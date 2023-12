"The Taste 2023": Übertragung im TV und Stream, Wiederholung von Staffel 12

"The Taste" ist 2023 zum zweiten Mal mit einer neuen Staffel zurück. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Kochshow finden Sie hier in einem Überblick.

Zum zweiten Mal im Jahr 2023 wurde die Sendung wieder aufgenommen und erneut fungiert Angelina Kirsch als Moderatorin. In dieser Kochshow auf Sat.1 haben bereits talentierte Köche kleine kulinarische Meisterwerke auf Löffeln kreiert, ohne jedoch den Sieg errungen zu haben. Nun erhalten 16 Teilnehmer wieder eine Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Sternekoch Frank Rosin ist statt Nelson Müller wieder mit dabei. Seine "The Taste" Juroren-Kollegen in Staffel 12 sind Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. Jede Woche treten ihre Teams im Wettstreit gegeneinander an.

Hier finden Infos rund um Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der Kochshow.

Übertragung von "The Taste" 2023 live im TV und Stream

Seit dem 25. Oktober 2023 werden wöchentlich neue Folgen von " The Taste" 2023 auf Sat.1 im Free-TV ausgestrahlt, bis diese am 20. Dezember 2023 enden. Die Sendungen sind jeden Mittwoch um 20.15 Uhr im Fernsehen zu sehen, bei denen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Löffel für die Jury vorbereiten. Es gibt insgesamt neun festgelegte Sendetermine für "The Taste" 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung können die Folgen auch live im Stream auf Sat.1 und Joyn verfolgt werden.

Wiederholung: Ganze Folgen von "The Taste" 2023 im Stream sehen

Seit Ende Oktober 2023 werden neue Folgen von "The Taste" 2023 auf Sat.1 im Free-TV ausgestrahlt.

Nach jeder TV-Ausstrahlung sind sämtliche Folgen sowie ausgewählte Höhepunkte in der Sat.1-Mediathek verfügbar. Bislang wurde die Kochsendung nach ihrer Erstausstrahlung in Sat.1 auch noch einmal auf dem Sender Sixx gezeigt, dies soll auch dieses Mal wieder der Fall sein. Voraussichtlich wird die Wiederholung der letzten Sendung dort immer samstags um circa 15.20 Uhr ausgestrahlt.

Auch über Joyn können Fans der Show eine verpasste Episode auch in der Wiederholung sehen. Hier sind die Folgen in der Mediathek verfügbar.

Joyn bietet grundlegend einen kostenlosen Service an und für eine verbesserte Bildqualität oder zusätzliche Funktionen kann man das Premium-Abonnement Joyn-Plus hinzufügen. Dieses Abonnement kostet laut Anbieter 6,99 Euro pro Monat und kann von neuen Abonnenten sieben Tage lang kostenlos getestet werden. Mit einer Premium-Mitgliedschaft haben Nutzer außerdem die Möglichkeit, ausgewählte Inhalte aus dem linearen TV-Programm von Sat.1 bereits eine Woche im Voraus anzusehen (Stand: November 2023). Die jeweils aktuellen und ausführlicheren Konditionen des Streamingdienstes Joyn finden Sie auf der Website des Anbieters.