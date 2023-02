"The Masked Singer" 2023: Übertragung und Wiederholung der Kostüm-Show im TV und Stream

"The Masked Singer" geht 2023 mit Staffel 8 an den Start. Hier erfahren Sie, wo und wie Sie die neuen Folgen im TV und Stream sehen können.

Die letzte Staffel von " The Masked Singer" ging im Herbst zu Ende. Doch schon im April geht es wieder los und es betreten neue köstümierte Promis die Bühne. Dann müssen wieder das Rateteam und die Zuschauer herausfinden, wer sich hinter den Masken verbirgt.

Wo und wie Sie die neue Staffel der etwas verrückten ProSieben-Show sehen können, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen für den Fall, dass Sie mal eine Folge verpassen sollten, wo es die Wiederholung der Sendung zu sehen gibt.

Übertragung von "The Masked Singer" 2023 im TV und Live-Stream

Wie es die Zuschauer bereits gewohnt sind, so wird auch die neue Staffel von "The Masked Singer" im TV auf ProSieben zu sehen sein. Auch am Sendeplatz hat sich nichts geändert: Die Sendetermine von Staffel 8 sind wie immer Samstagabend zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Neben der Live-Ausstrahlung im Fernsehen können Sie die Show auch live im Stream sehen: Auf Joyn lässt sich die Show ganz ohne Fernseher im Internet verfolgen. Das Gleiche gilt für den ProSieben-Live-Stream, der auf der Website des TV-Konzerns angeboten wird.

"The Masked Singer" 2023: Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Sie haben Samstag Abend in der Regel etwas anderes vor als vor dem Fernseher zu sitzen, möchten die neue Staffel von "The Masked Singer" aber trotzdem sehen? Beim Streaming-Dienst Joyn stehen Ihnen alle Folgen direkt nach der TV-Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich können Sie bei ProSieben im Stream alle Auftritte als Wiederholung abrufen.

Das ist das Show-Prinzip von "The Masked Singer"

Bei "The Masked Singer" schlüpften auch in Staffel 8 wieder Prominente aus völlig unterschiedlichen Branchen in absurde, aber aufwendige Kostüme um ihre Identität zu verbergen. In einer Live-Show müssen die Stars schließlich maskiert ihr Können am Mikrofon unter Beweis stellen und erweisen sich dabei als manchmal mehr, manchmal weniger talentiert.

In den vergangenen Staffeln verbargen sich besonders hochkarätige Gastsänger unter den Kostümen: Unter anderem waren Alexander Klaws, Christina Stürmer, Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros in die verschiedensten Rollen geschlüpft. Die letzte Staffel gewann Schauspieler Daniel Donskoy, verkleidet als Maulwurf.

Nicht weniger prominent als die Kandidaten gestaltete sich in den vergangenen Staffeln das Rateteam. Häufig war Ruth Moschner ein festes Mitglied des Rateteams und in allen Folgen mit dabei. In einer der Folgen wurde sie von Linda Zervakis und Smudo unterstützt. Die Gastjuroren wechseln jedoch in jeder Folge, das ist auch in Staffel 8 der Fall.

Gewinner der bisherigen Staffeln

Hier finden Sie einen Überblick über die Gewinnerinnen und Gewinner der vergangenen sieben Staffeln von "The Masked Singer":

Staffel 1: Der Astronaut, Max Mutzke , Sänger

, Sänger Staffel 2: Das Faultier, Tom Beck , Schauspieler

, Schauspieler Staffel 3: Das Skelett, Sarah Lombardi , Sängerin

, Sängerin Staffel 4: Der Dinosaurier, Sasha, Sänger

Staffel 5: Mülli Müller, Alexander Klaws , Sänger

, Sänger Staffel 6: Das Zebra, Ella Endlich , Sängerin

, Sängerin Staffel 7: Der Maulwurf, Daniel Donskoy, Schauspieler

Das ist der Moderator bei "The Masked Singer" 2023

Auch in Staffel 8 führt kein geringerer als Moderator Matthias Opdenhövel durch die Show. Er ist bereits seit Staffel 1 bei der großen Rateshow auf ProSieben mit dabei. In jeder neuen Runde von "The Masked Singer" ist er von den Kostümen und den Kandidaten begeistert. Die Faszination für die Show wirkt daher bei Matthias Opdenhövel noch wie in der allerersten Folge. (AZ)