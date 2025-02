„The Voice Kids“ 2025: Übertragung und Wiederholung von Staffel 13

Staffel 13 von „The Voice Kids“ ist seit dem 21. Februar 2025 wieder im TV zu sehen. Ab sofort wird freitagsabends zur Primetime um 20.15 Uhr erneut nach der besten jungen Stimme Deutschlands gesucht. Die vier roten Stühle werden in den neuen Folgen der Castingshow von den Coaches Stefanie Kloß, Clueso, Ayliva und Wincent Weiss besetzt. Während Stefanie Kloß und Wincent Weiss schon zum dritten bzw. fünften Mal Teil der Jury von „The Voice Kids“ und somit alte Hasen sind, komplettieren mit Ayliva und Clueso in Staffel 13 zwei Neulinge das Juroren-Quartett.

Wie läuft die Übertragung der dreizehnten Staffel von „The Voice Kids“ im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung der einzelnen Folgen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Übertragung von "The Voice Kids" 2025 im TV und Stream

Bei der Übertragung von „The Voice Kids“ 2025 bleibt alles beim Alten: Zuständig sind nach wie vor der Sender SAT.1 sowie die Streaming-Plattform Joyn. Dementsprechend gibt es die einzelnen Folgen der Castingshow sowohl kostenlos im Free-TV als auch online im Stream zu sehen. Das Basisangebot von Joyn ist ebenfalls kostenlos, Sie müssen sich dort lediglich registrieren. Der Streaming-Dienst ermöglicht es Ihnen, sich die Episoden von „The Voice Kids“ bereits vor der regulären TV-Ausstrahlung anzusehen. Nachdem eine Folge im linearen Fernsehen gezeigt wurde, steht die nächste Episode direkt im Anschluss daran online zur Verfügung.

Gibt es eine Wiederholung von „The Voice Kids“ 2025?

Diese Frage lässt sich mit einem klaren „Ja“ beantworten. Tatsächlich gibt es sogar mehrere Möglichkeiten, sich die Folgen von „The Voice Kids“ 2025 nachträglich anzusehen: Zum einen finden Sie die einzelnen Episoden wie bereits erwähnt online auf Joyn und zum anderen werden sie auch im SAT.1-Programm noch einmal wiederholt - üblicherweise in den frühen Morgenstunden nach der Erstausstrahlung ab 00.45 Uhr.

"The Voice Kids": Das Konzept der Casting-Show

Das bewährte Konzept von „The Voice Kids“ bleibt auch in der neuen Staffel weitestgehend unverändert: Die vier Coaches bewerten die Performances in den sogenannten "Blind Auditions" ausschließlich aufgrund des Gesangs, ohne die Kandidaten zu sehen. Ein Buzzer und ein gedrehter Stuhl bedeuten automatisch einen Platz im Team des Coaches, sofern kein anderer den Buzzer drückt. Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass die Auswahl alleine auf musikalischen Kriterien basiert, nicht auf Aussehen oder Bühnenpräsenz. Drehen sich mehrere Coaches um, dürfen die Kandidaten selbst entscheiden, welchem Team sie beitreten möchten.

Nach den Blind Auditions folgen die Battles, anschließend die Sing-offs und danach das große Finale, in dem sich entscheidet, wer die Show gewinnt. In Staffel 13 gibt es zudem eine kleine Neuerung, nämlich den „Mute-Buzzer“. Dieser besondere Buzzer gibt jedem Coach in den Blind Auditions die einmalige Möglichkeit, die Redezeit der anderen Juroren zu streichen und so ganz alleine um die Gunst eines Talents zu buhlen.

Wer moderiert "The Voice Kids" 2025?

Moderiert wird „The Voice Kids“ auch in der dreizehnten Staffel von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Sängerin und All-Star-Talent Chiara Castelli ist als Online-Reporterin ebenfalls wieder mit von der Partie und blickt exklusiv hinter die Kulissen der Gesangsshow.