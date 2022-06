"The Umbrella Academy", Staffel 4: Start, Besetzung, Handlung - Was ist bekannt?

Kommt Staffel 4 von "Umbrella Academy" auf Netflix? Wir haben für Sie schon einmal alle bisher bekannten Infos zu Start, Besetzung und Handlung herausgesucht.

Am 22. Juni ist die Staffel 3 von "The Umbrella Academy" gestartet. Für diejenigen Fans der Serie, die die ganze Staffel auf einmal geschaut haben, stellt sich nun schon wieder die Frage nach einer weiteren Staffel.

Es spricht einiges dafür, dass es diese auch geben wird. Wir haben Ihnen hier alle bisher bekannten Informationen zu einer vermuteten vierten Staffel zusammengetragen.

"The Umbrella Company", Staffel 4: Start bei Netflix?

Die Serie "The Umbrella Company" startete im Februar 2019 mit einer ersten, zehn Folgen umfassenden Staffel. Die Serie erfreute sich sofort großer Beliebtheit beim Publikum. Daher bestellte Netflix direkt eine weitere Staffel, welche im Juli des Folgejahres veröffentlicht wurde. Da auch nach der zweiten Staffel der Erfolg der Serie ungebrochen war, wurden weitere Folgen in Auftrag gegeben. Die dritte Staffel erschien dann schließlich am 22. Juni 2022 auf Netflix.

Gründe für eine weitere Staffel sind unter anderem der anhaltende Erfolg der Serie. Die zweite Staffel gehörte 2020 zu den meist gestreamten Serien der Plattform. Außerdem hat sich Netflix für längere Zeit an den Showrunner von "The Umbrella Company", Steve Blackman, gebunden. Dieser soll weitere Staffeln und Serien für Netflix produzieren.

Da es nach der zweiten Staffel bereits zwei Jahre gedauert hat, bis die nächste Staffel zu sehen war, wird vermutlich auch eine vierte Staffel noch eine Weile auf sich warten lassen. Es ist wohl nicht vor Sommer 2024 mit einer Fortsetzung zu rechen.

Die Besetzung von "The Umbrella Company", Staffel 4: Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

Die Serie lebt nicht nur von ihrer Story und den hervorragenden Spezialeffekten. Ein großer Grund für den Erfolg der Show sind auch die an ihr beteiligten Schauspieler. Zu diesen zählt unter anderem der mit dem Film "Juno" bekannt gewordene Schauspieler Elliot Page. Wir haben Ihnen hier eine Auflistung der Schauspieler zusammengestellt, die die Mitglieder der "Umbrella Company" spielen:

Schauspieler Rolle Elliot Page Viktor Hargreeves (geb. Vanya) / Nummer Sieben Tom Hopper Luther Hargreeves / Nummer Eins David Castañeda Diego Hargreeves / Nummer Zwei Emmy Raver-Lampman Allison Hargreeves / Nummer Drei Robert Sheehan Klaus Hargreeves / Nummer Vier Aidan Gallagher Five Hargreeves / Nummer Fünf

Es ist bisher nicht bekannt, ob auch alle Schauspieler für eine weitere Staffel der "Umbrella Academy" zur Verfügung stehen. Doch da sich bisher auch keiner von ihnen gegenteilig geäußert hat, ist es durchaus wahrscheinlich, dass sie auch bei weiteren, erfolgversprechenden Folgen mit dabei sein werden.

Die Handlung von "The Umbrella Company", Staffel 4

Die Serie dreht sich um die Adoptivkinder des exzentrischen Milliardärs Sir Reginald Hargreeves. Dieser adoptierte die Kinder, weil sie nach einem merkwürdigen Ereignis geboren wurden und er bei ihnen Superkräfte vermutete. Nachdem er sie in seiner Akademie ausgebildet hatte, verloren sich die Kinder aus den Augen. Erst der Tod von Reginald Hargreeves brachte sie wieder zusammen. An seiner Beerdigung erhalten sie dann schließlich die Nachricht von der drohenden Apokalypse. Um diese zu verhindern, tun sich die entfremdeten Geschwister wieder zusammen.

Die Idee von "The Umbrella Academy" basiert auf den Comics des "My Chemical Romance"-Sängers Gerard Way. Dieser arbeitet bereits an einer Fortsetzung der Comic-Reihe. Da sich die Serie stark an der Comic-Vorlage orientiert, ist zu erwarten, dass auch eine weitere vierte Staffel auf dieser beruhen wird. Der Fokus der neuen Comics liegt auf der "Sparrow Academy", welche bereits in Staffel drei eine wichtige Rolle gespielt hat. Dies könnte ein Hinweis auf die Handlung von Staffel vier sein.