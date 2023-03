"The Orville", Staffel 3: Alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung

"The Orville" ist mit Staffel 3 bei Disney+ im Stream verfügbar. Hier haben wir alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung für Sie. Am Schluss zeigen wir Ihnen den Trailer.

Die epische Weltraum-Abenteuerserie "The Orville" ist mit Staffel 3 bei Disney+ verfügbar. Aufgrund der Corona-Pandemie - aber auch wegen der sehr aufwendigen Produktion - mussten sich die Fans der Serie lange gedulden. Jetzt ist die neue Staffel aber auch in Deutschland erschienen.

Sie möchten mehr über die Staffel 3 von "The Orville" erfahren? Hier haben wir alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung für Sie aufbereitet. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

"The Orville", Staffel 3: Wann war der Start auf Disney+ in Deutschland?

In den USA startete Staffel 3 von "The Orville" am 2. Juni 2022 bei Hulu. Der Deutschland-Start bei Disney+ erfolgte am 18. Januar, seitdem ist jede Woche am Mittwoch eine neue Folge verfügbar.

Die Produktion von "The Orville" dauerte auch aufgrund der Bemühungen von Entwickler Seth MacFarlanes vergleichsweise lang. Die erste Staffel erschien in Deutschland im Februar 2018 und die zweite dann im Juni 2019. So lange wie bei der dritten Staffel mussten die Fans noch nie auf neue Folgen warten.

"The Orville": Das ist die Handlung von Staffel 3

Die bisherigen Staffeln drehten sich um Ed Mercer, der im Jahr 2419 das Kommando des Forschungsraumschiffs "Orville" übernimmt. Nach der Scheidung von seiner Frau sieht Ed den Job als Möglichkeit für einen Neuanfang. Doch dann stellt sich heraus, dass der erste Offizier - Überraschung! - seine Ex-Gattin ist.

Staffel 3 spielt wie die Vorgängerteile etwa 400 Jahre in der Zukunft und soll mit der Fortsetzung der Orville-Erkundungsmission die Geheimnisse des Universums untersuchen. Außerdem stellt sich die Besatzung selbst auf die Probe und erforscht ihre eigenen zwischenmenschlichen Beziehungen.

Episoden-Guide zu Staffel 3: Das sind die Folgen von "The Orville"

Folge 01: Elektrische Schafe (18. Januar 2023)

Folge 02: Schattenreiche (25. Januar 2023)

Folge 03: Mortalitätsparadoxon (1. Februar 2023)

Folge 04: Sanft fallender Regen (8. Februar 2023)

Folge 05: Die Geschichte von zwei Topas (15. Februar 2023)

Folge 06: Zweimal im Leben (22. Februar 2023)

Folge 07: Aus unbekannten Gräbern (1. März 2023)

Folge 08: Mitternachtsblau (8. März 2023)

Folge 09: Domino (15. März 2023)

Folge 10: Zukunft unbekannt (22. März 2023)

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast bei "The Orville", Staffel 3

Der Serien-Entwickler und Autor Seth MacFarlane ist, wie in den vergangenen Staffeln auch, selbst als Darsteller bei "The Orville" zu sehen. Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über die Schauspieler in der Besetzung von Staffel 3 zusammengestellt:

Rolle Schauspielerin/Schauspieler Captain Ed Mercer Seth MacFarlane Commander Kelly Grayson Adrianne Palicki Doktor Claire Finn Penny Johnson Jerald Lt. Gordon Malloy Scott Grimes Lt. Cmdr. Bortus Peter Macon Lt. Cmdr. John LaMarr J. Lee Issac Mark Jackson Lt. Talla Keyali Jessica Szohr Charly Burke (Neu in Staffel 3) Anne Winters

Trailer zu Staffel 3 von "The Orville"

