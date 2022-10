"The Masked Singer" 2022: Alle Kostüme und Enthüllungen in Staffel 7

"The Masked Singer" 2022 ist mit der zweiten Staffel in diesem Jahr zurück. Wir verraten Ihnen, welche Charaktere und Kostüme in Staffel 7 von "The Masked Singer" dabei sind.

Staffel 7 von " The Masked Singer" ist bereits die zweite Staffel der musikalischen Rätsel-Show, die es in diesem Jahr auf ProSieben zu sehen gibt. Am Konzept der Show hat sich nichts geändert: Zehn Promis treten in aufwendig gestalteten Kostümen vor dem Rate-Team und dem Publikum auf die Bühne und geben einen selbst ausgewählten Song zum Besten. Dabei ist ihr ganzer Körper durch das Kostüm verhüllt, sodass keinerlei Körpermerkmale das Rätselraten für die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie für das Rate-Team erleichtern. Die einzige Neuerung in Staffel 7 sind die noch nie da gewesenen Kostüme und Masken, die für jede Staffel neu entworfen werden.

Um auf die Identität der auftretenden Promis zu kommen, stehen dem Rate-Team nur die Bühnenperformance sowie einige kurze Videos zur Verfügung, die einige Indizien zum maskierten Promi liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können über die ProSieben-App darüber abstimmen, welcher kostümierte Promi auf der Bühne die beste Performance hingelegt hat. Am Ende jeder Folge muss dann der Kandidat oder die Kandidatin mit den wenigsten Stimmen die Maske ablegen. Wer die Abstimmung übersteht, darf in der nächsten Folge erneut auftreten, bis im Finale noch vier Kandidatinnen und Kandidaten übrig sind.

Welche Masken und Kostüme sind in Staffel 7 von "The Masked Singer" 2022 dabei? Wir stellen Ihnen die neuen Kostüme vor und informieren Sie nach jeder Folge über die Enthüllungen.

"The Masked Singer" 2022: Enthüllungen und Auflösung in Staffel 7

Die Kostüme der Kandidatinnen und Kandidaten sind sehr aufwendig gestaltet und erfordern in der Herstellung einen enormen Zeitaufwand. Für einzelne Verkleidungen benötigen die Kostümbildnerinnen und Kostümbildner hinter den Kulissen bis zu 800 Stunden. Verantwortlich für die Masken und Kostüme bei "The Masked Singer" ist die Gewandmeisterin Alexandra Brandner, die 2020 für ihre Arbeit in der Sendung mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

Diese Masken sind in Staffel 7 von "The Masked Singer" dabei:

No Name: noch nicht enthüllt

Die Zahnfee: noch nicht enthüllt

Goldi: noch nicht enthüllt

Der Werwolf: noch nicht enthüllt

Black Mamba: noch nicht enthüllt

Der Maulwurf: noch nicht enthüllt

Wer ist raus? Diese Masken sind nicht mehr dabei:

Der Brokkoli: Moderatorin Katja Burkard

Das Walross: Jutta Speidel

Die Pfeife: Creative Director Thomas Hayo

Sobald ProSieben weitere Kostüme veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber. Noch hat der Sender nicht viel zur neuen Staffel verraten, aber erste Infos und Sendetermine zu "The Masked Singer" 2022 gibt es bereits.

Wer hat Staffel 6 von "The Masked Singer" gewonnen? Ein Rückblick zur vergangenen Staffel

In der vergangenen Staffel haben sich insgesamt zehn Promis hinter den Masken versteckt und versucht, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Gesang und ihrer Performance zu überzeugen. Am Ende kann jedoch nur ein Promi die Show gewinnen: In Staffel 6 hat sich die Sängerin Ella Endlich gegen ihre maskierten Mitstreiterinnen und Mitstreiter durchgesetzt. Sie hat mit ihrem Gesang in jeder Folge überzeugt. Welche Promis außerdem dabei waren und welchen Platz sie in Staffel 6 von "The Masked Singer" belegt haben, verrät Ihnen diese Übersicht:

Ella Endlich als das Zebra Mark Keller als der Dornteufel Jeanette Biedermann als die Discokugel Nora Tschirner als der Ork Jasna Fritzi Bauer als der Seestern Rúrik Gíslason als der Gorilla Joana Zimmer als Galax'Sis Paul Potts als der Koala Cherno Jobatey als die Möwe Jeannine Michaelsen als Brilli

Die Übertragung von "The Masked Singer" 2022 im TV und Stream übernimmt wie bei allen vorangegangenen Staffel auch im Herbst 2022 wieder der Privatsender ProSieben. (AZ)