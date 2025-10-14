Der Film zu „The Summer I Turned Pretty“: Wann geht die Erfolgsgeschichte um Belly weiter?

„Zurück an den Cousins Beach“, jubelt Amazon Prime Video. Der Medien-Gigant hat einen Spielfilm zu seiner Serie „The Summer I Turned Pretty“ („Der Sommer, als ich schön wurde“) aka „TSITP“ angekündigt. Diese offenbar auch in Expertenkreisen unerwartete Information lieferte Amazon anlässlich der Red-Carpet-Premiere des Serien-Finales in Paris am 17. September. Mit Staffel 3 sollte die Story um Belly, Conrad, Jeremiah und Co. eigentlich zu Ende erzählt sein, doch bei der Feier zum Serien-Ende ließen die Macher eine dicke Katze aus dem Sack: Es geht weiter, und zwar abendfüllend.

Die Serie „Der Sommer, als ich schön wurde“ hat weltweit ein Millionenpublikum berührt und sich als emotionales Phänomen etabliert. Mit ihrer Mischung aus Nostalgie, jugendlicher Sehnsucht und universeller Verbundenheit wurde sie zu einem internationalen Erfolg. Courtenay Valenti von Amazon MGM Studios und Vernon Sanders von Prime Video kündigten voller Begeisterung eine erneute Zusammenarbeit mit Autorin Jenny Han an, um die Geschichte in einem weiteren Kapitel fortzusetzen.

Seit ihrer Premiere im Sommer 2022 hat sich die Serie, basierend auf Han‘s Bestseller-Trilogie, zu einem weltweiten Publikumsliebling entwickelt. Bereits die erste Staffel stieg am Startwochenende zur Nummer 1 bei Prime Video auf, während Staffel 2 im Folgejahr die Zuschauerzahlen der ersten Staffel innerhalb weniger Tage deutlich übertraf.

„Der Sommer, als ich schön wurde“, ist also noch nicht zu Ende. Wir haben für Sie recherchiert, was zu „TSITP“ bisher durchgesickert ist.

Release vom „The Summer I Turned Pretty“-Film: Wann geht die Geschichte weiter?

Die Fans müssen sich offenbar noch ein wenig gedulden. Bei Today hat Jenny Han, die Schöpferin der Serie, nur bestätigt, dass es den Film geben wird - aber nicht, wann er kommt. 2026 hat sie bereits ausgeschlossen.

Jenny Han begründete das Projekt damit, dass Bellys Reise noch nicht zu Ende sei – ein bedeutender Wendepunkt stehe bevor, der ihrer Meinung nach nur in einem Film die nötige Tiefe und Wirkung entfalten könne.

Besetzung vom „The Summer I Turned Pretty“-Film: Diese Schauspieler sind im Cast von „TSITP“

Noch hat Prime Video keine Besetzungsliste veröffentlicht, aber eine Weiterbeschäftigung der bisherigen Stammbesatzung dürfte auf der Hand liegen. Bisher bekamen wir diese Schauspielerinnen und Schauspieler in mehr als einer Folge zu sehen:

Die dritte Staffel entstand unter der kreativen Leitung der Showrunnerinnen Jenny Han und Sarah Kucserka, die auch das Drehbuch zum Spielfilm schreiben.

Die Handlung von „The Summer I Turned Pretty“ als Film

Im Zentrum der Serie steht ein sensibles Drama über ein junges Mädchen, das zwischen zwei Brüdern steht – eine Geschichte über Liebe, Verlust und das Erwachsenwerden. Mit viel Gefühl erzählt die Serie von familiären Spannungen, Freundschaften und den magischen Momenten eines Sommers, der alles verändert.

Noch ist nicht ganz klar, wie der Spielfilm das Ende von Staffel 3 weiterspinnen wird. Was bisher geschah: Nach dem Ende ihres Junior-Jahres am College hatte Belly sich auf einen weiteren Sommer in Cousins gefreut – gemeinsam mit Jeremiah, ihrem Seelenverwandten. Ihre Zukunft schien klar vorgezeichnet, alles fühlte sich richtig an. Doch dann erschütterten unerwartete Ereignisse ihr Leben und brachten Conrad, ihre erste große Liebe, zurück in ihren Alltag. An der Schwelle zum Erwachsenwerden stand Belly plötzlich vor einer Entscheidung, die ihr Herz zerriss: Welchem der beiden Brüder gehörte ihre Liebe wirklich? Dieser Sommer hatte alles verändert – und nichts war danach mehr wie zuvor.

Die Serie „Der Sommer, als ich schön wurde“ beruht auf der gleichnamigen Trilogie von Jenny Han. Zwar weist die finale Staffel zahlreiche Parallelen zum dritten Band „Der Sommer, der nur uns gehört“ auf, doch in einigen Punkten weichen Buch und Serie voneinander ab. So reist Belly in der Romanvorlage nach Spanien – in der Serie hingegen nach Frankreich. Auch das Ende unterscheidet sich: Im Buch führt ein Zeitsprung zur Hochzeit von Conrad und Belly, eine Szene, die in der Serie bislang nicht gezeigt wurde. Zudem fehlt bislang Susannahs Brief an Belly, der im letzten Buch eine zentrale Rolle spielt. Diese offenen Elemente könnten im geplanten „The Summer I Turned Pretty“-Film aufgegriffen und weitererzählt werden.