"The Voice Kids" 2022: Die Kandidaten und Teams im Überblick

"The Voice Kids" 2022 läuft derzeit im TV bei Sat.1. Wir geben Ihnen hier einen Überblick über alle Kandidaten und verraten, wer es in welches Team geschafft hat.

" The Voice Kids" ist seit Anfang März 2022 mit der zehnten Staffel auf den TV-Bildschirmen Deutschlands zurück. In der Show erhalten Kinder die Chance, ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Ihr Können wird von einer fachkundigen Jury, bestehend aus fünf Musikern, bewertet. Zu Beginn eines jeweiligen Auftritts können die Juroren die Teilnehmer nur hören. Erst wenn sie von der Stimme eines Kindes überzeugt sind und auf den Buzzer hauen, dreht sich ihr Stuhl um und sie können sehen, wer da auf der Bühne steht.

Drehen sich mehrere Juroren um, so darf sich der Kandidat selbst entschieden, von welchem Coach er unterstützt werden möchte. Dreht sich jedoch nur ein Stuhl um, dann ist der Sänger oder die Sängerin automatisch im entsprechenden Team. Die diesjährigen Coaches der Jubiläumsstaffel sind: Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo und Lena Meyer-Landrut.

In diesem Artikel finden Sie eine detaillierte Übersicht zu den Kandidaten und Teams bei "The Voice Kids" 2022. Die vergangene Staffel konnte Kandidat Egon Werler für sich entscheiden. Er war im Team von Stefanie Kloß.

"The Voice Kids" 2022: Kandidaten und Kandidatinnen der Folgen

Folge 1

Wer ist dabei?

Hannah (13): Pink - What About Us

Tyler (7): Frank Sinatra – New York , New York

– , Keyan (14): Sleeping At Las - Turning Pages

Jemima (15): A Great Big World & Christina Aguilera – Say Something

– Say Something Nanna (14): Luna - Blau

Leopold (11): Mark Forster - Ich frag die Maus

- Ich frag die Maus Jamie (14): Marvin Gaye - Ain't No Mountain High Enough

- Ain't No Mountain High Enough Tyrell (14): Joris - Herz über Kopf

Nadia (10): Miguel aus "Coco" - Remember Me

Georgia (11): The Animals – The House Of The Rising Sun

Animals – House Of Rising Gloria (9): Queen - Love Of My Life

Wer ist weiter?

Nanna (14)

Jemima (15)

Georgia (11)

Gloria (9)

Nadia (10)

Hannah (13)

Tyler (7)

Keyan (14)

Wer ist raus?

Leopold (11)

Jamie (14)

Tyrell (14)

Folge 2

Wer ist dabei?

Aleksandar (15): "Skin" von Rag'n'Bone Man

Carla (15): " You Say" von Lauren Daigle

Say" von Duru (9): "Beggin'" von Måneskin

Emil (14): "Voilà" von Barbara Pravi

Lea (13): "Don't Start Now" von Dua Lipa

Maiara (13): "I Lost A Friend" von FINNEAS

(13): "I Lost A Friend" von FINNEAS Maja (7): "Pack die Badehose ein" von Conny Froboess

Maurice (14): "Kreise" von Johannes Oerding

Raschel (13): "brutal" von Olivia Rodrigo

Till (10): "Ich Bin, Ich Bin Musik" aus dem Musical "Mozart"

Thao (11): "Wo Noch Niemand War" aus dem Disneyfilm "Die Eiskönigin 2"

Taylor (15): "Falling" von Harry Styles

Wer ist weiter?

Carla (15)

Emil (14)

Maiara (13)

(13) Maja (7)

Maurice (14)

Raschel (13)

Till (10)

Thao (11)

Taylor (15)

Wer ist raus?

Aleksandar (15)

Duru (9)

Lea (13)

Folge 3

Wer ist dabei?

Solveig (12) mit California Dreamin"

Benjamin N. (15) mit "Stuck on You "

(15) mit "Stuck on " Berenike (10) mit "Wozu sind Kriege da"

Lara H. (11) mit "Shake it Off"

(11) mit "Shake it Off" Lara K. (14) mit "Leave a Light On"

(14) mit "Leave a Light On" Lavina (13) mit "Addicted to You "

" Lisa & Lucy mit "Kiwi"

Luis (13) mit "Dont rain on my Parade"

Marvin "I guess i'm in love"

"I guess i'm in love" Leoni (13) mit "Complicated"

(13) mit "Complicated" Timm (10) mit "Die da!"

Lejla (10( mit "Best day of my life"

Wer ist weiter?

Solveig (12) mit California Dreamin"

Benjamin N. (15) mit "Stuck on You "

(15) mit "Stuck on " Berenike (10) mit "Wozu sind Kriege da"

Lara H. (11) mit "Shake it Off"

(11) mit "Shake it Off" Lara K. (14) mit "Leave a Light On"

(14) mit "Leave a Light On" Lavina (13) mit "Addicted to You "

" Lisa & Lucy mit "Kiwi"

Luis (13) mit "Dont rain on my Parade"

Marvin "I guess i'm in love"

Wer ist raus?

Leoni (13) mit "Complicated"

(13) mit "Complicated" Timm (10) mit "Die da!"

Lejla (10( mit "Best day of my life"

Folge 4

Wer ist dabei?

Charly (10) mit "Das ganze Leben ist ein Quiz"

Marlene (13) mit "Elefant"

Paulina (8) mit "Ganz Nah Dran"

De Breaks (8-12) mit "Holiday"

Frida (9) mit "Come As You Are"

Are" Nina C. (12) mit Highway To Hell"

(12) mit Highway To Hell" Hans (11) mit "Sterne glühen"

Vivien (15) mit " You ' re The One That I Want"

' I Want" Philipp (10) "Legends Never Die"

Rebeca K. (15) mit " The Winner Takes It All"

(15) mit " Winner Takes It All" Leonie M. (10) mit "Perfekte Welle"

(10) mit "Perfekte Welle" Nejla (14) mit "Iris"

Wer ist weiter?

Hans (11) mit "Sterne glühen"

Marlene (13) mit "Elefant"

Rebeca K. (15) mit " The Winner Takes It All"

(15) mit " Winner Takes It All" Charly (10) mit "Das ganze Leben ist ein Quiz"

Paulina (8) mit "Ganz Nah Dran"

De Breaks (8-12) mit "Holiday"

Vivien (15) mit " You ' re The One That I Want"

' I Want" Nina C. (12) mit Highway To Hell"

(12) mit Highway To Hell" Nejla (14) mit "Iris"

Wer ist raus?

Leonie M. (10) mit "Perfekte Welle"

(10) mit "Perfekte Welle" Frida (9) mit "Come As You Are"

Are" Philipp (10) "Legends Never Die"

Folge 5

Wer ist dabei?

Felicia (13) mit "Lovesong"

Solea (11) mit "Regenbogenfarben"

Katharina (14) mit "Part Of Me"

Max (12) mit "An Guten Tagen"

Svenja (12) mit "Vincent"

AllStar Chiara Castelli mit "No Time To Cry"

Alina (8) mit "Ein Teil von meinem Herzen"

Raoul (14) mit "Zitti E Buoni"

Helena (13) mit "Another Love"

Shanice (11) mit "Cover Me In Sunshine"

Finlay (13) mit "Walk In Your Shoes"

Rebecca R. (13) mit "Think"

Wer ist weiter?

Raoul (14) mit "Zitti E Buoni"

Shanice (11) mit "Cover Me In Sunshine"

Alina (8) mit "Ein Teil von meinem Herzen"

Felicia (13) mit "Lovesong"

Katharina (14) mit "Part Of Me"

Helena (13) mit "Another Love"

Rebecca R. (13) mit "Think"

Wer ist raus?

Solea (11) mit "Regenbogenfarben"

Max (12) mit "An Guten Tagen"

Svenja (12) mit "Vincent"

AllStar Chiara Castelli mit "No Time To Cry"

mit "No Time To Cry" Finlay (13) mit "Walk In Your Shoes"

Folge 6

Wer ist dabei?

Paul (13) mit "September"

Benjamin G. (15) mit "Strangers In The Night"

(15) mit "Strangers In Night" Laila (12) mit "I Will Survive"

Kiara (14) mit "Hypnotized"

Nelly (15) mit "Wrecking Ball"

Anjeza (10) mit "Human"

Sarah (13) mit "Girls Like Us"

(13) mit "Girls Like Us" David (12) mit "A Whole New World"

Nina M. (15) mit "Always"

(15) mit "Always" Chanti (13) mit "Ich Bin Wie Du"

Lilli (12) mit "Only Hope"

Jonas (14) mit "Half A Man"

Michelle (14) mit "Black Hole Sun "

" Liv (14) mit "Little Numbers"

Wer ist weiter?

Paul (13) mit "September"

Lilli (12) mit "Only Hope"

David (12) mit "A Whole New World"

Benjamin G. (15) mit "Strangers In The Night"

(15) mit "Strangers In Night" Nelly (15) mit "Wrecking Ball"

Laila (12) mit "I Will Survive"

Michelle (14) mit "Black Hole Sun "

Folge 7

Wer ist dabei?

Lisa (15) und Hanna (13) mit "Leicht kennt ma's hom"

Ayleen (15) mit "All I Ask"

Alice (15) mit "A Million Voices"

Ben (12) mit "Wonderwall"

Battles

Nadia (11), De Breaks (10,10,8,11,12), Maja (8): Extrabreit "Hurra, hurra, die Schule brennt" - Team Michi und Smudo

brennt" - Team und Jemima (15), Sarah (14), Lara K. (14): Florence + The Machine - " You 've Got The Love" - Team Lena

(14), (14): Florence + Machine - " 've Got Love" - Team Carla (15), Marlene (13), Kiara (15): Sarah Connor "Wie schön du bist" - Team Alvaro

"Wie schön du bist" - Team Gabriel (15), Rebecca R. (14), Ayleen (15): Bishop Briggs "River" - Team Wincent

(14), Ayleen (15): "River" - Team Paul (14), Katharina (14), Alice (14): Calum Scott "Dancing On My Own" - Team Michi und Smudo

"Dancing On My Own" - Team und Nanna (15), Raoul (14) und Taylor (15): The White Stripes - "Seven Nation Army " - Team Alvaro

Wer ist weiter?

Nadia (11) für das Team Michi und Smudo

und Jemima (15) für das Team Lena

Carla (15) für das Team Alvaro

Gabriel (15) für das Team Wincent

Paul (14) für das Team Michi und Smudo

und Nanna (15) für das Team Alvaro

Battles

Gloria (9) vs. Michelle (14): Nina Simone - "Feeling Good" - Team Michi und Smudo

- "Feeling Good" - Team und Raschel (13 ) vs. Lucy (13 ) vs. Vivien (15 ): No Doubt - "Just A Girl" - Team Michi und Smudo

und Tyler (8) vs. Berenike (10) vs. Thao (11): Pharrell Williams - "Happy" - Team Wincent

- "Happy" - Team Emil (15) vs. Anjeza (10) vs. Felicia (14): Joni Mitchell - "Both Sides Now" - Team Lena

- "Both Sides Now" - Team Maurice (15) vs. Benjamin N. (15) vs. Nina C. (13): The Black Eyed Peas - "Where Is The Love?" - Team Wincent

(15) vs. (13): - "Where Is Love?" - Team Hans (11) vs. Svenja (13) vs. Solveig (12): Sting - "Shape Of My Heart" - Team Alvaro

- "Shape Of My Heart" - Team Lara H. (12) vs. Luis (13) vs. Charly (10): Abba - "Mamma Mia" - Team Lena

(12) vs. Luis (13) vs. Charly (10): - "Mamma Mia" - Team Helena (14) vs. Marvin (15) vs. Hannah (13): Ed Sheeran - "Overpass Graffiti" - Team Wincent

(15) vs. Hannah (13): - "Overpass Graffiti" - Team Alina (9) vs. Till (10) vs. Paulina (8): Weida & Mohns - "Der Mond ist aufgegangen" - Team Lena

& Mohns - "Der Mond ist aufgegangen" - Team Shanice (11) - David (12) - Lisa (15) & Hannah (12): Israel Kamakawiwo'ole - "Somewhere Over The Rainbow" - Team Alvaro

Wer ist weiter?

Michelle (14) für das Team Michi und Smudo

und Vivien ( 15) für das Team Michi und Smudo

und Lara H. (12) für das Team Lena

(12) für das Team Paulina (8) für das Team Lena

Emil (15) für das Team Lena

Shanice (11) für das Team Alvaro

Solveig (12) für das Team Alvaro

Benjamin N. (15) für das Team Wincent

(15) für das Team Marvin (15) für das Team Wincent

(15) für das Team Berenike (10) für das Wincent

Kandidaten im Team von Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut ist ein wahres "The Voice Kids"-Urgestein. Die 30-Jährige ist in diesem Jahr zum siebten Mal dabei und macht ihren Jury-Kollegen eine Kampfansage: Macht Euch ready, denn ich bin zurück! Und zur Jubiläumsstaffel motivierter denn je. Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor."

Aktuelle Kandidaten

Jemima (15)

Till (10)

Emil (14)

Maiara (13)

(13) Luis (13)

Lara H. (11)

(11) Charly (10)

Paulina (8)

Rebeca K. (15)

(15) Alina (8)

Felicia (13)

Kandidaten im Team von Alvaro Soler

Auch Alvaro Soler ist kein unbekanntes Gesicht bei "The Voice Kids". Der Musiker war bereits 2021 Teil der Jury. Für die neue Staffel setzt er sich große Ziele: "Die letzte Staffel von "The Voice Kids" war mein Debüt als Coach und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin froh, wieder Teil dieser Show sein zu dürfen und bin mir sicher: Dieses Mal gewinnt Team Alvaro. VAMOS!"

Aktuelle Kandidaten

Nanna (14)

Carla (15)

Solveig (12)

Hans (11)

Shanice (11)

Svenja (12)

David (12)

Benjamin (15)

Das sind die Kandidaten im Team von Michi Beck & Smudo

Michi Beck und Smudo sind waschechte Profis bei "The Voice": Fünf Jahre lang saßen sie gemeinsam in der Jury von "The Voice of Germany". Nun widmen sie sich bereits zum zweiten Mal dem Coaching von Deutschlands Gesangsnachwuchs. "Es ist uns eine große Ehre, im Jubiläumsjahr von "The Voice Kids"erneut den Doppelstuhl zu besetzen und unsere Bühnen- und Banderfahrung mit den Talenten zu teilen", so die beiden in einem Interview mit Sat.1.

Aktuelle Kandidaten

Nadia (10)

Paul (14)

Georgia (11)

Gloria (9)

Raschel (13)

Lavinia (13)

Lisa & Lucy (13)

Vivien (15)

Lili (12)

Das sind die Kandidaten im Team von Wincent Weiss

Wincent Weiss sitzt genau wie Alvero Soler und Michi Beck und Smudo n schon zum zweiten Mal auf dem roten Drehstuhl von "The Voice Kids" 2022 und strotzt nur so vor Siegeswillen: "Ich freue mich total, dass ich bei der zehnten Staffel "The Voice Kids" wieder am Start bin. Beim letzten Mal habe ich noch geübt und dieses Jahr können sich alle warm anziehen – da hole ich mir den Pokal ins Team Wincent!", so der Sänger.

Aktuelle Kandidaten

Gabriel (15)

Hannah (13)

Tyler (7)

Keyan (14)

Maurice (14)

Thao (11)

Benjamin N. (15)

(15) Berenike (10)

Marvin (15)

(15) Helena (13)

Nina C. (12)

(12) Nejla (14)

