"The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith": Alles rund um Start und Handlung

Auf Amazon wird es eine neue Serie geben: "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith". Hier gibt es Wissenswertes rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Amazon Prime Video.

Amazon präsentiert die neue kanadische Serie "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith". Die Dokuserie basiert auf einem wahren Verbrechen. Der ungelöste Mordfall von Beverly Lynn Smith steht dabei im Fokus. Beverly Lynn Smith wurde 1974 in ihrem Haus in Oshawa, Ontario ermordet.

Möchten Sie gerne mehr zu "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith" erfahren, wann der offizielle Start der Serie ist, wie viele Folgen es geben wird, welche Schauspieler mitwirkten, worum es geht und ob es einen Trailer gibt? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer, Stream auf Prime Video.

Wann ist der Start von "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith"?

Die Weltpremiere von "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith" ist für den 06. Mai 2022 angesetzt. Insgesamt erscheint die Serie in 240 Ländern. Hier eine Übersicht:

Was? "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith "

"The Unsolved Murder of " Wann? Ab dem 06. Mai 2022

Ab dem 06. Mai 2022 Wo? Prime Video

"The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith": Folgen

Insgesamt wird es vier Folgen von "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith" geben. Alle Folgen werden ab dem 06. Mai 2022 verfügbar sein.

Hier gibt es eine Übersicht zu den Episoden:

Folge 1: "The Catch"

"The Catch" Folge 2 : "The Girl Next Door"

: "The Girl Next Door" Folge 3: "Alibi"

"Alibi" Folge 4: "The Release"

Das ist die Besetzung von "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith"

Wie imbd.de berichtet, besteht die Hauptbesetzung von "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith" aus Justin Moses, Alan Richter und Derrick Rabethge. Die Produzenten sind Courtney Dobbins, Jonas Prupas und Catherine Legge. Nathalie Bibeau fungiert als Regisseurin.

Handlung von "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith"

Beverly Lynn Smith lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Haus in Oshawa, Ontario. Die beiden haben gemeinsam ein zehn Monate altes Baby. Am 9. Dezember 1974 wurde Beverly Lynn Smith in der Küche ihres Hauses ermordet. Nach 50 Jahren tritt plötzlich Alan Smith, der jedoch nicht verwandt ist mit Beverly, in den Fokus der Ermittlungen. Im Jahr 2007 wurden die Ermittlungen auf einen neuen Stand gebracht. Alan Smith, musste sich eines Lügendetektors unterziehen und rückt immer weiter ins Visier der polizeilichen Ermittlungen. Alan Smith beteuert jedoch immer seine Unschuld.

"The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith" ist die Geschichte eines ungelösten Mordfalls an Beverly Lynn Smith, die aus Berichten aus erster Hand, Experteninterviews und Familienarchiven aufgebaut ist. Die Serie wird als Dokumentation erscheinen.

Trailer zu "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith"

Für alle, die sich gerne vorab einen Überblick zu "The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith" machen wollen, müssen sich nicht länger gedulden. Hier haben wir für Sie den Trailer verlinkt:

"The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith": Stream auf Prime Video

"The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith" wird für alle Prime-Mitglieder zur Verfügung stehen. Amazon Prime Video ist im Prime-Paket enthalten und kann für 7,99 Euro pro Monat gebucht werden. Amazon Prime Video kann 30 Tage kostenlos getestet werden.