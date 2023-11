"The Taste 2023" Folge 4 am 15.11.: Wer ist raus?

Wer ist raus in Folge 4 der 12. Staffel von "The Taste 2023" am 15.11.? Hier finden Sie Infos über die Folge und welche Kandidaten gehen mussten.

Auch in der 12. Staffel der Kochsendung " The Taste" werden die Kochlöffel seit Oktober 2023 geschwungen. In der Kochshow steht die Kunst der Zubereitung eines kompletten Gerichts auf einem einzigen Löffel im Mittelpunkt. Die Kandidaten müssen in Blindverkostungen die Jury mit ihrem Können beeindrucken.

Wer in allen Runden erfolgreich ist, erhält die Möglichkeit, im Finale nicht nur sein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen, sondern auch die Chance auf einen Gewinn von 50.000 Euro mit dem perfekten Genuss-Löffel. Die Juroren sind dieses Mal Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin.

Jede Woche ist das Rennen für einige Kandidaten der Teams allerdings vorbei. Denn wer die Jury nicht überzeugen kann, muss die Sendung verlassen. Wer musste die Show in Folge 4 am 15.11. verlassen? Informationen rund um Folge 4 und wer gehen musste, finden Sie hier.

"The Taste 2023": Wer ist am 15.11. rausgeflogen?

Nach dem die Lose für die Gerichte gezogen werden, haben die Köche der Teams Grün, Rot, Blau und Gelb in der ersten Runde eine Stunde Zeit, um die Gerichte auf die Löffel zu bringen. Normalerweise verlässt direkt nach der Verkostung der ersten Runde ein Kandidat die Show, doch diese Woche hat Hannes aus Team Rot Glück: Obwohl sein Teamchef Frank Rosin ihn nach Hause schicken wollte, wird er durch einen Kandidaten-Joker von Juror Tim Raue gerettet.

Während Hannes durch den Kandidaten-Joker gerettet werden kann, muss aber eine Köchin die Show nach der letzten Runde verlassen. Mit ihren Gerichten zum Thema der türkisch-bayerischen Fusions-Küche können vier Kandidaten nicht überzeugen und müssen in einer finalen Entscheidungsrunde teilnehmen. Das Thema dieser letzten Runde sind Trockenfrüchte. Kea aus Team Gelb kann mit ihrem Gericht nicht überzeugen und muss die Show verlassen.

"The Taste 2023": Wer ist raus?

In den ersten drei Folgen mussten auch Kandidaten die Show verlassen. Hier finden Sie einen Übersicht zu den Kandidaten, die den Kochlöffel bereits abgeben mussten:

Jakob Essler

Heval Dogan

Mariia Galchenko

Kea Bründl

Welche Kandidaten sind bei "The Taste 2023" noch dabei?

In den letzten fünf Folgen der Staffel von "The Taste" haben die verbliebenen Kandidaten noch eine Chance den Sieg zu ergattern. Dafür müssen sie sich weiteren kulinarischen Herausforderungen stellen. Die Kandidaten sind in vier Teams verteilt. Hier finden Sie die restlichen Kandidaten und deren Teams im Überblick:

Team Gelb von Alexander Herrmann

Dennis Börner

Pia Hautzer

Diego Duarte

Team Grün von Alex Kumptner

Michi Schurr

Vishi Parameswaran

Benni Özgöz

Mona Hiermaier

Team Blau von Frank Rosin

Hannes Maltzan



Kathrin Kotzybik

Daniel Schymkowitz

Team Rot von Tim Raue

Nina Meyer

Mary Anne Penaloza Villafuerte

"The Taste 2023": Folge 4 als Wiederholung sehen

Jede Woche Mittwoch wird die neue Folge von "The Taste" bis zum Ende der Staffel auf dem Privatsender Sat.1 übetragen. Außerdem haben Sie auf die neuen Folgen Zugriff über den Streamingdienst Joyn. Eine Wiederholung der aktuellen Folge finden Sie am Freitag nach der Ausstrahlung am Mittwoch auf sixx. Die Wiederholung für Folge 4 sieht folgendermaßen aus:

Folge 4, Staffel 12: am 17.11.23 um 12.55 Uhr auf sixx

Wann läuft die nächste Folge von "The Taste 2023"?

Die Sendetermine der 12. Staffel von "The Taste" stehen fest. Insgesamt wurden neun neue Folgen der Staffel angekündigt. Die 5. Folge wird wie üblich an einem Mittwoch ausgestrahlt werden. Hier finden Sie eine Übersicht der Termine für die verbliebenen Folgen der Staffel: