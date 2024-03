Staffel 6 von "The Rookie": Infos zu Handlung und Besetzung der Polizeiserie

Staffel 6 von "The Rookie" läuft 2024 auf Sky. Wir haben alle Informationen zur Polizeiserie rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream.

"The Rookie" hat eine neue Staffel bekommen. Seit Februar 2024 zeigt der Pay-TV und Streaming-Anbieter Sky Staffel 6; bereits seit 2018 läuft die Polizeiserie aus Los Angeles im TV und Stream. Die Handlung von "The Rookie" beruht auf einer wahren Begebenheit. In der Serienadaption wird die Geschichte von John Nolan sowie weiteren Neulingen erzählt, die beim LAPD ihre Ausbildung zum Polizisten absolvieren.

Anders als bei den meisten "Rookies" ist John allerdings bereits Mitte 40 und nicht Anfang 20. Der frühere Architekt möchte nämlich nochmal komplett neu anfangen. Dafür strebt er einen Karrierewechsel zur Polizei an. Dies bringt einige Herausforderungen und die Skepsis seiner Neu-Kollegen mit sich. In den ersten fünf Staffeln schafft es Nolan aber, ein immer besserer Polizist zu werden.

Sie wollen erfahren, seit wann Staffel 6 von "The Rookie" läuft? Wie viele Folgen die neue Staffel hat und wann sie laufen? Wer ist im Cast mit dabei? Welcher Streaming-Dienst zeigt Staffel 6? All diese Fragen beantworten wir im Artikel. Außerdem finden Sie hier den Trailer zur neuesten Ausgabe von "The Rookie".

"The Rookie": Wann war der Start von Staffel 6?

Die Episoden der sechsten Staffel der Polizeiserie "The Rookie" sind seit dem 21. Februar immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung in Deutschland auf Abruf verfügbar. Anfangs sind sie hierzulande zwar nahezu zeitgleich, jedoch nur in der Originalfassung zugänglich.

Seit dem 6. März haben Fans mittlerweile die Möglichkeit, die neuen Folgen auch mit deutschen Untertiteln anzusehen. Die deutsch synchronisierte Version der Folgen wird noch länger auf sich warten lassen: Erst ab dem 1. Mai 2024 sollen die Folgen dann auch auf Deutsch synchronisiert und vertont verfügbar sein.

Staffel 6 von "The Rookie" im Stream: Wo läuft die Serie?

Die neuen Episoden der sechsten Staffel der Crime-Serie "The Rookie" sind seit der US-Ausstrahlung ab dem 21. Februar 2024 in der Originalversion beim Pay-TV-Sender Sky im Stream verfügbar. Die Folgen werden auf Sky One gezeigt, sind danach aber auch auf Abruf verfügbar. Damit lässt sich Staffel 6 nicht nur im TV, sondern auch auf dem Tablet oder Handy streamen. Zusätzlich sind alle bisherigen Staffeln von "The Rookie", also Staffel 1 bis 5, jederzeit in der Sky-Mediathek WOW verfügbar.

Ob und ab wann die 6. Staffel von "The Rookie" auch bei anderen Streamingdiensten landet, ist noch nicht bekannt. Da aber Staffel 5 etwa ein halbes Jahr nach Sky-Ausstrahlung bei Disney+ verfügbar war, ist davon auszugehen, dass auch Staffel 6 nach einem ähnlichen Zeitrahmen bei Disney+ läuft. Auch bei Disney+ lassen sich die ersten fünf Staffeln ansehen.

"The Rookie" Staffel 6: Sendetermine der Folgen

Wie Sky angekündigt hatte ist die sechste Staffel von "The Rookie" seit Mittwoch, dem 21. Februar 2024, auf Sky One und auf WOW verfügbar. Neue Folgen werden bis zum Staffelfinale wöchentlich veröffentlicht. Zu Beginn sind die Folgen aber ausschließlich in der englischen Originalsprache zu sehen, erst später auch auf Deutsch.

"The Rookie" zählt zu den fünf erfolgreichsten Serien des US-Senders ABC. Trotzdem wird die sechste Staffel wohl nur 10 Episoden umfassen, bedingt durch die Autoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood im Jahr 2023. Nach der Ausstrahlung der dritten Folge der Staffel folgt eine kurzfristige Sendepause, so dass Folge 4 erst am 27. März 2024 veröffentlicht wird.

Hier ist ein Überblick zu den Sendeterminen der 6. Staffel von "The Rookie":

Folge 1: "Strike back" (Mittwoch, 21. Februar 2024)

Folge 2: "The Hammer" (Mittwoch, 28. Februar 2024)

Folge 3: "Trouble in Paradise" (Mittwoch, 6. März 2024)

Folge 4: "Training Day" (Mittwoch, 27. März 2024)

Folge 5: "The Vow" (Mittwoch, 3. April 2024)

Folge 6: "Secrets and Lies" (Mittwoch, 10. April 2024)

Folge 7: Titel ist noch nicht bekannt (Mittwoch, 17. April 2024)

Folge 8: Titel ist noch nicht bekannt (Mittwoch, 24. April 2024)

Folge 9: Titel ist noch nicht bekannt (Mittwoch, 1. Mai 2024)

Folge 10: Titel ist noch nicht bekannt (Mittwoch, 8. Mai 2024)

Besetzung von "The Rookie" Staffel 6: Schauspieler im Cast

Die wichtigsten Hauptdarsteller, wie Nathan Fillion als John Nolan, Alyssa Diaz als Angela Lopez oder Eric Winter als Tim Bradford sind auch für Staffel 6 bestätigt. Der Kern der LAPD-Einheit um Nolan ist also in den neuen Folgen definitiv zu sehen und hatte sich bereits im Vorfeld auf einem ABC-Event, dem US-Sender für Staffel 6, gezeigt. Die Bilder dazu wurden auf Instagram gepostet, welche hier zu sehen sind:

Noch nicht klar ist dagegen, welche Gaststars in den einzelnen Episoden auftauchen werden. Wir wissen nur, dass Kristian Bruun einen neuen Bösewicht namens "Mystery Man" spielt. Dieser soll in Staffel 6 allerdings für mächtig Ärger in Los Angeles sorgen.

Hier ist komplette Liste mit allen Darstellern und ihren Rollennamen im Überblick:

Schauspieler Rolle Nathan Fillion Jonathan "John" Nolan Alyssa Diaz Angela Lopez Eric Winter Timothy "Tim" Bradford Melissa O'Neil Lucy Chen Richard T. Jones Wade Grey Mekia Cox Nyla Harper Shawn Ashmore Wesley Evers Jenna Dewan Bailey Nune Tru Valentino Aaaron Thorsen Lisseth Chavez Celina Juarez Kristian Bruun Bösewicht Danielle Campbell Psychiaterin

"The Rookie": Was ist die Handlung von Staffel 6?

"The Rookie" zeigt, dass es nie zu spät ist, einen Karrierewechsel anzustreben, zumindest nicht für Serienfigur John Nolan. Mit Mitte vierzig beschließt dieser, beim Los Angeles Police Department noch einmal neu anzufangen. Zunächst belächeln seine 20 Jahre jüngeren Kollegen Nolan als jemanden, der mitten in einer Midlife-Crises steckt. Doch schnell etabliert sich der erfahrene Neuling als Polizist im LAPD und erlebt in den ersten fünf Staffeln zahlreiche Abenteuer, in denen er seine Fähigkeiten regelmäßig unter Beweis stellt.

Die Handlung der Serie ist von einem realen Vorfall inspiriert: Im Jahr 2015 zog William Norcross im Alter von 44 Jahren aus einer Kleinstadt in Pennsylvania nach Los Angeles und wurde erfolgreich zum Polizisten ausgebildet. Doch was genau ist die Handlung von Staffel 6?

In der sechsten Staffel knüpft die Handlung direkt an das Ende der fünften Staffel an: Nach einem Einsatz wird Aaron Thorsen angeschossen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wird er seine Schussverletzungen überleben? Ein mysteriöser neuer Bösewicht, gespielt von Kristian Bruun, versetzt mit seinen maskierten Söldnern Los Angeles in Angst. Die Kriminellen haben es speziell auf die LAPD-Einheit von John Nolan abgesehen. Privat ist Nolan mittlerweile mit der Feuerwehrfrau Bailey Nune verlobt. Steht hier eine Hochzeit kurz bevor? Unterdessen gestaltet sich die noch junge Beziehung zwischen Lucy Chen und Tim Bradford immer wieder alles andere als harmonisch.

"The Rookie" Staffel 6: Trailer

Hier ist der Trailer zur sechsten Staffel von "The Rookie". Dieser gibt einen ersten Einblick in die Handlung, ist aber nur auf Englisch verfügbar: