"The Summer I Turned Pretty": Folgen, Handlung und alle Infos zu Staffel 2

Staffel 2 von "The Summer I Turned Pretty" ist bei Amazon Prime gestartet. Wir haben alle Infos rund um Folgen, Handlung und Trailer des Liebesdramas.

Amazon hat sich früh dazu entschieden, eine zweite Staffel von "The Summer I Turned Pretty" zu produzieren. Schon zum Streamingstart der ersten Staffel verlängerte Amazon die Serie aufgrund des Erfolgs der Romanadaption um eine weitere Staffel. Angesichts der Tatsache, dass die Buchreihe drei Bände umfasst, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch eine dritte Staffel der Liebesgeschichte um die drei Jugendlichen geplant ist.

Für alle Fans und Interessierten gibt es hier alle wichtigen Informationen zur zweiten Staffel von "The Summer I Turned Pretty": Wann war der Start der neuen Staffel? Wie viele Folgen wird sie haben und wo kann man sie im Stream sehen? Wir bieten außerdem einen Überblick über die Besetzung, die Handlung und präsentieren Ihnen den Trailer zur zweiten Staffel.

"The Summer I Turned Pretty": Start von Staffel 2

Die Produktion der zweiten Staffel von "The Summer I Turned Pretty" konnte wie geplant Ende 2022 abgeschlossen werden. Seitdem haben Fans auf Neuigkeiten gewartet. Anfang Mai 2023 gab Prime Video den Starttermin der zweiten Staffel bekannt. Die neuen Episoden sind seit dem 14. Juli verfügbar.

"The Summer I Turned Pretty" Staffel 2: Folgen

Im Gegensatz zur ersten Staffel erfolgt die Veröffentlichung der neuen Folgen diesmal nicht gleichzeitig. Am Startdatum, dem 14. Juli, sind zunächst nur die ersten drei Episoden der zweiten Staffel online im Stream verfügbar. Ab diesem Zeitpunkt können sich Fans jede Woche immer freitags auf eine neue Folge freuen, bis am 18. August das Staffelfinale von "The Summer I Turned Pretty" verfügbar ist.

Zudem hat die zweite Staffel eine Episode mehr als die erste. Insgesamt umfasst diese acht Folgen, welche jeweils eine Laufzeit zwischen 40 bis 50 Minuten haben.

Hier sind die Sendetermine der Folgen im Überblick:

Folge 1: "Love Lost" (Freitag, 14.07.2023)

Folge 2: "Love Scene" (Freitag, 14.07.2023)

Folge 3: "Love Sick" (Freitag, 14.07.2023)

Folge 4: "Love Game" (Freitag, 21.07.2023)

Folge 5: "Love Fool" (Freitag, 28.07.2023)

Folge 6: "Love Fest" (Freitag, 04.08.2023)

Folge 7: "Love Affair" (Freitag, 11.08.2023)

Folge 8: "Love Triangle" (Freitag, 18.08.2023)

"The Summer I Turned Pretty" Staffel 2: Besetzung

In der zweiten Staffel von "The Summer I Turned Pretty" kehren alle bisherigen Hauptdarstellerinnen und Darsteller zurück. Zum Hauptcast gehören neben Lola Tung, Christopher Briney und Gavin Casalegno auch Sean Kaufman, Rain Spencer, Jackie Chung und Rachel Blanchard.

Außerdem sind in wiederkehrenden Rollen die Schauspieler David Iacono, Elsie Fisher und Kyra Sedgwick zu sehen. Hier ist ein Überblick der Schauspieler und Rollen von "The Summer I Turned Pretty", Staffel 2:

Schauspieler Rolle Lola Tung Isabel „Belly“ Conklin Christopher Briney Conrad Fisher Gavin Casalegno Jeremiah Fisher Tom Everett Scott Adam Fisher Sean Kaufman Steven Conklin Colin Ferguson John Conklin Jackie Chung Laurel Park Rachel Blanchard Susannah Fisher Rain Spencer Taylor David Iacono Cam Alfredo Narciso Cleveland Elsie Fisher Skye Kelsey Rose Healey Dara Kyra Sedgwick noch nicht bekannt

"The Summer I Turned Pretty": Handlung von Staffel 2

Die Handlung der zweiten Staffel von "The Summer I Turned Pretty" basiert ebenfalls auf der gleichnamigen Romanreihe, so wie es bereits in der ersten Staffel der Fall war: Früher zählte Belly die Tage, bis sie im Sommer nach Cousins Beach zurückkehren konnte. Doch seitdem Conrad und Jeremiah um ihr Herz kämpfen und Susannahs Krebs zurückgekehrt ist, hat sie Angst, dass der Sommer nie wieder so sein wird wie früher. Als dann auch noch unerwarteter Besuch die Zukunft von Susannahs geliebtem Haus bedroht, braucht Belly die Unterstützung ihrer engsten Freunde und muss eine finale Entscheidung darüber treffen, für wen ihr Herz schlägt.

Die zweite Staffel von "The Summer I Turned Pretty" wird von den Showrunnerinnen Han und Sarah Kucserka geleitet. Die Serie ist eine Co-Produktion von Amazon Studios und wiip. Jenny Han ist die New York Times-Bestsellerautorin der Serien "To All the Boys I've Loved Before" und "The Summer I Turned Pretty" - ihre Bücher wurden weltweit veröffentlicht.

"The Summer I Turned Pretty": Staffel 2 im Stream

Die zweite Staffel von "The Summer I Turned Pretty" ist wieder exklusiv auf Prime Video, dem Streaming-Dienst von Amazon, zu sehen. Die Kosten für ein Monatsabo belaufen sich auf 8,99 Euro, das Jahresabo ist etwas günstiger für 89,90 Euro zu haben (Stand: Juli 2023).

"The Summer I Turned Pretty": Trailer zu Staffel 2

Amazon Prime hat Ende Juni, zwei Wochen vor dem Startdatum, einen Trailer zur zweiten Staffel von "The Summer I Turned Pretty" veröffentlicht. Der Trailer gewährt den Zuschauern einen ersten Einblick in die Ereignisse der neuen Folgen: