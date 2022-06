"The Taste" 2022: Die Dreharbeiten laufen. Was ist schon durchgesickert über Jury und Kandidaten?

"The Taste" 2022: Start, Sendetermine, Kandidaten, Jury? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung bei Joyn? Hier erfahren Sie alles.

Die Sat.1-Kochshow geht 2022 in ihre 10. Staffel, die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Wir enthüllen Ihnen hier, was bereits bekannt ist.

Start von "The Taste" 2022

Sat.1 hat den Start der 2022er-Folge von " The Taste" etwas vage für den "Spätsommer 2022" agekündigt. Sobald wir den Zeitpunkt präziser benennen können, werden wir diesen Artikel für Sie aktualisieren.

"The Taste" 2022: Wie liegen die Sendetermine?

Auch hier müssen wir leider passen - da noch nicht einmal das Startdatum veröffentlicht wurde, gibt es natürlich erst recht keine Sendetermine. Wir bleiben dran an dem Thema und melden uns, sobald wir Näheres rauskriegen.

Die Kandidaten bei "The Taste" 2022

Gedreht wird zwar schon, aber die Kandidaten der Staffel 10 sind noch nicht bekanntgegeben worden. Und für das nächste Jahr wird es natürlich noch spannender - man kann sich sogar bei Sat.1 für "The Taste" 2023 bewerben, nämlich hier.

Wie funktioniert die Kochshow "The Taste"?

Seit 2013 treten in der Sat.1-Show "The Taste“ treten die besten Hobby- und Profiköchinnen (beziehungsweise -köche) Deutschlands gegeneinander an, das behauptet jedenfalls vollmundig der Sender. Ein gemeinsames Ziel haben alle Kandidaten: Sie wollen den perfekten Genuss-Löffel komponieren und 50.000 Euro Preisgeld mit nach Haus nehmen. Außerdem kann man die Publikation eines eigenen Kochbuch gewinnen. Die erste Herausforderung geht so: In einer anonymen Verkostung müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Juroren mit einem perfekten Löffelgericht überzeugen - nur damit können sie einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams ergattern.

Die neunte Staffel von "The Taste" wurde ab dem 1. September 2021 ausgestrahlt. Siegerin war die Hobbyköchin Paula Bründl aus dem Team von Tim Raue.

"The Taste" 2022: Die Mitglieder der Jury sind auch die Coaches der Kandidaten

Sternekoch Alexander Herrmann

Sternekoch Frank Rosin

Sternekoch Tim Raue

Spitzenkoch Alex Kumptner

Moderiert wird die Show auch 2022 wieder von Angelina Kirsch. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland ist Redseven Entertainment für die Produktion zuständig.

Übertragung von "The Taste" 2022 im TV und im Stream - bei Joyn. Gibt es eine Wiederholung?

Die Show wird ganz konventionell vom TV-Sender Sat.1 in seinem linearen Programm übertragen. Wer vom starren Sendeschema unabhängig bleiben will oder muss, ist bei Joyn bestens aufgehoben. Dort läuft die Show zeitgleich zur TV-Übertragung, aber man kann sich eine Zeitlang auch die Wiederholung anschauen.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu der im bayerischen Unterföhring angesiedelten Gruppe zählen auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.

Den Basisdienst von Joyn gib es gratis. Wenn man es gern etwas komfortabler möchte, sollte man die Premium-Version Joyn Plus abonnieren - der erste Monat ist auch hier kostenlos. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte sowie Werbefreiheit und "brillante HD-Qualität". Das Abo ist monatlich kündbar. Diese Angaben befinden sich auf dem Stand vom 31.01.2022.