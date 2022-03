"The Rising": Infos zu Start, Handlung und Besetzung

"The Rising" läuft demnächst auf Sky. Hier bekommen Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem gibt es den aktuellen Trailer zur neuen Serie.

Mit "The Rising" kommt Ende Mai eine neue Mystery-Crime-Serie zum Streamingdienst Sky. Die Serie ist ein britisches Remake der belgischen Serie "Zimmer 108".

"The Rising" wird von Sky produziert. Regie führen Ed Lilly und Thora Hilmarsdottir. Die Dreharbeiten fanden im Frühjahr 2021 im Lake District in Nordengland statt.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Start, Handlung, Folgen und Darsteller im Cast von "The Rising". Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer.

Start: Ab wann ist "The Rising" bei Sky zu sehen?

Die Sky-Serie "The Rising" ist ab dem 27. Mai immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen beim Pay-TV-Sender Sky Atlantic zu sehen.

Außerdem ist die komplette Staffel ab dem 27. Mai beim Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Handlung: Worum geht es in "The Rising"?

Nach einer wilden Party taucht die junge Neve Kelly aus einem See auf. Verwirrt und ohne Erinnerungen an die Geschehnisse der letzten Nacht macht sie sich auf den Weg nach Hause. Währenddessen suchen ihre Familie und Freunde bereits nach ihr. Voller Schreck erkennt Neve, dass andere Menschen sie nicht sehen können, und realisiert nach einiger Zeit auch, dass sie tot ist und offenbar ermordet wurde. Voller Wut und mit großer Entschlossenheit macht sie sich auf die Suche nach dem Täter. Dabei kommen tief vergrabene Geheimnisse ans Licht und Neve ist gezwungen, ihr gesamtes Leben und die Menschen, die ihr wichtig waren, zu überdenken.

Im Bewusstsein darüber, nichts mehr außer Zeit verlieren zu können, drängt Neve auf die Wahrheit, auch wenn diese noch so sehr schmerzt. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Vater Tom sowie von der geheimnisvollen Katie, die Neve beide immer noch sehen können. Ihre Nachforschungen zwingen alle um sie herum, sich zu ändern, zu gestehen oder ihre Spuren zu verwischen. Aber sie merken offenbaren auch, dass es noch ähnliche Schicksale wie das von Neve gibt.

Episoden: Das sind die Folgen von "The Rising"

Die Mystery-Crime-Serie "The Rising" besteht aus insgesamt acht Episoden, die alle eine Spielzeit von circa 60 Minuten haben. Die Titel der einzelnen Folgen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Wir reichen die Episodennamen nach, sobald die entsprechenden Infos hierzu verfügbar sind.

Folge 1: Titel noch unbekannt (27. Mai 2022)

Folge 2: Titel noch unbekannt (27. Mai 2022)

Folge 3: Titel noch unbekannt (3. Juni 2022)

Folge 4: Titel noch unbekannt (3. Juni 2022)

Folge 5: Titel noch unbekannt (10. Juni 2022)

Folge 6: Titel noch unbekannt (10. Juni 2022)

Folge 7: Titel noch unbekannt (17. Juni 2022)

Folge 8: Titel noch unbekannt (17. Juni 2022)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Rising"?

Clara Rugaard verkörpert die Hauptrolle des Teenager-Mädchens Neve Kelly in "The Rising". Ihre Mutter Maria Kelly wird von Emily Taaffe gespielt.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die weiteren Hauptdarsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rollenname Clara Rugaard Neve Kelly Matthew McNulty Tom Rees Emily Taaffe Maria Kelly Solly McLeod Joseph Wyatt Nenda Neururer Alex Wyatt Rebecca Root DS Diana Aird Ann Ogbomo Christine Wyatt Alex Lanipekun Daniel Sands Robyn Cara Katie Sands Cameron Howitt Max Sands Oliver Huntingdon Nicky

Trailer: Erste Einblicke in "The Rising"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der Serie "The Rising" verschaffen können, finden Sie hier den offiziellen Trailer:

