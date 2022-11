"The Taste" 2022: Sendetermine und Übertragung der Show

"The Taste" 2022: Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Kandidaten, Jury, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der Koch-Show.

Die Sat.1-Kochshow ist im Herbst 2022 in ihre zehnte Staffel gegangen. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine und die Coaches der Jubiläums-Ausgabe.

"The Taste" 2022 bei Sat.1

Der Start von Staffel 10 von "The Taste" war am 21. September auf Sat.1. Seitdem wird wieder wöchentlich um den Sieg in der Königsdisziplin des deutschen TV-Kochens gekämpft.

"The Taste" 2022: Wie liegen die Sendetermine?

Am Ausstrahlungsrhythmus der Sendung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts geändert. Auch dieses Jahr sind die Folgen wieder wöchentlich immer mittwochs um 20.15 Uhr zu sehen. Dass der Sender diesem Format treu geblieben ist, könnte daran liegen, dass es sich in der Vergangenheit so gut bewährt hat. Die 9. Staffel von "The Taste" war die erfolgreichste aller bisherigen Staffeln der Koch-Show. An diesen Erfolg möchten die Produzenten auch dieses Jahr mit Sicherheit anknüpfen.

Das sind die Sendetermine von "The Taste" 2022:

Folge 1: Mittwoch, 21. September

Folge 2: Mittwoch, 28. September

Folge 3: Mittwoch, 5. Oktober

Folge 4: Mittwoch, 12. Oktober

Folge 5: Mittwoch, 19. Oktober

Folge 6: Mittwoch, 26. Oktober

Folge 7: Mittwoch, 2. November

Folge 8: Mittwoch, 9. November

Folge 9 (Finale): Mittwoch, 16. November

Die Kandidaten bei "The Taste" 2022

Hier finden Sie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei sind beziehungsweise waren:

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind weiter:

Team Frank Rosin

Philipp (31, Koch, Foodstylist und Tauchlehrer aus Hamburg)

Laura (29, Geschäftsführerin einer IT-Firma aus Speyer)

Sonia (20, Auszubildende Köchin aus Berlin)

Joseph (29, Entremetier und Saucier aus Göppingen)

Team Alexander Herrmann

Victoria (34, Köchin aus Emskirchen bei Nürnberg)

Markus (21, Koch aus Berlin)

Fabian (27, BWL-Student aus Münchberg bei Hof)

Vick (34, Köchin aus Emskirchen bei Nürnberg)

Team Tim Raue

Jari (35, Küchenchef und Entremetier aus Konstanz)

Robin (29, Hair- und Make-up-Artist aus Düsseldorf)

Christian (35, Koch und Content Creator aus Berlin)

Kim (26, Servicemitarbeiterin aus Paderborn)

Team Alexander Kumptner

Tobi (18, Auszubildender Koch aus Zorneding bei München)

Heike (50, berentete Frisörin aus Waakirchen bei Bad Tölz)

Theresa (20, Auszubildende Köchin aus Wolfau)

Daniel (30, künftig selbstständig im Eventmanagement, aus Schillingen bei Trier)

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind raus:

Jenny (32, Polizistin aus Gransee)

Laura (26, gelernte Köchin aus Siershahn im Westerwald)

Max (30, IT-Berater aus Leipzig)

Marco (27, Sachbearbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit aus Moosinning)

Daniel (36, Elektriker aus Berlin)

Wie funktioniert die Kochshow "The Taste"?

Seit 2013 treten in der Sat.1-Show "The Taste“ die besten Hobby- und Profiköchinnen (beziehungsweise -köche) Deutschlands gegeneinander an. Das behauptet jedenfalls vollmundig der Sender. Ein gemeinsames Ziel haben alle Kandidaten: Sie wollen 50.000 Euro Preisgeld mit nach Haus nehmen und die Publikation eines eigenen Kochbuches gewinnen.

Die erste Herausforderung auf dem Weg dorthin geht so: In einer anonymen Verkostung müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Juroren mit einem perfekten Löffelgericht überzeugen - nur damit können sie einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams ergattern. Anschließend müssen sie Runde für Runde die ausgefeiltesten Gerichte auf einem kleinen Löffel präsentieren. Dafür ist ein enormes Maß an Fachkompetenz erforderlich, was einer der Gründe dafür ist, warum die Sendung in der Koch-Welt einen so guten Ruf hat.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ausschließlich Profiköche gewinnen können. Die Siegerin von "The Taste" 2021 war die Hobbyköchin Paula Bründl aus dem Team von Tim Raue.

"The Taste" 2022: Die Mitglieder der Jury sind auch die Coaches der Kandidaten

Sternekoch Alexander Herrmann : Zwei Sterne im Guide Michelin und seit der ersten Folge bei " The Taste " mit dabei. Der Sternekoch aus Bayern hat bereits vier Mal den Sieger einer Staffel gecoachet.

Zwei Sterne im und seit der ersten Folge bei " " mit dabei. Der Sternekoch aus hat bereits vier Mal den Sieger einer Staffel gecoachet. Sternekoch Frank Rosin : Wie sein Kollege Alexander Herrmann ist auch Frank Rosin mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet und von Anfang an bei " The Taste " mit dabei. Allerdings konnte er in den vergangenen Staffeln noch kein einziges Mal einen Gewinner coachen.

Wie sein Kollege ist auch mit zwei Sternen im ausgezeichnet und von Anfang an bei " " mit dabei. Allerdings konnte er in den vergangenen Staffeln noch kein einziges Mal einen Gewinner coachen. Sternekoch Tim Raue : Ausgezeichnet mit zwei Sternen im Guide Michelin und Inhaber des Restaurants " Tim Raue ", welches als eines der 50 besten Restaurants weltweit gilt. Er coachte in der letzten Staffel die Siegerin und ist daher der Titelverteidiger unter den Coaches.

Ausgezeichnet mit zwei Sternen im und Inhaber des Restaurants " ", welches als eines der 50 besten Restaurants weltweit gilt. Er coachte in der letzten Staffel die Siegerin und ist daher der Titelverteidiger unter den Coaches. Sternekoch Alex Kumptner : Wie die anderen ist auch der gerade einmal 39-jährige mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Sein Debut bei " The Taste " feierte Alex Kumptner in der 8. Staffel, in der er sogleich den Sieger coachte.

Moderiert wird die Show auch 2022 wieder Moderatorin Angelina Kirsch.

Übertragung von "The Taste" 2022 im TV und im Stream bei Joyn: Gibt es eine Wiederholung?

Die Show wird ganz konventionell vom TV-Sender Sat.1 in seinem linearen Programm übertragen. Wer vom starren Sendeschema unabhängig bleiben will oder muss, ist bei Joyn bestens aufgehoben. Dort läuft die Show zeitgleich zur TV-Übertragung, aber man kann sich eine zeitlang auch die Wiederholung anschauen.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu der im bayerischen Unterföhring angesiedelten Gruppe zählen auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.

Den Basisdienst von Joyn gib es gratis. Wenn man es gern etwas komfortabler möchte, kann man die Premium-Version Joyn Plus abonnieren - der erste Monat ist auch hier kostenlos. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien". Das Abo ist monatlich kündbar (Konditionen: Stand September 2022).