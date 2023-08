"The Righteous Gemstones": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos zur Serie

"The Righteous Gemstones" Staffel 3 startet 2023 in Deutschland. Wir haben alle Infos zur Comedyserie rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und Trailer.

Die dritte Staffel der amerikanischen Comedyserie "The Righteous Gemstones" feierte bereits am 18. Juni 2023 ihre Premiere beim Sender HBO. Die Serie handelt von einer erfolgreichen TV-Prediger-Familie, die ihren Hunger nach Macht und Reichtum hinter angeblicher gemeinnütziger Arbeit verschleiert. Nun steht fest, wann die Serie auch in Deutschland weitergeht.

Hier finden Sie alle Infos zur Comedyserie "The Righteous Gemstones": Wann startet die Serie in Deutschland im Stream? Wie viele Folgen gib es und wie sieht die Handlung aus? Alle Infos zu den neuen Folgen der Serie und einen Trailer zu Staffel 3 haben wir hier für Sie.

"The Righteous Gemstones": Start der Serie

Am Freitag, dem 18. August 2023, startet in Deutschland die dritte Staffel von "The Righteous Gemstones" auf Sky Comedy, Sky Q und WOW. Die Satire um die amerikanische Predigerfamilie wird immer freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die ersten drei Episoden werden zum Start hintereinander gezeigt, danach folgen wöchentlich jeweils zwei Episoden.

Staffel 3 der Serie um die Gemstone-Familie wurde bereits Ende Mai 2023 offiziell auf den dazugehörigen Social Media-Kanälen angekündigt. Hier finden Sie den Info-Post auf Instagram:

"The Righteous Gemstones": Folgen im Überblick

Die dritte Staffel startet mit den ersten Folgen von Staffel 3 am 18. August 2023. Die neue Staffel besteht aus insgesamt neun Episoden mit einer Laufzeit von etwa 30 Minuten pro Folge. Die Episoden können wahlweise auf Deutsch oder im englischen Original angesehen werden.

Hier ist eine Übersicht zu den Sendeterminen und den Folgentiteln der dritten Staffel von "The Righteous Gemstones". Die Titel der einzelnen Folgen sind bislang nur im englischen Original vorhanden:

Folge 1: "For I Know the Plans I Have for You" (18. August 2023)

Folge 2: "But Esau Ran to Meet Him" (18. August 2023)

Folge 3: "For Their Nakedness Is Your Own Nakedness" (18. August 2023)

Folge 4: "I Have Not Come to Bring Peace, But a Sword" (25. Augsut 2023)

Folge 5: "Interlude III" (25. August 2023)

Folge 6: " For Out of the Heart Comes Evil Thoughts" (1. September 2023)

Folge 7: "Burn for Burn, Wound for Wound, Stripe for Stripe" (1. September 2023)

Folge 8: Titel noch nicht bekannt (8. September 2023)

Folge 9: Titel noch nicht bekannt (8. September 2023)

Besetzung von "The Righteous Gemstones": Schauspieler im Cast

Danny McBride, bekannt aus Serien wie "Eastbound & Down" oder "Vice Principals", kehrt mit "The Righteous Gemstones" zurück. In der HBO-Satire-Serie übernimmt er nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als Autor und Produzent.

Für die dritte Staffel kehren neben McBride auch alle weiteren Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen in ihre bisherigen Rollen zurück. John Goodman wird erneut als Patriarch Eli Gemstone zu sehen sein, während Danny McBride, Edi Patterson und Adam DeVine die Rollen von Jesse, Judy und Kelvin Gemstone erneut übernehmen. Ebenfalls dabei ist Dermot Mulroney als Reverend John Wesley Seasons und Walton Goggins als Elis Schwager "Baby" Billy Freeman. Neu in der Besetzung ist Steve Zahn, der einen rücksichtslosen Rivalen der Familie verkörpert.

Schauspieler Rolle John Goodman Eli Gemstone Danny McBride Jesse Gemstone Edi Patterson Judy Gemstone Adam DeVine Kelvin Gemstone Cassidy Freeman Amber Gemstone Tony Cavalero Keefe Chambers Tim Baltz BJ Gregory Alan Williams Martin Imari Gavin Munn Abraham Gemstone Tony Cavalero Keefe Chambers Skyler Gisondo Gideon Gemstone Jody Hill Levi Kelton DuMont Pontius Gemstone Dermot Mulroney John Wesley Seasons Walton Goggins "Baby" Billy Freeman Steve Zahn Peter Montgomery Stephen Dorff Vance Simkins

Handlung von "The Righteous Gemstones": Worum geht es in Staffel 3

In der dritten Staffel von "The Righteous Gemstones" erwartet die Zuschauer eine neue Handlung voller Intrigen und Wendungen im Gemstone-Imperium. Danny McBride, einer der Hauptdarsteller, verriet in einem Interview mit dem US-Magazin Variety, dass die Zuschauer tiefer in die merkwürdige Welt der Gemstones eintauchen und dabei neue Charaktere aus Vergangenheit und Gegenwart kennenlernen werden.

Die Geschwister Jesse, Judy und Kelvin übernehmen die Führung des Gemstone-Imperiums, während plötzlich ihre lange verschollenen Cousins auftauchen und für neue Herausforderungen sorgen. Die dritte Staffel setzt die Geschichte der weltberühmten Fernsehprediger-Familie fort, die von Gier, Heuchelei und Wohltätigkeit geprägt ist. Die Geschwister werden alles daransetzen, das Gemstone-Erbe zu bewahren und müssen sich dabei mit unerwarteten Familienmitgliedern verbünden, um den Fortbestand ihrer Dynastie zu sichern.

Trailer zu Staffel 3 von "The Righteous Gemstones"

HBO hat einen offiziellen Trailer für die dritte Staffel von "The Righteous Gemstones" veröffentlicht. Der kurze Clip verspricht neue und turbulente Ereignisse, rund um Monster-Trucks, Autorennen und neue Rivalen. Der Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack darauf, dass die Geschichte um die Gemstones in der dritten Staffel weiter an Intensität zunimmt. Hier sehen Sie den Trailer:

"The Righteous Gemstones" im Stream sehen

Die dritte Staffel der Satire um eine amerikanische Predigerfamilie, "The Righteous Gemstones", kehrt am 18. August 2023 auf Sky zurück. Die neuen Episoden sind ab dem Start im August immer freitags ab 20.15 Uhr auf Sky Comedy zu sehen sowie parallel über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar.

Somit ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky oder WOW nötig, um die Comedyserie zu sehen. Auch die Staffeln eins und zwei stehen bei dem Anbieter auf Abruf bereit und können vor der dritten Staffel angesehen werden.