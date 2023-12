Enthüllungen bei "The Masked Singer" 2023: Wer steckt hinter den Masken?

"The Masked Singer" 2023 läuft mit neuen Folgen im TV und hat wieder Promis in aufwendigen Kostümen parat. Wer ist raus? Die Enthüllungen gibt es hier.

Kaum hat die neue Staffel von " The Masked Singer" 2023 begonnen, darf schon wieder gerätselt werden: Wer steckt hinter den aufwendig gestalteten Masken? Das fragen sich nicht nur die Zuschauer, sondern auch das von ProSieben gestellte Rateteam bestehend aus Ruth Moschner und Alvaro Soler, der in der aktuellen Staffel zum ersten Mal dabei ist. Soler löst Rea Garvey ab, der seit der 2. Staffel von "The Masked Singer" gemeinsam mit Ruth Moschner das Rateteam gebildet hatte.

Neuen Wind bringt jedoch nicht nur der neue Promi-Detektiv mit, denn auf der Bühne sind natürlich wieder völlig neue Masken zu sehen, die jeweils einen Promi verbergen. Mit den Enthüllungen ging es gleich in der ersten Folge von "The Masked Singer" 2023 los. Wen hat es erwischt und wer darf in weiteren Folgen mit seiner Maske auf der Bühne stehen? Alle Enthüllungen und die Masken der aktuellen Staffel von "The Masked Singer" haben wir hier für Sie.

"The Masked Singer" 2023: Enthüllungen - Wer ist raus?

Folge 1: In der ersten Folge musste das Okapi die Show verlassen. Hinter dem Kostüm verbarg sich die Sängerin und Schauspielerin Katja Ebstein. Berühmt geworden war die heute 78-Jährige durch ihre Teilnahme am Grand Prix Eurovision de La Chanson 1970 (heute Eurovision Song Contest). Sie belegte damals den dritten Platz.

Katja Ebstein als "Das Okapi". Foto: Pro7 / Willi Weber

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Folge 2: In der zweiten Folge wurde enthüllt, wer sich unter dem Feuerlöscher verbirgt. Eva Padberg ist Model und Sängerin und versteckte sich hinter der Maske. Sie ist somit raus.

Eva Padberg verbirgt sich hinter dem Feuerlöscher. Foto: ProSieben/Willi Weber

Folge 3: Als nächstes wurde die Marsmaus enthüllt. Die Zuschauer haben gevotet und wollten wissen, wer hinter dieser Maske steckt. Hinter Fassade verbirgt sich Journalist, Autor und Schauspieler Jenke von Wilmsdorff.

Uwe Ochsenknecht bei "The Masked Singer" Foto: ProSieben/Willi Weber

Folge 4: Da Kiwis eigentlich nicht fliegen können hat diese Version einen Propellerrucksack dabei. Dieser Teil des Kostüms war laut Alexandra Brandner auch bei der Konstruktion besonders aufwendig. Doch in Folge 4 wurde der Kiwi enthüllt und Schauspieler Uwe Ochsenknecht zeigte sich hinter der Maske.

Masken bei "The Masked Singer" 2023: Diese Kostüme sind weiter dabei

Viele Stunden Arbeit stecken in den aufwendig gestalteten Kostümen, die den Promis vor jedem Auftritt auf der "The Masked Singer"-Bühne angelegt werden. Insgesamt neun verschiedene Kostüme gibt es in der 9. Staffel der Musik-Rate-Show zu sehen. Welche mysteriösen Masken noch mitmischen dürfen, verraten wir ihnen hier. Das sind die Kostüme im Überblick:

Die Eisprinzessin

Die Eisprinzessin. Foto: ProSieben / Willi Weber

In ihrer schimmernden Schneekugel scheint die Eisprinzessin vor äußeren Einflüssen geschützt zu sein - so behauptet es jedenfalls ProSieben. Laut Gewandmeisterin Alexandra Brandner handelt es sich bei dem Kostüm um "die schwierigste Maske, die wir je gemacht haben". Es soll so aussehen als würde die Eisprinzessin schweben, weshalb der Rock auf ein Gestell gebaut wurde.

Der Mustang

Der Mustang. Foto: ProSieben / Willi Weber

Was der "Champion" früher auf der Rennbahn geleistet hat, will er nun auch musikalisch auf die Bühne bringen. Der Mustang besteht zum größten Teil aus Fell. Der Kopf wurde von Maskenbauerin Marianne Meinl händisch modelliert.

Der Troll

Der Troll. Foto: ProSieben / Willi Weber

Er ist alt und steht für den Erhalt unserer Erde: Der Troll lebt (wenn man ProSieben glauben darf) seit 4,5 Milliarden Jahren in Symbiose mit der Erde. Die Umwelt und die Unruhen auf der Welt bereiten ihm sorgen. Für die Felststruktur der Maske wurden handgedrehte Seile verwendet.

Der Lulatsch

Der Lulatsch. Foto: ProSieben / Willi Weber

Mit über drei Metern ist es das größte Kostüm, das es bei "The Masked Singer" jemals gegeben hat. Der Lulatsch will das Publikum aber nicht nur mit seiner Größe, sondern auch mit seinem bunten Fell überzeugen.

Klaus Claus

Klaus Claus. Foto: ProSieben / Willi Weber

Gewandmeisterin Alexandra Brandner nennt Klaus Claus ein "Ganzkörpergesicht". Er ist der Halbbruder von Santa Claus. Über seine Auftritte bei "The Masked Singer" 2023 möchte er aus dem Schatten seines wesentlich berühmteren Bruders heraustreten.