"The Orville", Staffel 4: Kommt sie noch? Das ist bisher bekannt

Die Sci-Fi-Comedy "The Orville" ist gerade mit Staffel 3 auf die Bildschirme zurückgekehrt. Nun wurde die Frage aufgeworfen, ob es auch noch "The Orville", Staffel 4 geben wird.

Gerade erst ist es den Produzenten der Serie "The Orville" gelungen, eine weitere Staffel der Sci-Fi-Serie auf die Bildschirme zu bringen. Doch bereits jetzt wird darüber spekuliert, ob es auch noch eine weitere Staffel der Serie geben wird.

Nach einigen Verzögerungen bei der Veröffentlichung von "The Orville", Staffel 3, ist es höchst strittig, ob es noch eine weitere Fortsetzung geben wird. Denn anstatt wie angekündigt im Jahr 2019, erschien die neueste Staffel der Serie erst im Sommer 2022. Nun meldete sich jedoch der Schöpfer der Serie, Seth MacFarlane, zu Wort und machte den Fans Hoffnung.

Wir informieren Sie hier über die bisher bekannten Infos rund um eine mögliche 4. Staffel von "The Orville".

"The Orville", Staffel 4: Das ist bisher bekannt

In letzter Zeit wurden Zweifel daran laut, dass es noch einmal eine Fortsetzung der Sci-Fi-Comedy geben könnte. Gründe dafür gab es einige. Zum Einen gab es erhebliche Verzögerungen bei der Veröffentlichung der letzten Staffel. Diese waren so weitreichend, dass die Serie nicht einmal mehr wie bisher beim US-Fernsehsender Fox, sondern zunächst bei Hulu und später dann bei Disney+ erschien. Eine weitere Folge der Verzögerungen ist, dass viele der Verträge mit den Schauspielern in dieser Zeit ausgelaufen sind.

Zum Anderen hat der Schöpfer der Serie, Seth MacFarlane, einen äußerst vollen Terminkalender. Doch dieser meldete sich nun zu Wort und meinte, dass es zumindest eine 50/50 Chance auf "The Orville", Staffel 4 gibt. Das Fernseh-Magazin TV-Line berichtete, dass MacFarlane in der Neuverhandlung der Schauspieler-Verträge kein Problem sieht. Außerdem sei der Neuanfang bei Disney+ eine Möglichkeit, die Serie noch einmal zu verlängern. Auch auf Twitter drückte MacFarlane seine Hoffnung auf eine Staffel 4 von "The Orville" aus.

Ob es allerdings wirklich zu "The Orville", Staffel 4, kommen wird, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Bis dahin dürfen nach den Äußerungen von Seth MacFarlane die Fans der Serie zumindest hoffen.

"The Orville", Staffel 4: Das sind die Schauspieler, um die es in der Vertragsverlängerung geht

Nachdem die Serie den Start ihrer letzten Staffel um drei Jahre verschieben musste, ist davon auszugehen, dass die meisten der an der Serie beteiligten Schauspieler von den ausgelaufenen Verträgen betroffen sind. Für eine Fortsetzung der Serie wäre allerdings eine Vertragsverlängerung zumindest für die wichtigsten Rollen eine zwingende Voraussetzung.

Wir haben Ihnen hier eine Liste mit den wichtigsten Schauspielern und den Rollen, die sie verkörpern, zusammengestellt:

Schauspieler Rolle SethMacFarlane Captain Ed Mercer Peter Macon Lt. Cmdr. Bortus J. Lee Lt. Cmdr. John LaMarr Scott Grimes Lt. Gordon Malloy Adrianne Palicki Commander Kelly Grayson Jessica Szohr Lt. Talla Keyali Penny Johnson Jerald Doktor Claire Finn

"The Orville", Staffel 4: Das ist die Handlung der Sci-Fi-Serie

Die Serie spielt in etwa 400 Jahre in der Zukunft. Damit liegt sie gerade so weit in der Zukunft, dass alle möglichen verrückten Dinge in der Zwischenzeit geschehen und erfunden worden sein können, damit der Zuschauer ohne weiteren Zweifel daran, ob es denn jetzt realistisch sei, eine Welt voll intergalaktischer Reisen und außerirdischer Lebensformen genießen kann.

Genau auf diesem Prinzip baut "The Orville" auf. Hauptcharakter der Show ist der kürzlich geschiedene Ed Mercer, der auf einem Raumschiff anheuert, um einen Neuanfang zu wagen. Doch schnell stellt sich heraus, dass er seiner Ex-Frau nicht entkommen kann: Sie entpuppt sich als seine neue Vorgesetzte auf dem Schiff.

Im klassischen Look alter Sci-Fi-Serien wie "Star Trek" bietet "The Orville" ein modernes Abenteuer im Weltraum, bei dem von Raumschiffen über Aliens bis hin zu intergalaktischem Krieg alles geboten wird, was das Herz eines Sci-Fi-Fans höher schlagen lässt. Da durch diese reichhaltigen Möglichkeiten für die Story auch entsprechend viele Handlungsstränge entstehen, hoffen Fans nun, dass in einer möglichen 4. Staffel von "The Orville" die letzten bislang offengebliebenen Story-Lines beendet werden.