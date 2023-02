"The Voice Kids" 2023: Start und Sendetermine von Staffel 11

"The Voice Kids" geht 2023 in eine neue Runde. Wie liegen der Start und Sendetermine von Staffel 11? Das erfahren Sie hier.

2023 geht "The Voice Kids" zum 11. Mal an den Start. Junge Talente zwischen 7 und 15 Jahren haben wieder die Möglichkeit, den Titel "The Voice Kids" zu gewinnen. Die Kiids singen auf der Bühne, während die Coaches ihnen den Rücken zukehren. Sobald ein Coach ein Talent ins Team holen möchte, kann "gebuzzert" werden. Wenn sich mehrere Coaches umdrehen, hat das Talent die Wahl aus den insgesamt vier Teams.

Möchten Sie gern die Einzelheiten zu Start und Sendeterminen der 11. Staffel von "The Voice Kids" 2023 erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel stellen wir uns die Frage: "Wie steht es um Start und Sendetermine der 11. Staffel von "The Voice Kids" 2023?"

Start von "The Voice Kids" 2023

Eine neue Staffel mit begeisternden jungen Talenten und prominenten Coaches steht ins Haus. Die Staffel 11 startet am Freitag, 10. März 2023, in Sat.1 und beim sendereigenen Steamingsdienst Joyn zur Primetime. Immer freitags gibt es danach eine neue Folge - auch jeweils um 20.15 Uhr.

Sendetermine von "The Voice Kids" 2023 - Was ist bisher bekannt?

Da noch kein genauer Termin für den Start bekannt ist, kann über die Sendetermine nur gemunkelt werden. In den vergangenen Staffeln wurde "The Voice Kids" allerdings immer freitags, pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr, auf Sat. 1 ausgestrahlt.

In der vergangenen Jubiläumsstaffel hat es insgesamt sechs Blind Auditions, zwei Episoden mit den Battles, eine mit den Sing-Offs und am Ende das große Finale gegeben. Daher könnte die 11. Staffel von "The Voice Kids" 2023 ähnlich aufgebaut sein. Hier haben wir eine Übersicht für Sie:

Folge 1: Blind Audition 1

1 Folge 2: Blind Audition 2

2 Folge 3: Blind Audition 3

3 Folge 4: Blind Audition 4

4 Folge 5: Blind Audition 5

5 Folge 6: Blind Audition 6

6 Folge 7: Battles 1

Folge 8: Battles 2

Folge 9: Sing-Offs

Folge 10: Finale

Welche Coaches könnten bei "The Voice Kids" 2023 dabei sein?

Klarheit über die Coaches der 11. Staffel von "The Voice Kids" gibt es noch nicht. Spekulieren könnte man jedoch, dass einige Stühle gleich besetzt bleiben. Alvaro Soler, Wincent Weiss und Michi und Smudo von den Fantastischen Vier, waren bereits 2021 sowie 2022 als Coaches dabei – möglicherweise entschließen sie sich auch 2023 wieder im roten Stuhl Platz zu nehmen. Lena Meyer-Landrut war ebenfalls 2022 dabei und kann als Urgestein der "The Voice Kids" Coaches angesehen werden. Sie war insgesamt schon siebenmal als Coach dabei und daher wäre es nicht verwunderlich, wenn sie auch 2023 wieder zurückkommen würde. Neben den Coaches der 10. Staffel wären aber auch andere, frühere Coaches denkbar, wie z. B. Max Giesinger, The BossHoss, Mark Forster oder Stephanie Kloß.

Das sind die Gewinner von "The Voice Kids":