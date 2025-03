Jury bei "The Voice Kids" 2025: Welche Coaches sind dabei?

Staffel 13 von „The Voice Kids“ ist seit dem 21. Februar 2025 freitagabends im Programm von SAT.1 zu sehen. Im Rahmen der Castingshow bekommen junge Sängerinnen und Sänger die Chance, ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Bewertet und gecoacht werden sie dabei von einer Jury, die in diesem Jahr aus vier erfahrenen Musikern besteht. Für die Übertragung der dreizehnten Staffel ist neben SAT.1 auch der Streamingdienst Joyn zuständig.

Zunächst treten die Talente in den sogenannten Blind Auditions an - das heißt, sie performen auf der Bühne einen Song, ohne dass sie von der Jury gesehen werden. Wenn einem der Coaches gefällt, was er hört, kann er den Buzzer drücken und sich umdrehen. Ein Buzzer bedeutet automatisch, dass das Talent eine Runde weiter ist. Die Jury von Staffel 13 besteht aus den altbekannten Juroren Stefanie Kloß und Wincent Weiss sowie den beiden Neulingen Ayliva und Clueso. Für beide ist es das erste Mal, dass sie auf einem der roten Stühle Platz nehmen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die vier Jury-Mitglieder näher vor, die im Verlauf der Sendetermine von "The Voice Kids" 2025 die Kandidatinnen und Kandidaten coachen werden.

"The Voice Kids" 2025: Das sind die Coaches in der Jury

Stefanie Kloß

Icon Vergrößern Stefanie Kloß Foto: Georg Wendt, picture alliance/dpa Icon Schließen Schließen Stefanie Kloß Foto: Georg Wendt, picture alliance/dpa

Für Stefanie Kloß ist es bereits die dritte Staffel von „The Voice Kids“, in der sie als Jurorin einen der roten Stühle besetzt. 2019 und 2021 war die Sängerin jeweils mit dabei. Einmal konnte sie die Castingshow sogar gewinnen: In Staffel 9 holte der Kandidat Egon Werler den Sieg für Team Stefanie. Die in Bautzen geborene Sängerin wurde als Frontfrau der Pop-Rock-Band „Silbermond“ bekannt, die längst als eine der kommerziell erfolgreichsten deutschen Bands gilt. Vor „The Voice Kids“ fungierte Stefanie Kloß in den Jahren 2014 und 2015 als Jurymitglied bei „The Voice of Germany“, 2020 kehrte sie zu dem Format zurück und bildete mit Yvonne Catterfeld ein Juroren-Duo. Auch 2022 war sie als Coach bei der Gesangsshow zu sehen. Die heute 40-Jährige bringt dementsprechend reichlich Erfahrung mit zu den jungen Talenten von „The Voice Kids“.

Wincent Weiss

Icon Vergrößern Wincent Weiss Foto: Hendrik Schmidt, picture alliance/dpa Icon Schließen Schließen Wincent Weiss Foto: Hendrik Schmidt, picture alliance/dpa

Wincent Weiss hat sich in Deutschland einen Namen als Sänger und Songwriter gemacht. Im Jahr 2015 veröffentlichte der 32-Jährige seine erste Solosingle mit dem Titel „Regenbogen“, im Frühjahr 2016 folgte die Single „Musik sein“, die mit einer Platin-Schallplatte ausgezeichnet wurde. Sein endgültiger Durchbruch gelang ihm schließlich 2017 mit dem Ohrwurm-Song „Feuerwerk“, mit dem er zum wiederholten Mal die deutschen Single-Charts erreichte und erneut eine goldene Schallplatte erhielt. Heutzutage ist Wincent Weiss eine feste Größe in der deutschen Musikszene und inzwischen auch ein erfahrener Coach: 2025 ist er zum fünften Mal in Folge als Juror bei „The Voice Kids“ zu sehen. Die vorherige Staffel gewann der Sänger mit seinem Talent Jakob, nun möchte er den Titel verteidigen.

Ayliva

Icon Vergrößern Ayliva Foto: Carsten Koall, picture alliance/dpa Icon Schließen Schließen Ayliva Foto: Carsten Koall, picture alliance/dpa

Shootingstar Ayliva gehört 2025 zum ersten Mal zur Jury von „The Voice Kids“. Mit ihren 26 Jahren ist die Sängerin mit türkischen Wurzeln auch das jüngste Jurymitglied, allerdings bringt sie dennoch einiges an Erfahrung im Musikbusiness mit: So ist sie bislang die einzige Sängerin, die jemals mit 15 Songs gleichzeitig in den deutschen Charts vertreten war. Mit ihrem zweiten Studioalbum „Schwarzes Herz“ stellte sie außerdem gleich zwei Streaming-Rekorde auf: Mit 7,6 Millionen Streams am Veröffentlichungstag war Ayliva in Deutschland der meistgestreamte weibliche Act innerhalb eines Tages und mit 40 Millionen Streams in derselben Woche der meistgestreamte weibliche Act innerhalb einer Woche. „Schwarzes Herz“ war hierzulande 2023 zudem das meistgestreamte Album des Jahres auf Spotify. Im selben Jahr gewann die Musikerin den Bambi-Publikumspreis in der Kategorie Erfolgreichste Künstlerin des Jahres.

Clueso

Icon Vergrößern Clueso Foto: Florian Wieser, picture alliance/dpa/APA Icon Schließen Schließen Clueso Foto: Florian Wieser, picture alliance/dpa/APA

Clueso, der bürgerlich Thomas Hübner heißt, ist nicht nur als Sänger aktiv, sondern auch als Rapper, Songwriter und Produzent. Der in Erfurt geborene Musiker hat die Hymne „Für Immer Jetzt“ für das deutsche Olympia-Team geschrieben und spielt Konzerte auf den bekanntesten Open-Air-Bühnen des Landes, wie zum Beispiel der Berliner Waldbühne vor 22.000 Fans. In seiner bisherigen Karriere veröffentlichte er insgesamt neun Studioalben, von denen drei auf Platz eins der deutschen Album-Charts landeten. Im Frühjahr 2018 veröffentlichte Clueso gemeinsam mit Die Fantastischen Vier die Single „Zusammen“. Das Lied war offizieller Song des DFB wie auch der ARD zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und erreichte in den deutschen Singlecharts den dritten Platz. 2022 und 2023 nahm Clueso an der Sendung „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ teil.