"The Night Agent", Staffel 2: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Die zweite Staffel von "The Night Agent" soll noch im Jahr 2024 auf Netflix erscheinen. Alle bisher bekannten Informationen zur Thriller-Serie finden Sie hier.

Bereits wenige Tage nach dem Ende der ersten Staffel von "The Night Agent" wurde die zweite Staffel der Serie angekündigt. Seitdem tappen die Zuschauer und Zuschauerinnen jedoch im Dunkeln. Die erste Staffel ging am 23. März 2023 auf Netflix an den Start. In der Thriller-Serie geht es um den FBI-Agenten Peter Sutherland, der im Keller des weißen Hauses ein Telefon bewacht. Normalerweise klingelt das Telefon nie. Als es nun plötzlich doch klingelt gerät Peter Sutherland in eine politische Verschwörung. Noch immer steht nicht genau fest, wie es in Staffel 2 weiter gehen solll. Wann startet die neue Staffel? Wie viele Folgen wird es geben und worum geht es? Alle bisher bekannten Informationen finden Sie hier.

"The Night Agent": Wann startet die zweite Staffel?

Kurz nach dem Ende der ersten Staffel von "The Night Agent" wurde direkt die zweite Staffel angekündigt. Am 24. Juni 2023 postete Netflix auf Instagram ein Reel in dem sie Staffel 2 für 2024 ankündigten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Seitdem wurde es jedoch eher ruhig und die Zuschauer und Zuschauerinnen tappen im Dunkeln. Jetzt gibt es jedoch zumindest eine kleine Neuigkeit. Am 23. Dezember 2023 postete der Hauptdarsteller Gabriel Basso eine Instagram-Story mit neuen Infos. Er gab bekannt, dass die Dreharbeiten für Staffel 2 in weniger als zwei Wochen starten sollen und bedankte sich für die Geduld der Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn alles nach Plan läuft, kann man also mit einer Ausstrahlung im Jahr 2024 rechnen. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, finden Sie diese hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"The Night Agent": Handlung von Staffel 2

In Staffel 1 dreht sich alles um den FBI-Agenten Peter Sutherland, der einen mysteriösen Anruf bekommt. Die Tech-Expertin Rose Larkin ruft in größter Not an. Ihre Tante und ihr Onkel waren früher Night Agents und wurden vor kurzem ermordet. Die Mörder sind jetzt hinter Rose her. Peter soll Rose von nun an beschützen. Die erste Staffel von "The Night Agent" endete dann damit, dass Peter Sutherland selbst zum Night Agent wird. Im Staffelfinale rette er die US-Präsidentin vor einem Bomben-Anschlag des Vize-Präsidenten. Peter erfährt außerdem endlich die Wahrheit über seinen Vater und bekommt schließlich seinen ersten Auftrag als Night Agent.

Die genaue Handlung der zweiten Staffel wurde noch nicht offiziell von Netflix bekannt gegeben. Die erste Staffel basiert auf einem Buch von Matthew Quirk, von dem es allerdings nie eine Fortsetzung gab. Es wird vermutet, dass auch in der zweiten Staffel ein Fall alle zehn Folgen in Anspruch nehmen wird. Naheliegend ist außerdem, dass es sich um einen der ersten Fälle von Peter Sutherland als Night Agent drehen könnte. Genauere Informationen sind aktuell nicht bekannt.

Besetzung von "The Night Agent" - Staffel 2

Spätestens seit dem der Hauptdarsteller Gabriel Basso in seiner Instagram-Story die Dreharbeiten für die zweite Staffel angekündigt hat, kann man sich wohl sicher sein, dass er auch weiterhin die Rolle von Peter Sutherland übernehmen wird. Viel mehr ist zum Cast jedoch aktuell nicht bekannt. Auch Luciane Buchanan als Rose Larkin soll weiterhin dabei sein. Abgesehen davon darf man aber wohl viele Veränderungen im Cast erwarten. Die meisten Figuren haben zum Ende der ersten Staffel ein mehr oder weniger natürliches Ende bekommen. Viele von Ihnen endeten entweder im Gefängnis oder auf dem Friedhof. Einer der Neuzugänge soll zum Beispiel die Schauspielerin Amanda Warren sein. Weitere Informationen zum Cast finden Sie hier, sobald die Schauspieler offiziell bestätigt wurden.

Cast von "The Night Agent" Staffel 1: