylan , Comedian Monster: Susianna Kentikian , Boxerin Kudu: Daniel Aminati , Moderator Panther: Stefanie Hertel , Sängerin Eichhörnchen: Marcus Schenkenberg , Model Kakadu: Heinz Hoenig , Schauspieler Schmetterling: Susan Sideropoulos , Schauspielerin Oktopus: Lucy Diakovska , Sängerin

Staffel 2

Faultier: Tom Beck , Schauspieler Wuschel: Mike Singer , Sänger Drache: Gregor Meyle , Musiker Hase: Sonja Zietlow , Moderatorin Chamäleon: Dieter Hallervorden , Komiker Roboter: Caroline Beil , Schauspielerin Göttin: Rebecca Immanuel , Schauspielerin Kakerlake: Angelo Kelly , Musiker Fledermaus: Franziska Knuppe , Model Dalmatiner: Stefanie Heinzmann , Sängerin

Staffel 3

Skelett: Sarah Lombardi , Sängerin Anubis: Ben Blümel , Sänger, Moderator Erdmännchen: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis , Reality-Stars Nilpferd: Nelson Müller , Koch Alien: Alec Völkel , Sänger Katze: Vicky Leandros , Sängerin Frosch: Wigald Boning , Komiker Alpaka: Sylvie Meis , Moderatorin, Model Hummer: Jochen Schropp , Schauspieler Biene: Veronika Ferres , Schauspielerin

Staffel 4

Dinosaurier: Sasha, Sänger Leopard: Cassandra Steen , Sängerin Flamingo: Ross Antony , Entertainer Schildkröte: Thomas Anders , Musiker Monstronaut: Thore Schölermann , Moderator Stier: Guido Horn , Sänger, Schauspieler Küken: Judith Rakers , Moderatorin Quokka: Henning Baum , Schauspieler Einhorn: Franziska van Almsick , Schwimmerin Schwein: Katrin Müller-Hohenstein, Moderatorin

Staffel 5

Mülli Müller : Alexander Klaws , Sänger Raupe: Sandy Mölling , Sängerin Heldin: Christina Stürmer , Sängerin Mops: Carolin Niemczyk , Sängerin Axolotl: Andrea Sawatzki , Schauspielerin Teddy: Annemarie Carpendale , Moderatorin Phönix: Samuel Koch , Schauspieler Stinktier: Peter Kraus , Sänger Hammerhai: Pierre Littbarski , Fußballspieler Chili: Jens Riewa , Nachrichtensprecher

