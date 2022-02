"The Terminal List": Alles rund um Start und Besetzung

Amazon präsentiert noch in diesem Jahr die neue Serie "The Terminal List". Wissenswertes rund um Start, Handlung und Stream, gibt es hier. Am Ende haben wir für Sie noch einen Trailer verlinkt.

Die Serie "The Terminal List" basiert auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr und handelt von James Reece, der nach einem Zugunglück merkt, dass böse Mächte gegen ihn arbeiten. Die Serie ist eine Koproduktion von Amazon Studios und Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Televion und wird in mehr als 240 Ländern weltweit verfügbar sein.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie "The Terminal List" sehen können, welche Schauspieler mitwirken, worum es geht und ob es einen Trailer zur Serie geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alles Wissenswerte rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream auf Amazon Prime Video. Am Ende hält dieser Artikel noch einen Trailer für Sie bereit.

Wann ist der Start von "The Terminal List"?

Amazon Prime Video hat bereits bekannt gegeben, dass insgesamt acht Episoden zu "The Terminal List" erscheinen werden. Erstmals ausgestrahlt wird die Serie in Deutschland am 01. Juli 2022.

Hier gibt es eine Übersicht zu "The Terminal List":

Was? "The Terminal List"

"The List" Wann? ab dem 01. Juli 2022

ab dem 01. Juli 2022 Wo? Amazon Prime Video

Wer? Chris Pratt (Hauptrolle)

Die Folgen von "The Terminal List" im Überblick

Ab dem 01. Juli können alle acht Folgen angesehen werden. Veröffentlichungen zur Dauer und zu den Namen der Folgen, bleiben bisher aus. Sobald sich dies ändert, werden die fehlenden Angaben an dieser Stelle ergänzt. Hier gibt es eine Übersicht:

Folge 1 am 01. Juli 2022

Folge 2 am 01. Juli 2022

Folge 3 am 01. Juli 2022

Folge 4 am 01. Juli 2022

Folge 5 am 01. Juli 2022

Folge 6 am 01. Juli 2022

Folge 7 am 01. Juli 2022

Folge 8 am 01. Juli 2022

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung von "The Terminal List"

Die Hauptrolle des James Reece wird von Chris Pratt verkörpert. Auch weitere Schauspieler, wie z.B. Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn und Riley Keough waren an der Produktion der Serie beteiligt. Hier gibt es eine Übersicht der Besetzung:

Chris Pratt

Constance Wu

Taylor Kitsch

Jeanne Tripplehorn

Riley Keough

Arlo Mertz

Jai Courtnes

JD Pardo

Patrick Schwarzenegger

LaMonica Garrett

Stephen Bishop

Sean Gunn

Tyner Rushing

Jared Shaw

Christina Vidal

Nick Chinlund

Matthew Rauch

Warren Kole

Alexis Louder

Worum geht es in "The Terminal List"? Das ist die Handlung

The Terminal List folgt James Reece (Chris Pratt), nachdem sein gesamter Zug von Navy SEALs während einer gefährlichen und verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Reece kann sich jedoch kaum an das Ereignis erinnern und muss mit widersprüchlichen Erinnerungen leben. Seine Schuld ist nicht ganz klar. Als er nach Hause zurückkehrte, bemerkte er, dass ihn bösartige Mächte begleiten. Nicht nur James Reece ist in Gefahr, sondern auch das Leben seiner Liebsten.

Trailer zu "The Terminal List"

Sie möchten sich gerne vorab einen Einblick über die neue Amazon-Serie "The Terminal List" verschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig. Es gibt zwar noch keinen offiziellen Trailer zu "The Terminal List", aber wir haben Ihnen hier einen Teaser verlinkt: