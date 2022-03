Alle Infos zu "The Masked Singer" 2022: Sendetermine von Staffel 6

"The Masked Singer" ist mit Staffel 6 auf ProSieben zurück. Alle wichtigen Infos erhalten Sie hier - inklusive Sendetermine und Sendezeit.

Die Rateshow "The Masked Singer" erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Deshalb ist es keine Überraschung, dass die Sendung mit Staffel 6 in eine neue Runde geht.

Im vergangenen Jahr waren von der ursprünglich aus Südkorea stammenden Show nicht nur Staffel 4 und 5, sondern auch noch ein Weihnachtsspecial von "The Masked Singer" zu sehen. Außerdem zeigte ProSieben im Januar mit "The Masked Dancer" einen weiteren Ableger der Show.

Wer wird das Rateteam bilden? Wer ist Moderator? Alle bekannten Infos zu Staffel 6 von "The Masked Singer" erhalten Sie hier.

"The Masked Singer" 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 6

Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" 2022 auf ProSieben:

Folge 1: Samstag, 19. März 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Samstag, 26. März 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Samstag, 02. April 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Samstag, 09. April 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Samstag, 16. April 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 6: Samstag, 23. April 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

"The Masked Singer" 2022: Das Prinzip der Show

Die maskierten Kandidaten müssen entweder in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander antreten und dabei eine musikalische Performance hinlegen. Danach haben die Zuschauer die Möglichkeit, per App darüber abzustimmen, wer in der nächsten Folge wieder mit dabei ist. Wer am wenigsten Stimmen erhält, muss am Ende der Show das Kostüm abnehmen und das wahre Ich preisgeben. Ob die Jury oder die Zuschauer schon vor der Enthüllung erraten können, wer sind hinter den Kostümen versteckt?

Das Rate-Team von "The Masked Singer" 2022

Wer in der kommenden Staffel am Ratepult Platz nehmen wird, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Sollte ProSieben seinem gewohnten Procedere jedoch treu bleiben. Könnte das künftige Rateteam erneut aus zwei festen Mitgliedern sowie einem wöchentlich wechselnden Promi-Gast bestehen.

Durchaus denkbar ist, dass das feste Rateteam entweder von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan oder aber von Ruth Moschner und Rea Garvey gebildet wird, die in den vergangenen Staffeln den Posten bereits häufiger übernahmen.

Sobald genauere Informationen hierzu bekannt gegeben werden, finden Sie diese hier in unserem Artikel.

Masken, Kandidaten und Enthüllungen in Staffel 6 von "The Masked Singer"

Die Kostüme und Enthüllungen bei "The Masked Singer" 2022: Die folgenden Masken sind bereits angekündigt worden.

Das Zebra

Die Möwe

Der Dornteufel

Der Seestern

Der Gorilla

Der Koala

Das Brilli

Moderator von "The Masked Singer" 2022: Matthias Opdenhövel

Auch Staffel 6 von "The Masked Singer" läuft wieder unter der bewährten Moderation von Matthias Opdenhövel. Der 1970 geborene TV-Mann hatte sich nach einem abgebrochenen BWL-Studium den Medien verschrieben - Zeitungspraktikum, Radiosender-Voluntariat, Fußball-Reporter, TV-Moderator. Zu seinen Highlights zählt "Schlag den Raab" - hier bekam Matthias Opdenhövel 2007 sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltungssendung/Beste Moderation Unterhaltung".

Übertragung und Wiederholung

Wie läuft die "Übertragung und Wiederholung von "The Masked Singer" 2022 im TV oder Stream ab? Im Fernsehen läuft die Show auf ProSieben. Den Live-Stream und ganze Folgen als Wiederholung gibt es auf Joyn. (AZ)