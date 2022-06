"The Terminal List": Alles rund um Start und Besetzung

Amazon präsentiert noch in diesem Jahr die neue Serie "The Terminal List". Wissenswertes rund um Start, Handlung und Stream, gibt es hier. Am Ende haben wir für Sie noch einen Trailer verlinkt.

Die Serie "The Terminal List" basiert auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr und handelt von James Reece, der nach einem Zugunglück merkt, dass böse Mächte gegen ihn arbeiten. Die Serie ist eine Koproduktion von Amazon Studios und Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Televion und wird in mehr als 240 Ländern weltweit verfügbar sein.

Möchten Sie gern wissen, wann und wo Sie "The Terminal List" sehen können, welche Schauspieler mitwirken, worum es geht und ob es einen Trailer zur Serie geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alles Wissenswerte rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream auf Amazon Prime Video. Am Ende hält dieser Artikel noch einen Trailer für Sie bereit.

Wann ist der Start von "The Terminal List"?

Amazon Prime Video hat bereits bekanntgegeben, dass insgesamt acht Episoden zu "The Terminal List" erscheinen werden. Erstmals ausgestrahlt wird die Serie in Deutschland am 01. Juli 2022.

Hier gibt es eine Übersicht zu "The Terminal List":

Was? "The Terminal List"

"The List" Wann? Ab dem 01. Juli 2022

Ab dem 01. Juli 2022 Wo? Amazon Prime Video

Wer? Chris Pratt (Hauptrolle)

Die Folgen von "The Terminal List" im Überblick

Ab dem 01. Juli können alle acht Folgen angesehen werden. Hier gibt es eine Übersicht:

Folge 1 am 01. Juli 2022: "The Engram"

Folge 2 am 01. Juli 2022: "Encoding"

Folge 3 am 01. Juli 2022: "Consolidation"

Folge 4 am 01. Juli 2022: "Detachment"

Folge 5 am 01. Juli 2022: "Disruption"

Folge 6 am 01. Juli 2022: tba

Folge 7 am 01. Juli 2022. tba

Folge 8 am 01. Juli 2022. tba

Video: dpa

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung von "The Terminal List"

Die Hauptrolle des James Reece wird von Chris Pratt verkörpert. Auch weitere Schauspieler wie beispielsweise Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn und Riley Keough waren an der Produktion der Serie beteiligt. Hier gibt es eine Übersicht der Besetzung:

Lesen Sie dazu auch

Chris Pratt als Reece

als Reece Arlo Mertz als Lucy Reece

Remi Adeleke als Terell Daniels

JD Pardo als Tony Layun

LaMonica Garrett als Commander Bill Cox

Tyner Rushing als Liz Riley

Tom Amandes als Vic

Jared Shaw als Ernest Vickers (Boozer)

(Boozer) Matthew Rauch als Captain Howard

als Captain Howard Connor Sherry als TJ Howard

Scott C. Roe als Hargove

als Hargove Hiram A. Murray als Jackson

als Jackson Renate Friedman als Anne Howard

Justin Garza als Victor Ramirez

John Adkins als Isaac Kim

als Isaac Kim Alexis Louder als Nicole Deptula

Carter Michael als Kurt

als Kurt Derek Philips als SSA Stephan Ramsay

Catherine Dyer als Rachel Campbell

Carsten Norgaard als Elias Wurgler

als Elias Wurgler Zack Duhame als Navy Seal

Dave Reaves als Scott Lowe

als Mahdi Cocci als Derek Olson

Nate Boyer als Luke Malick

als Alexander Angelikis als Cody Smith

als Cody Smith Kayvon Esmaili als Nijan Azad

Michael Sauers als Operative

als Operative Riley Keough als Lauren Reece

als Lauren Reece Taylor Kitsch als Ben Edwards

als Ben Edwards Jeanne Tripplehorn als Lorraine Hartley

als Lorraine Hartley Jai Courtney als Steve Horn

Ferner wirken mit: Patrick Schwarzenegger, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Christina Vidal, Nick Chinlund und Warren Kole.

Executive Producer sind Chris Pratt und Jon Schumacher von Indivisible Productions, Antoine Fuqua von Fuqua Films ("The Equalizer, Training Day") sowie Autor und Showrunner David DiGilio. Die beiden Autoren Jack Carr und Daniel Shattuck fungieren ebenfalls als Executive Producer.

Worum geht es in "The Terminal List"? Das ist die Handlung

The Terminal List folgt James Reece, nachdem sein gesamter Zug von Navy SEALs während einer gefährlichen und verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Reece kann sich jedoch kaum an das Ereignis erinnern und muss mit widersprüchlichen Erinnerungen leben. Seine Schuld ist nicht ganz klar. Als er nach Hause zurückkehrte, bemerkte er, dass ihn bösartige Mächte begleiten. Nicht nur James Reece ist in Gefahr, sondern auch das Leben seiner Liebsten.

Trailer zu "The Terminal List"

Sie möchten sich gern vorab einen Einblick über die neue Amazon-Serie "The Terminal List" verschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig: