"The Masked Singer" 2022: Wann kommt Staffel 6?

"The Masked Singer" kehrt mit Staffel 6 auf ProSieben zurück. Alle bisher bekannten Infos erhalten Sie hier.

Die Rateshow "The Masked Singer" erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Deshalb ist es keine Überraschung, dass die Sendung demnächst mit Staffel 6 in eine neue Runde geht.

Im vergangenen Jahr 2021 waren von der ursprünglich aus Südkorea stammenden Show nicht nur Staffel 4 und 5, sondern auch noch ein Weihnachtsspecial von "The Masked Singer" zu sehen. Außerdem zeigt ProSieben im Januar mit "The Masked Dancer" einen weiteren Ableger der Show.

Wann startet die neue Staffel im TV? Wer wird das Rateteam bilden? Alle bisher bekannten Infos zu Staffel 6 von "The Masked Singer" erhalten Sie hier.

Start von "The Masked Singer" 2022: Wann sind die Sendetermine?

Wann genau Staffel 6 von "The Masked Singer" an den Start geht, ist bislang noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass dies bereits im Frühjahr 2022 der Fall sein wird. Wie ProSieben bereits mitteilte, sind auch in diesem Jahr wie bereits 2021 sowohl eine Frühjahrs- als auch eine Herbststaffel geplant. Im vergangenen Jahr verlegte ProSieben den Sendeplatz von Donnerstag auf Samstag 20.15 Uhr. Ob die Sendungen weiterhin samstags ausgestrahlt werden, bleibt abzuwarten.

Das Rate-Team von "The Masked Singer" 2022

Wer in der kommenden Staffel am Ratepult Platz nehmen wird, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Sollte ProSieben seinem gewohnten Procedere jedoch treu bleiben. Könnte das künftige Rateteam erneut aus zwei festen Mitgliedern sowie einem wöchentlich wechselnden Promi-Gast bestehen.

Durchaus denkbar ist, dass das feste Rateteam entweder von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan oder aber von Ruth Moschner und Rea Garvey gebildet wird, die in den vergangenen Staffeln den Posten bereits häufiger übernahmen.

Sobald genauere Informationen hierzu bekannt gegeben werden, finden Sie diese hier in unserem Artikel.

Übertragung von "The Masked Singer" 2022

Trotz des noch nicht veröffentlichten Start-Termins ist anzunehmen, dass die Sendung neben ihrer Ausstrahlung live im TV auf ProSieben auch im Live-Stream auf Joyn zu sehen sein wird. Dort können die Folgen auch nach der Ausstrahlung noch in der Mediathek als Wiederholung abgerufen werden.

Masken und Kandidaten: Das waren die "The Masked Singer" Teilnehmer aus Staffel 5

Das sind die Kostüme der prominenten Hobby-Sänger, die in der vergangenen Staffel enthüllt wurden

Pierre Littbarski als Hammerhai

als Hammerhai Jens Riewa als Chili

als Chili Peter Kraus als Stinktier

Carolin Niemczyk als Mops

als Mops Sophia Thomalla als Tiger

als Tiger Christina Stürmer als Heldin

als Heldin Annemarie Carpendale als Teddy

als Teddy Samuel Koch als Phönix

als Phönix Andrea Sawatzki als Axolotl

als Axolotl Alexander Klaws als Mülli Müller

Sandy Mölling als Raupe

