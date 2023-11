"The Taste" 2023 am 29. November: Wer ist raus?

Wer ist raus am 29. November 2023 bei "The Taste" 2023? Hier erfahren Sie wer in der 6. Folge rausgeflogen ist, sowie weitere Infos zur Show.

Am 29. November lief eine neue Ausgabe von " The Taste" 2023 auf Sat.1. In der sechsten Folge der Koch-Sendung war als Gastjuror Hao Jin mit dabei. Das Motto der Folge lautet "Willkommen in Asien" und gekocht wurde mit typisch asiatischen Zutaten wie Frühlingszwiebeln, getrockneten Shiitake (Wasserspinat) oder Koriander.

Bereits beim Teamkochen kam es zum Aus für einen Kandidaten, der mit seinem Löffel nicht überzeugen konnte. Beim Solokochen bekommt ein Kandidat sogar vier rote Sterne, doch warum er die Show trotzdem nicht verlassen muss, erfahren Sie hier in unserem Artikel. Außerdem stellen wir Ihnen die Handlung der Folge, sowie den Kandidaten, der die Show verlassen musste, vor.

"The Taste" 2023: Wer ist rausgeflogen am 29. November 2023?

Wer die Übertragung von "The Taste" 2023 im TV oder im Stream des Senders live mitverfolgt oder auf die Folge über die Sat.1-Mediathek oder Joyn zugegriffen hat, der weiß wer in der 6. Folge rausgeflogen ist. Für alle anderen, stellen wir den Kandidaten vor, der die Show nach der Folge am 29. November verlassen musste.

Für das Teamkochen wurde per Los entschieden, wer einen Genuss-Löffel mit Schwein, Geflügel, Meeresfrüchten oder Tofu zubereitet. Die Juroren zogen die Lose und schickten den Kandidaten ihrer Wahl aus ihrem Team ins Rennen Die Juroren und Coaches von "The Taste" 2023 sind Alexander Herrman, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin. Letzterer ersetzt den früheren Coach Nelson Müller in der 12. Staffel der Show. Nach dem sie die Coaches und Jury von sich überzeugen konnten, wurden die Teilnehmer in die vier Gruppen Rot, Gelb, Blau und Grün unterteilt.

Für Team Gelb zog Coach Alexander Herrmann das Geflügel-Los und schickte Kandidaten Dennis zur Verkostung. Mit seinem Gericht bestehend aus Hähnchenkeule mit Chili, Erdnuss und Sojabohnen überzeugte Dennis den Gastjuror Hao Jin und sein Gericht wurde als das Beste gekürt. Somit sicherte er sich die weitere Teilnahme in der nächsten Folge. Tim Raue zog für sein Team Rot das Schwein und wählte Mary Annes Löffel mit Schweinenacken, Spitzkohl, Frühlingszwiebeln und Koriander zur Verkostung. Team Blau, das Team von Frank Rosin, wurde von Daniels Löffel mit Tofu, Reis, Pak Choi, Panko und Miso bei der Verkostung vertreten.

Somit blieb das Meeresfrüchte-Los für Team Grün von Alex Kumptner übrig, der Michis Kaisergranat mit Glasnudeln, Karotten und Ingwer zur Verkostung schickte. Das Gericht wurde zum schlechtesten Löffel gekürt und der Coach verlor somit ein Teammitglied. Vishi muss die Sendung nach Folge 6 am 29. November verlassen.

Beim Solokochen mussten die Kandidaten ihr Können mit typisch asiatischen Zutaten beweisen. Die Hauptzutat auf dem asiatischen Verkostungslöffel sollte hierbei eines dieser typischen Zutaten sein. Am Ende verleihen die Coaches bei einer Blind-Verkostung jeweils einen roten Stern für den schlechtesten und einen goldenen Stern für den besten Löffel. Normalerweise müssen alle Kandidaten mit einem roten Stern ins Entscheidungskochen. Doch Dennis, der sogar vier rote Sterne von den Coaches bekam, hat Glück. Durch seinen Sieg in der Teamrunde sichert er sich sein weiteres Teilnehmen in der Show.

"The Taste" 2023: Wer ist nicht mehr dabei?

In den ersten fünf Folgen mussten einige Kandidaten die Show verlasse. Die Kandidaten von "The Taste" 2023, die noch im Rennen sind, haben noch eine Chance auf den Sieg. Hier finden Sie die Kandidaten, die nicht mehr mit dabei sind, in einer Übersicht:

Mariia Galchenko (30, Team Rot)

Jakob Essler (20, Team Gelb)

Heval Dogan (41, Team Blau)

Kea Bründl (20, Team Gelb)

(20, Team Gelb) Benni Özgöz (47, Team Grün)

Diego Duarte (37, Team Gelb)

(37, Team Gelb) Vishi Parameswaran (29, Team Grün)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2023 noch dabei?

Weiter geht es in der nächsten Folge mit dem Rennen für die verbliebenen Kandidaten. Hier stellen wir für Sie die verbliebenen Kandidaten innerhalb einer Übersicht auf:

Dennis Börner

Pia Hautzer

Michi Schurr

Mona Hiermaier

Hannes Maltzan

Kathrin Kotzybik

Daniel Schymkowitz

Nina Meyer

Mary Anne Penaloza Villafuerte

"The Taste" 2023: Folge 6 von Staffel 12 in der Wiederholung sehen

Die Wiederholung von Folge 6 der 12. Staffel von "The Taste" 2023 können Sie neben der Mediathek von Sat.1 und Joyn auch im Free-TV sehen. Am 1. Dezember 2023 um 13.20 Uhr wird die 6. Folge in einer Wiederholung auf sixx übertragen.

Wann läuft die nächste Folge von "The Taste" 2023?

Laut der vom Sender angekündigten Sendetermine von "The Taste" 2023 kommt bis zum Staffelende jeden Mittwoch eine neue Folge. Die nächste Folge ist somit für den 6. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 angesetzt.