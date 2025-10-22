„The Taste“ 2025: Das sind die Kandidaten und Teams

„The Taste“ ist eine Kochshow, die erstmals 2013 in Deutschland ausgestrahlt wurde und sich mittlerweile zu einer festen Größe im Programm des Senders SAT.1 gemausert hat. Das Konzept der Sendung sieht folgendermaßen aus: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bestehend aus Hobby- und Profiköchen, treten in verschiedenen Runden gegeneinander an und stellen ihr kulinarisches Können unter Beweis. Beurteilt werden sie von einer Jury, allerdings unter speziellen Bedingungen: Bei den Blindverkostungen dürfen die Juroren die Gerichte anfangs nur anhand des Geschmacks beurteilen, ohne zu wissen, wer gekocht hat. So steht allein die Qualität und Kreativität des jeweiligen Gerichtes im Mittelpunkt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in Teams eingeteilt und von prominenten Experten gecoacht, die sie durch die verschiedenen Herausforderungen begleiten, Tipps geben sowie ihre Teams strategisch zusammenstellen. Am Ende einer jeden Folge scheidet ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus. Das Ziel besteht somit darin, sich bis ins Finale zu kochen und eine Geldprämie in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. Der Sieger oder die Siegerin erhält außerdem die Möglichkeit, ein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen.

Wer sind die Teilnehmer bei „The Taste“ 2025? Wie sehen die Teams aus und wer sitzt in der Jury? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die vierzehnte Staffel der Kochshow gibt es hier in diesem Artikel.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei „The Taste“ 2025

Folgende Profi- und Hobbyköche konnten sich bei „The Taste“ 2025 einen Platz in einem der Teams sichern:

Team Tim Raue

Alfred (34) aus Finning am Ammersee: Alfred arbeitet im Familienbetrieb als Spenglermeister und verbringt seine Freizeit gerne mit Kochen. Nach zahlreichen Reisen lebt er heute mit seiner Familie am Ammersee und plant, seine Leidenschaft für das Kochen eines Tages auch beruflich zu vertiefen.

Eva (40) aus Eschenburg: Eva leitet ein kleines Unternehmen, das Kräuterteemischungen herstellt. Zeitgleich ist sie auch im Marketing tätig. Nebenbei schreibt sie Kinderkochbücher und gibt Kochkurse, um jungen Menschen Freude an gesunder Ernährung zu vermitteln.

Pako (30) aus Stuttgart: Pako betreibt ein eigenes Catering-Unternehmen und ist regelmäßig auf Messen und Veranstaltungen aktiv. Neben seiner Tätigkeit engagiert er sich für den gastronomischen Nachwuchs und verbindet in seiner Küche lateinamerikanische Einflüsse mit regionaler Esskultur.

Team Steffen Henssler

Criss (55) aus Köln: Criss ist als Koch bei einem Cateringunternehmen tätig und lebt mit seiner Familie in Köln. Nach einer langen Zeit in der Musikszene fand er im Kochen seine neue berufliche Richtung, inspiriert von Kindheitserinnerungen und seinen Erfahrungen in Südindien.

Jenny (27) aus München: Jenny kommt ursprünglich aus Bad Tölz, wohnt jetzt in München und arbeitet im Marketing. Ihre Begeisterung für das Kochen entwickelte sich schon früh und wuchs während des Studiums, als sie begann, eigene kreative Rezepte zu entwickeln und sich intensiv mit Kulinarik zu beschäftigen.

Toni (22) aus Halle: Toni war bereits in jungen Jahren Küchenchef in einem deutsch-mediterranen Restaurant und orientiert sich nun beruflich neu. Seine Wurzeln in der italienischen Gastronomie prägen seinen Stil. Er plant, in Apulien neue kulinarische Erfahrungen für sein eigenes Restaurantprojekt zu sammeln.

Team Alexander Herrmann

Cyrill (28) aus Basel (CH): Cyrill ist Sous Chef und lebt mit seiner Partnerin weitgehend selbstversorgend. In seiner Küche verbindet er regionale und französische Einflüsse und plant, seine „Farm to Table“-Philosophie eines Tages in einem eigenen Restaurant umzusetzen.

Leo (30) aus Hamburg : Leo ist Halbitaliener und Küchenchef in einem Hamburger Restaurant. Über seine Familie fand er früh den Weg in die Gastronomie. Nach seiner Ausbildung sammelte er Erfahrungen in renommierten Küchen und verbindet in seiner Arbeit Einflüsse aus Deutschland und Italien.

Sandra (27) aus Schöfflisdorf (CH): Sandra lebt in der Schweiz, wo sie als Privatköchin für exklusive Anlässe arbeitet. In ihrem Stil vereint sie traditionelle französische Kochkunst mit zeitgemäßen Elementen und sammelt gleichzeitig neue kulinarische Eindrücke für ihre zukünftigen Projekte.

Team Elif Oskan

Franca (25) aus Mainz: Franca ist als selbstständige Köchin tätig und studiert Lebensmittellogistik und Management. Neben ihrem Studium betreibt sie ein Cateringunternehmen, gibt Kochkurse und plant, ihre berufliche Zukunft im Produktmanagement eines Gewürzherstellers fortzusetzen.

Nicole (38) aus Baden-Baden: Nicole arbeitet derzeit in Teilzeit in einem Hotelrestaurant und baut parallel dazu ihre Selbstständigkeit als Mietköchin mit Fokus auf vegetarische und vegane Küche auf. Neben dem Kochen beschäftigt sie sich mit Fermentation und Microgreens und teilt ihre kulinarischen Ideen online.

Viktor (32) aus München: Viktor ist gelernter Koch und arbeitet heute im Projektmanagement sowie in der Rezeptentwicklung für ein nachhaltiges Unternehmen. Nach seiner Ausbildung sammelte er internationale Erfahrungen und verbindet nun betriebswirtschaftliches Wissen mit seiner kulinarischen Expertise.

„The Taste“ 2025: Das sind die Teams und ihre Coaches

Die Teams bei „The Taste“ 2025 werden betreut von den vier Coaches Alexander Herrmann, Tim Raue, Elif Oskan und Steffen Henssler. Sie bilden die „The Taste“-Jury in Staffel 14. Während Alexander Herrmann und Tim Raue schon in früheren Staffeln mit von der Partie waren, sind Steffen Henssler (u. a. bekannt aus „Grill den Henssler“) und die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan neu als Coaches mit dabei. Letztere hatte in Staffel 13 bereits einen Gastauftritt. Nun komplettiert sie die Jury als Expertin und festes Mitglied. Moderiert wird „The Taste“ 2025 derweil nach wie vor von Angelina Kirsch.

