"The Staircase": Trailer, Folgen, Cast - alle Infos zur True-Crime-Serie auf Sky

Ab Mai läuft bei Sky die Krimiserie "The Staircase". Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und einen Trailer.

Der Streaming-Dienst Sky hat für alle True-Crime-Fans eine neue Serie parat: "The Staircase" gibt es ab Anfang Mai in der Originalfassung in Deutschland zu sehen. In den USA läuft die Serie zeitgleich beim Streaming-Dienst HBO Max an. Die auf Deutsch synchronisierte Fassung startet voraussichtlich im Juli 2022 auf Sky Atlantic.

Die Serie "The Staircase" basiert auf einer wahren Begebenheit und geht dabei dem Leben von Michael Peterson und seiner weitverbreiteten Familie im U.S.-Bundesstaat North Carolina nach. Im Fokus steht der unaufgeklärte Tod von Michaels Frau Kathleen Peterson. Ist sie durch einen Unfall oder doch durch einen Mord ums Leben gekommen?

In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige, was Sie rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream von "The Staircase" wissen müssen. Am Ende haben wir außerdem den offiziellen Trailer für Sie.

Wann ist der Start von "The Staircase" auf Sky?

In Deutschland startet "The Staircase" am Donnerstag, 5. Mai 2022. Zu sehen gibt es die True-Crime-Serie beim Streaming-Dienst Sky. Alle Folgen stehen allerdings vorerst ausschließlich in der Originalfassung auf Englisch zur Verfügung. Die Ausstrahlung auf Deutsch ist für Juli 2022 geplant.

Wie viele Folgen hat die Krimiserie "The Staircase"?

Die Serie setzt sich insgesamt aus acht Folgen zusammen. Ab dem 5. Mai 2022 wird jede Woche eine neue Folge von "The Staircase" ausgestrahlt. Hier haben wir die einzelnen Episoden von "The Staircase" inklusive Erscheinungsdatum auf Sky und Titel für Sie aufgelistet:

Folge 1: "Death on the Staircase" (Donnerstag, 5. Mai 2022)

Folge 2: "Murder, He Wrote" (Donnerstag, 12. Mai 2022)

Folge 3: "Voids" (Donnerstag, 19. Mai 2022)

Folge 4: "Voids: Part Two" (Donnerstag, 26. Mai 2022)

Folge 5: "Suspicions" (Donnerstag, 2. Juni 2022)

Folge 6: "Trial and Error" (Donnerstag, 9. Juni 2022)

Folge 7: "Animal Instinct" (Donnerstag, 16. Juni 2022)

Folge 8: "Beyond Reasonable Doubt" (Donnerstag, 23. Juni 2022)

Welche Schauspieler sind bei "The Staircase" dabei? Das ist die Besetzung im Cast

Für die True-Crime-Serie wurden viele erfolgreiche Schauspieler gecastet. Zu den bekanntesten Gesichtern zählen unter anderem Colin Firth ("Kingsman: The Secret Service"), Toni Collette ("Stowaway - Blinder Passagier") und Sophie Turner ("Game of Thrones"). Hier haben wir noch einmal die restlichen Schauspieler von "The Staircase" für Sie im Überblick:

Colin Firth

Toni Collette

Michael Stuhlbarg

Juliette Binoche

Dane DeHaan

Olivia DeJonge

Rosemarie DeWitt

Tim Guinee

Patrick Schwarzenegger

Sophie Turner

Vincent Vermignon

Odessa Young

Young Parker Posey

"The Staircase" wurde von Annapurna Television koproduziert und von Antonio Campos und Maggie Cohn geschrieben sowie auch produziert. Für sechs Folgen hat Antonio Campos auch die Regie übernommen. Für die restlichen zwei Folgen hat Leigh Janiak als Regisseurin fungiert.

Das ist die Handlung bei "The Staircase"

Bei "The Staircase" wird ein Kriminalfall analysiert, der auf einer wahren Begebenheit basiert. 2001 wurde die Leiche einer Frau namens Kathleen Peterson in ihrem eigenen Zuhause im U.S.-Bundesstaat North Carolina gefunden. Direkt im Anschluss stellten die Kriminalbeamten sich folgende Frage: War es ein Unfall oder tatsächlich Mord?

Gleich zu Beginn der Ermittlungen wird der Kriminalromanautor und Ehemann der Frau, Michael Peterson, für den Mord angeklagt. Laut seinen Aussagen sei seine Ehefrau aber auf tragische Weise die Treppe heruntergefallen. Die Ermittler haben Zweifel an den Aussagen von Michael Peterson und gehen vielmehr davon aus, dass dieser Kathleen erschlagen hat und nun versuche, die Tat Geheim zu halten. Wird sich das Geheimnis um den rätselhaften Tod lüften lassen?

Wo läuft "The Staircase" im Stream?

In Deutschland startet am 5. Mai 2022 die Ausstrahlung der ersten Folge beim Streaming-Dienst Sky. Hier gibt es wöchentlich jeweils eine neue Folge von "The Staircase" auf Sky Q und Sky Go zu sehen. Alle Folgen laufen vorerst in der englischen Originalfassung. Auf Deutsch wird die Krimiserie voraussichtlich im Juli 2022 zur Verfügung stehen. Dann wird "The Staircase" zusätzlich beim Pay-TV-Sender Sky Atlantic laufen.

Wer "The Staircase" nicht verpassen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei Sky. Das Sky Ticket ist beispielsweise ab 9,99 Euro im Monat zu haben und jederzeit kündbar.

Das ist der offizielle Trailer von "The Staircase"

Sind Sie neugierig geworden und möchten sich einen ersten Eindruck von der Krimiserie "The Staircase" verschaffen? Hier haben wir den offiziellen Trailer für Sie: