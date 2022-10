"The Masked Singer" 2022: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 7

"The Masked Singer" ist mit Staffel 7 zurück. Hier erhalten Sie alle Infos zu den neuen Folgen - unter anderem zu den Moderatoren, zum Konzept und zu den Sendeterminen.

"The Masked Singer" ist zweifellos eine der beliebtesten Unterhaltungsshows, die derzeit in Deutschland produziert werden. Im April erst ging die 6. Staffel auf ProSieben zu Ende. Die Sendung kann jedoch nicht nur mehrere Staffeln pro Jahr aufweisen, sie hat auch schon andere Ableger bekommen, wie etwa die im Januar ausgestrahlte Sendung "The Masked Dancer".

Bei so viel Erfolg war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Staffel herauskommt. Wir informieren Sie hier über alles rund um Staffel 7 von "The Masked Singer" im Herbst 2022.

"The Masked Singer": Wann war der Start von Staffel 7?

2022 wurde bereits die "Frühjahresstaffel", die 6. Staffel, ausgestrahlt. Ebenso wie im vergangenen Jahr folgt nun auf ProSieben Staffel 7, die "Herbststaffel". Los ging es mit den neuen Folgen und neuen Masken am Samstag, dem 1. Oktober.

"The Masked Singer", Staffel 7: Die Sendetermine der neuen Staffel

Die Ausstrahlung der neuen Staffel von "The Masked Singer" hat am 1. Oktober begonnen. Die Show ist immer samstags zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Es wird sechs neue Folgen geben, wodurch das die Sendetermine und die Sendezeit sind:

Folge 1: 01.10.2022, 20.15 Uhr

Folge 2: 08.10.2022, 20.15 Uhr

Folge 3: 15.10.2022, 20.15 Uhr

Folge 4: 22.10.2022, 20.15 Uhr

Folge 5: 29.10.2022, 20.15 Uhr

Folge 6: 05.11.2022, 20.15 Uhr

The Masked Singer": Was ist das Konzept der Show?

Die Sendung läuft folgendermaßen ab: Die prominenten Teilnehmer schlüpfen in aufwendige Kostüme und treten anschließend gegeneinander an. Dies kann in Form von Duellen geschehen, es kommt jedoch auch zu Drei- und sogar zu Vierkämpfen. Dabei singen die Kandidaten und versuchen, mit teils schrägen Performances das Publikum von sich zu überzeugen. Diese haben die Möglichkeit dazu, mittels einer App darüber abzustimmen, wer die Sendung verlassen muss.

Während die einen Promis auf der Bühne stehen und performen, gibt es noch andere, die ein Rate-Team bilden. Deren Aufgabe ist es, die Identität der Maskierten Sänger zu erraten. Hilfe erhalten sie dabei von kleinen Videobotschaften, die vor jedem Auftritt der Teilnehmer ausgestrahlt werden.

Sobald ein Sänger ausgeschieden ist, muss er die Maske abnehmen und seine Identität preisgeben. Gelingt es den Zuschauern oder der Jury, die Identität bereits vorher zu erraten?

Das Konzept der Sendung wurde in Südkorea entwickelt. Unter dem Titel "King of Mask Singer" wurde die Unterhaltungsshow in dem asiatischen Land schnell zum Hit und fand internationale Ableger, darunter auch die ProSieben - Show "The Masked Singer". Mittlerweile gibt es mehrere Staffeln jährlich, die auf ProSieben ausgestrahlt werden. 2021 wurde sogar ein extra Weihnachtsspecial der Sendung gezeigt.

Die Moderatoren von "The Masked Singer"

Moderiert wurde die Sendung bisher immer von ProSieben - Allzweckwaffe Matthias Opdenhövel. Der bestens aus Sendungen wie "Schlag den Raab" bekannte TV-Moderator sorgte bereits dafür, dass die vergangenen sechs Staffeln von "The Masked Singer" ein voller Erfolg wurden. Der vielseitige Moderator zeigte in letzter Zeit jedoch, dass er mehr kann, als "nur" Unterhaltung. Er moderiert seit September 2021 zusammen mit der ehemaligen "Tagesschau"-Moderatorin Linda Zervakis die Doku-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." Es ist also keine große Überraschung, dass Matthias Opdenhövel auch die 7. Staffel moderieren wird.

Übertragung von "The Masked Singer" Staffel 7

Die Übertragung von "The Masked Singer" im TV oder Stream lief die letzten Jahre so ab, dass zunächst alle neuen Folgen im Abendprogramm bei ProSieben zu sehen waren. Für alle, die zu diesen Terminen keine Zeit hatten, waren die Folgen anschließend auf der Streamingplattform Joyn abrufbar. Auf diese Weise wird auch die Übertragung von "The Masked Singer", Staffel 7 gehandhabt.

Das sind die neuen Masken in Staffel 7

Bisher hat ProSieben folgende Masken von "The Masked Singer" 2022 bekanntgegeben, die in Staffel 7 dabei sein werden:

Walross

Brokkoli

No Name

Die Pfeife

Maulwurf

Black Mamba

Werwolf

Goldie

Zahnfee

Wir aktualisieren diesen Artikel jedoch laufend und informieren Sie hier über weitere Kostüme, sobald mehr dazu bekannt ist. (AZ)