„The Night Agent“, Staffel 2: Start, Handlung, Besetzung – alle Infos

Netflix hat die Staffel 2 seiner Thriller-Serie „The Night Agent“ angekündigt. In „The Night Agent“ arbeitet ein gewöhnlicher FBI-Agent im Keller des Weißen Hauses, wo er Telefondienste übernimmt und auf Anrufe wartet, die nie eintreffen. Doch eines Abends klingelt das Telefon unerwartet und plötzlich ist er inmitten einer gefährlichen Verschwörung, die bis ins Oval Office reicht. Diese Actionthriller-Serie, die sich stark auf die Entwicklung der Hauptfiguren konzentriert, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk. Wir liefern Ihnen hier die näheren Infos zur Staffel 2 von „The Night Agent.

„The Night Agent“, Staffel 2: Wann ist der Start heute?

Netflix hat den Start der zweiten Staffel von „The Night Agent“ in Deutschland für den heutigen Donnerstag, 23. Januar 2025, angekündigt. Ab 9 Uhr morgens kann man losstreamen.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 2 von „The Night Agent“?

Im Gegensatz zur ersten Staffel basiert die Fortsetzung nicht auf einer Romanvorlage, sondern entspringt vollständig der kreativen Freiheit der Macher. Shawn Ryan, der Schöpfer, Showrunner und ausführende Produzent von „The Night Agent“, erklärte gegenüber deadline.com, dass jede Staffel eine eigene, größtenteils abgeschlossene Geschichte erzähle.

Was erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel? Das Ende von Nr. 1 wirft zahlreiche Fragen auf und deutet bereits auf mögliche Fortsetzungen hin. Unklar bleibt beispielsweise, welches Schicksal Redfield und Wick ereilt und wie es mit Stabschefin Farr weitergeht. Peters neue Rolle als Night Agent verspricht spannende Missionen. Laut Netflix agiert der Protagonist künftig in einer gefährlichen Welt, in der Bedrohungen allgegenwärtig sind und Vertrauen zur seltenen Ressource wird.

In dem Interview kam Showrunner Shawn Ryan auch auf die Fragen zu sprechen, die es in den nächsten Folgen zu beantworten gilt: Was bedeutet es, dass Peter ein Night Agent sein wird? Wohin wird Peter als Nächstes gehen? Wenn Rose zurück nach Kalifornien geht, was wird dann aus Peter und Rose? Während Staffel 2 eine komplett neue Welt eröffnet, werden dennoch bekannte Charaktere aus der ersten Staffel zurückkehren, wie die Besetzung der Fortsetzung bereits zeigt. Noch vor dem Start hat Netflix übrigens bekanntgegeben, dass bereits eine dritte Staffel in Auftrag gegeben worden sei.

„The Night Agent“, Staffel 2: Die Folgen

Es gibt wieder zehn Folgen, die Netflix alle auf einen Schwung veröffentlicht. Auch die englischen Episoden-Titel wurden schon bekanntgegeben – allerdings nicht in chronologischer, sondern in alphabetischer Reihenfolge:

A Family Matter

A Good Agent

Buyer’s Remorse

Call Tracking

Cultural Exchange

Desperate Measures

Disconnected

Divergence

Government Property

Tilt

Besetzung von „The Night Agent“, Staffel 2: Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast?

Das ist die Besetzung der wichtigsten Rollen in Staffel 2 von „The Night Agent“:

Gabriel Basso als Peter Sutherland

Luciane Buchanan als Peters Freundin Rose

Amanda Warren als Catherine

Arienne Mandi („The L Word: Generation Q“) als Noor

Louis Herthum („Westworld“) als Jacob Monroe

Berto Colon („Orange Is The New Black“) als Solomon

Brittany Snow („Good Grief“) als Alice

Teddy Sears („The Flash“) als Warren

Michael Malarkey („Vampire Diaries“) als Markus

Navid Negahban (“Homeland“) als Abbas

Keon Alexander („The Expanse“) als Javad

Rob Heaps („Imposters“) als Tomas

Auch diese Schauspieler kehren entweder zurück oder kommen neu zum Cast dazu:

Amanda Warren („Gossip Girl”) als Catherine Weaver: Ausbilderin von Peter und seinem Team, klug, zielstrebig, verteidigt ihre Agenten vehement, hat aber Schwierigkeiten, Peters Vertrauen zu gewinnen

Arienne Mandi („Tatami”) als Noor: Angestellte der iranischen Botschaft bei der UN in New York

Louis Herthum („Westworld”) als Jacob Monroe: Geschäftsmann mit internationalen Verbindungen

Berto Colon („Orange Is the New Black”) als Solomon: Ex-Marine im Dienst eines mächtigen Geschäftsmanns

Brittany Snow („Pitch Perfect”) als Alice: Peters Partnerin und Mentorin

Marwan Kenzari („Black Adam”) als Reza: Soldat, der für ein nicht begangenes Verbrechen vor Gericht steht

Teddy Sears („Masters of Sex”) als Warren: Hochrangiger Geheimdienstoffizier

Keon Alexander („The Expanse”) als Javad: Sicherheitsbeamter an der iranischen UN-Botschaft

Navid Negahban („Homeland”) als Abbas: Iranischer Botschafter bei der UN

Michael Malarkey („Vampire Diaries”) als Markus: Leitender Militär, dessen Onkel ein verurteilter Diktator ist

Rob Heaps („Good Girls”) als Tomas: Cousin von Markus

Elise Kibler („The Sunlit Night”) als Sloane: Prominente Britin

Dikran Tulaine („Dante”) als Viktor: Verurteilter ehemaliger Politiker wegen Kriegsverbrechen

Francesca Root-Dodson („Gotham”) als Amélie: Neuer Charakter

Kylo Freeman („New Amsterdam”): Rolle unbekannt

Michael Bonini („The Blacklist”) als Tyler: Neuer Charakter

Anousha („Clairevoyant”) als Haleh: Neuer Charakter

Siya Rostami („FBI”) als Daryoosh: Neuer Charakter

David Chen („Marvel’s Luke Cage”) als Jeff: Neuer Charakter

Matt Dellapina („Bull”) als Frank: Neuer Charakter

Wie kann man Staffel 2 von „The Night Agent“ im Stream verfolgen?

Um Staffel 2 von „The Night Agent“ zu sehen, muss man ein Netflix-Abo abschließen. Der Steamer bietet die folgende Auswahl:

Standard mit Werbung : 4,99 Euro pro Monat, Full HD, zwei Streams gleichzeitig, kein Download, keine Zusatzmitglieder

Standard : 13,99 Euro pro Monat, Full HD, zwei Streams gleichzeitig, zwei Downloads, ein Zusatzmitglied möglich

Premium : 19,99 Euro pro Monat, 4K & HDR, vier Streams gleichzeitig, sechs Downloads, zwei Zusatzmitglieder möglich

Diese Angaben befinden sich auf dem Stand vom Dezember 2024.

„The Night Agent“, Staffel 2: Der Trailer

Der offizielle Trailer zu Staffel 2 von „The Night Agen“ ist online. Hier kommt er: