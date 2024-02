"The Office"-Schauspieler Ewen MacIntosh ist im Alter von 50 Jahren gestorben

Ewen MacIntosh ist am Montag im Alter von 50 Jahren gestorben. Der Schauspieler war vor allem als "Big Keith" aus der Comedyserie "The Office" bekannt.

Der britische Schauspieler Ewen MacIntosh ist tot. Er sei am Montag im Alter von 50 Jahren gestorben, teilte die Künstleragentur Just Right Management mit. MacIntos ist bekannt als "Big Keith" aus der Comedy-Fernsehserie "The Office". Er spielte den Buchhalter Keith Bishop – eine Randfigur, die aber ihre Szenen dominierte.

Ewen MacIntosh litt vor dem Tod unter gesundheitlichen Problemen

Laut Just Right Management hatte der Schauspieler in den vergangenen zwei Jahren mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. 2022 hatte er auf der Plattform X ein Bild von sich im Krankenhaus gepostet. "Schlechte Zeiten für mich, fürchte ich, Freunde. Bleibt stark da draußen", hatte er dazugeschrieben. Details zu einer Erkrankung wurden damals nicht bekannt. Zu seiner Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht.

Er trat in 14 Episoden von "The Office" auf, obwohl seine Rolle ursprünglich gar nicht so groß geplant war. In einem Interview mit dem US-Magazin Vice erklärte er 2021, dass seine Figur im Originaldrehbuch lediglich als Büroangestellter bezeichnet worden sei. MacIntosh war auch in Sendungen wie "Miranda" und "Little Britain" zu sehen. Zudem arbeitete er an der Musical-Produktion und verschiedenen Radiosendungen mit. Vor seiner Rolle in "The Office" arbeitete MacIntosh in der Marktforschung.

"The Office"-Erfinder Ricky Gervais trauert um Ewen MacIntosh

"The Office"-Erfinder Ricky Gervais würdigte MacIntosh als "absolutes Original". "Äußerst traurige Nachrichten. Der sehr lustige und wunderbare Ewen MacIntosh, vielen als 'Big Keith' aus 'The Office' bekannt, ist verstorben", schrieb Hauptdarsteller Gervais am Mittwoch auf X.

Auch MacIntoshs Freund, der DAB-Music-CEO Ed Scott, äußerte sich auf X: "Ich bin am Boden zerstört wegen des Verlustes meines guten Freundes Ewen MacIntosh. Er mag Millionen als Keith aus 'The Office' bekannt gewesen sein. Aber die Person dahinter werde ich nie vergessen."