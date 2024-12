Gewinnerin bei „The Taste“ 2024: Diese Kandidatin hat gewonnen

Am 18. Dezember lief die letzte Episode von „The Taste“ 2024, welche somit das große Finale markierte. Die Übertragung der Kochshow im Free-TV erfolgte wie gewohnt durch den Sender SAT.1. In der neunten und abschließenden Folge der dreizehnten Staffel von „The Taste“ waren insgesamt zwölf Gastjuroren mit dabei: Die Siegerinnen und Sieger aller bisherigen Staffeln wurden im Finale von Moderatorin Angelina Kirsch ins Studio gebeten.

In der finalen Episode von „The Taste“ 2024 stand natürlich die alles entscheidende Frage im Raum: Wer konnte die Coaches ein letztes Mal überzeugen und sich neben dem Staffelsieg auch eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro sowie die Chance auf ein eigenes Kochbuch sichern? Wir verraten Ihnen hier, wer Staffel 13 von „The Taste“ 2024 gewonnen hat und was sonst noch im Finale passierte.

„The Taste“-Gewinner 2024: Wer ist Sieger oder Siegerin?

Die 13. Staffel von „The Taste“ hat am Abend des 18. Dezembers 2024 ein Ende gefunden: Kandidatin Katja Baum aus Team Gelb von Coach Alexander Herrmann konnte sich schlussendlich als Gewinnerin durchsetzen. Insgesamt standen acht Kandidaten im Finale, neben Katja waren auch noch Franca (Team Grün), Tine (Team Rot), Stephanie (Team Grün), Doreen (Team Grün), Craig (Team Blau), Diana und Jacqueline (beide Team Rot) mit dabei.

In insgesamt drei Runden wurde die spätere Siegerin ermittelt. Die erste Herausforderung stellte die zwölfköpfige Jury, bestehend aus allen Gewinnern der bisherigen Staffeln. Mit zwölf unterschiedlichen Lieblingszutaten mussten die acht Finalisten ihre Fähigkeiten als Köche unter Beweis stellen. Diesmal durften die Coaches nur beratend zur Seite stehen, Teamarbeit gab es nicht mehr. In der zweiten Runde des Abends warteten Aromen-Kombinationen aus den Finalgerichten der früheren Staffeln auf die verbliebenen Teilnehmer, ehe es für sie in der letzten und entscheidenden Runde darum ging, Aromen-Kombinationen aus ihren eigenen goldenen Löffeln zu kreieren. Katja überzeugte dabei mit einem winterlichen Orient-Löffel, der ihr letzten Endes den Sieg sicherte.

„The Taste“ 2024: Wer ist raus?

In den vorangegangenen acht von insgesamt neun Episoden mussten bereits mehrere Teilnehmer von „The Taste“ 2024 die Show verlassen. Hier erhalten Sie einen Überblick über diejenigen, die im Laufe der Staffel gehen mussten:

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München (Team Alexander Herrmann)

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter aus Hamburg (Team Tim Raue)

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln (Team Frank Rosin)

Sandra K. (32), Online-Redakteurin, Frankfurt (Team Alexander Herrmann)

Hawk B. (46), Pitmaster, Herford (Team Alex Kumptner)

Dennis K. (36), Operations Manager, Hamburg (Team Frank Rosin)

Lejla M. (31), selbstständige Visagistin aus Düsseldorf (Team Frank Rosin)

Jebrael B. (24), Koch aus Straelen (Team Alexander Herrmann)

Richard D. (34), Sozialpädagoge aus Berlin (Team Alexander Herrmann)

„The Taste“ 2024: Wer waren die Finalisten?

Acht Episoden voller kulinarischer Duelle und Entscheidungen haben die acht verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bei „The Taste“ 2024 durchlaufen. Wer waren die Finalisten, die in der letzten Folge um den Sieg kochten? Hier finden Sie eine Übersicht:

Franca S. (22), Chef de Partie, Alpirsbach (Team Alex Kumptner)

Tine S. (33), Recruiterin für Auszubildene und Dual Studierende aus Berlin (Team Tim Raue)

Stephanie S. (34), Integrationslehrerin, Österreich (Team Alex Kumptner)

Doreen M. (60), Künstlerin aus Berlin (Team Alex Kumptner)

Craig T. (37), Koch, Korntal-Münchingen (Team Frank Rosin)

Diana E. (40), Köchin, Schweiz (Team Tim Raue)

Jacqueline P. (35), Senior International Brand Managerin aus München (Team Tim Raue)

Siegerin: Katja B. (40), Food-Stylistin aus Hamburg (Team Alexander Herrmann)

Bisherige Gewinner bei „The Taste“

Die dreizehnte Staffel von „The Taste“ 2024 auf SAT.1 ist nun vorbei und Katja Baum ist als Siegerin hervorgegangen. Doch wer waren die Gewinner vor ihr, mit denen es im diesjährigen Finale ein Wiedersehen gab? Hier präsentieren wir Ihnen die Siegerinnen und Sieger der zwölf vorherigen Staffeln:

Staffel 1: Felicitas Then mit Coach Tim Mälzer

Staffel 2: Jan Aigner mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 3: Kristof Mulack mit Coach Tim Mälzer

Staffel 4: Marco Zingone mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 5: Lisa Angermann mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 6: Gary Leon mit Coach Roland Trettl

Staffel 7: Marko Ullrich mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 8: Lars Fumic mit Coach Alexander Kumptner

Staffel 9: Paula Bründl mit Coach Tim Raue

Staffel 10: Jari Dochat mit Coach Tim Raue

Staffel 11: Yvonne Fries mit Coach Tim Raue

Staffel 12: Mona Hiermaier mit Coach Alexander Kumptner

„The Taste“ 2024: Finale von Staffel 13 in der Wiederholung sehen

Die neunte und finale Folge der aktuellen Staffel von „The Taste“ ist nicht nur in den Mediatheken von SAT.1 und Joyn verfügbar, sondern wird zusätzlich auch noch einmal im Free-TV ausgestrahlt: Am 21. Dezember 2024 können Sie das Finale ab 15.10 Uhr als Wiederholung im Programm des Senders sixx verfolgen.