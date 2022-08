"The Voice of Germany" 2022: Die Kandidaten und Teams in Staffel 12 - Wer ist raus?

"The Voice of Germany" läuft 2022 in der 12. Staffel. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Teams der Coaches vor. Wer ist raus?

Im Spätsommer 2022, genauer am 18. August, startete " The Voice of Germany" mit Staffel 12 im TV. Neben dem üblichen Jury-Mitglied Mark Forster nehmen zwei Rückkehrer sowie eine Neubesetzung auf den Juroren-Stühlen Platz. Die diejährige Jury besteht damit aus Mark Forster, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Rea Garvey. Moderiert wird das Format von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Die Coaches der letzten Staffel Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding sind aktuell nicht mehr dabei.

Trotz Neuerungen stellt sich auch in diesem Jahr wieder die Frage: Welche Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden sich für welchen Coach?

In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Teams von "The Voice of Germany" 2022.

"The Voice of Germany" 2022: Die Kandidaten und Kandidatinnen

ProSieben und Sat.1 teilen sich die Übertragung und Wiederholung von "The Voice of Germany" 2022. Wie viele Blind-Auditions es zu Beginn geben wird, ist zwar unklar, in der vergangenen Staffel gab es aber insgesamt zehn TVOG-Sendetermine in Form von Blind-Auditions. Darauf basierend haben wir Ihnen eine Übersicht für die aktuelle Staffel zusammengestellt und informieren Sie laufend über neue Informationen rund um die Kandidaten der einzelnen Shows:

Blind-Audition 1 am 18. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Julio singt in der 1. Blind-Audition um einen Platz in den Teams der Coaches. Foto: André Kowalski/ProSieben/SAT.1

Richard, 19, aus Hameln , singt "Home" von Michael Bublé

, singt "Home" von Bella, 31, aus Dußlingen , singt "I Surrender" von Celine Dion

, singt "I Surrender" von Julio , 28, aus Berlin , singt "November Rain" von Guns N´Roses

, 28, aus , singt "November Rain" von Guns N´Roses Julian, 22, aus Heidelberg , singt "Shivers" von Ed Sheeran

, singt "Shivers" von Lana, 28, aus Dietramszell , singt "Like the Way I Do" von Melissa Etheridge

, singt "Like the Way I Do" von Bruno , 26, aus Arau in der Schweiz , singt "Georgia on My Mind" von Ray Charles

, 26, aus Arau in der , singt "Georgia on My Mind" von Nel, 32, aus Hamburg , singt "Chandelier" von SIA

, singt "Chandelier" von Lucas, 31, aus Pritzwalk , singt "Zusammen" von den fantastischen Vier und Clueso

, singt "Zusammen" von den fantastischen Vier und Sophie , 17, aus Campus, singt "abcdefu" von Gayle

, 17, aus Campus, singt "abcdefu" von Claudia, 42, aus Solingen , singt "Proud Mary" von Tina Turner

, singt "Proud Mary" von Sissi, 31, aus Rosenthal , singt "Just Like a Pill" von Pink

, singt "Just Like a Pill" von Pink André , 42, aus Herford , singt "A Whiter Shade of Pale" von Procol Harum

Wer ist weiter?

Bella mit "I Surrender" von Celine Dion , Team Rea

, Team Rea Sophie mit "abcdefu" von Gayle , Team Rea

mit "abcdefu" von , Team Rea André mit "A Whiter Shade of Pale" von Procol Harumnoch unbekannt, Team Stefanie

mit "A Whiter Shade of Pale" von Procol Harumnoch unbekannt, Team Richard mit "Home" von Michael Bublé , Team Stefanie

, Team Julian mit "Shivers" von Ed Sheeran , Team Peter

, Team Peter Nel mit "Chandelier" von SIA , Team Peter

, Team Peter Sissi mit "Just Like a Pill" von Pink, Team Peter

Bruno mit "Georgia on My Mind" von Ray Charles , Team Mark

Wer ist raus?

Julio mit "November Rain" von Guns N´Roses

mit "November Rain" von Guns N´Roses Lana mit "Like the Way I Do" von Melissa Etheridge

Lucas mit "Zusammen" von den fantastischen Vier und Clueso

Claudia mit "Proud Mary" von Tina Turner

Blind-Audition 2 am 19. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Melly versucht, sich in die nächste Runde von "The Voice of Germany" zu singen. Foto: André Kowalski/ProSieben/Sat.1

Albert , 28, aus Berlin , singt "It´s a Man´s World" von James Brown

, 28, aus , singt "It´s a Man´s World" von Hanna, 28, aus Neustadt , singt "My Immortal" von Evanescence

, singt "My Immortal" von Evanescence Keno, 21, aus Mönkeberg , singt "Einmal um die Welt" von Cro

, singt "Einmal um die Welt" von Leo, 27, aus Hofheim am Taunus , singt "Flugzeuge im Bauch" von Herbert Grönemeyer

, singt "Flugzeuge im Bauch" von Andy, 27, aus Ingolstadt , singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics

, singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics Isabella, 32 aus Weiz in Österreich , singt „It's Oh So Quiet“ von Björk

in , singt „It's Oh So Quiet“ von Christan, 25, aus Bergisch-Gladbach, singt „Another Love“ von Tom Odell

Melly , 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Meghan Trainor

, 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Susan, 42, aus Berlin , singt „You Are So Beautiful“ von Joe Cocker

, singt „You Are So Beautiful“ von Charlotte, 21, aus Potsdam , singt „For The First Time In Forever “ von Kirsten Bell & Ididna Menzel

, singt „For The First Time In “ von & Ididna Malte, 20, aus Offenburg , singt „Too Close“ von Alex Clare

, singt „Too Close“ von Yasya, 18, aus Luckau , singt „Hore Dolum“ von Khrystyna Solovyi

Wer ist weiter?

Yasya, 18, aus Luckau , singt „Hore Dolum“ von Khrystyna Solovyi

, singt „Hore Dolum“ von Khrystyna Solovyi Christan, 25, aus Bergisch-Gladbach, singt „Another Love“ von Tom Odell

Albert , 28, aus Berlin , singt "It´s a Man´s World" von James Brown

, 28, aus , singt "It´s a Man´s World" von Leo, 27, aus Hofheim am Taunus , singt "Flugzeuge im Bauch" von Herbert Grönemeyer

, singt "Flugzeuge im Bauch" von Susan, 42, aus Berlin , singt „You Are So Beautiful“ von Joe Cocker

, singt „You Are So Beautiful“ von Charlotte, 21, aus Potsdam , singt „For The First Time In Forever “ von Kirsten Bell & Ididna Menzel

, singt „For The First Time In “ von & Ididna Hanna, 28, aus Neustadt , singt "My Immortal" von Evanescence

Wer ist raus?

Keno, 21, aus Mönkeberg , singt "Einmal um die Welt" von Cro

, singt "Einmal um die Welt" von Andy, 27, aus Ingolstadt , singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics

, singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics Isabella, 32 aus Weiz in Österreich , singt „It's Oh So Quiet“ von Björk

in , singt „It's Oh So Quiet“ von Melly , 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Meghan Trainor

, 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Malte, 20, aus Offenburg , singt „Too Close“ von Alex Clare

Blind-Audition 3 am 25. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Kevin Tschopp

Sid Bader

Martina Frank

Leona Shijaku

Carla Pollak

Tammo Förster

Berry Bicakci

Anny Ogrezeanu

Jakob Linner

Renee Bludau

Jessica Ostermeier

Bastian Benoa Rauschmaier

Anja Beck-Harth

Blind-Audition 4 am 26. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Jenny Oberst-Harth

Doni Wirandana

Felicia Faber

Marlon Falter

Jerome Mitchell

Andreas Urbaniak

Nadine Pimanov

Steff Federer

Katharina Merker

Luka Maksim Klais

Paloma Jäger Babativa

Babativa Basti Schmidt

Blind-Audition 5 am 1. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Blind-Audition 6 am 2. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Blind-Audition 7 am 8. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Blind-Audition 8 am 9. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Blind-Audition 9 am 15. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Blind-Audition 10 am 16. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Teams bei "The Voice of Germany" 2022: Welcher Kandidat ist bei welchem Coach?

Im letzten Jahr konnte das Team von Johannes Oerding mit Sebastian Krenz die Show gewinnen. Doch wie geht es in diesem Jahr aus? Hier finden Sie einen Überblick über die Jury von "The Voice of Germany" 2022 sowie die Kandidatinnen und Kandidaten in ihren Teams - insofern diese feststehen.

Kandidaten im Team von Stefanie Kloß

Mit Stefanie Kloß kehrt in der 12. Staffel ein erfahrenes Mitglied zu "The Voice of Germany" zurück - denn sie war bereits 2014 und 2015, also in Staffel 4 und 5, auf Talentsuche. Bekannt ist sie zudem als Frontfrau der Band "Silbermond" sowie als Songwriterin.

Kandidaten im Team von Stefanie Kloß

André , 42, aus Herford

, 42, aus Richard, 19, aus Hameln

Albert , 28, aus Berlin

Kandidaten im Team von Mark Forster

Der Musiker, Sänger und Songwriter Mark Foster sitzt in der zwölften Staffel von "The Voice of Germany" bereits zum sechsten Mal auf einem der roten Drehstühle. Von seinen fünf veröffentlichten Studioalben erreichten zwei den Goldstatus. Zudem stürmte er mit Songs wie "Au Revoir", "Wir sind groß" und "Chöre" die Charts.

Kandidaten im Team von Mark Forster

Bruno , 26, aus Arau in der Schweiz

, 26, aus Arau in der Hanna, 28, aus Neustadt

Kandidaten im Team von Peter Maffay

Das einzig neue Gesicht der Musikshow ist in diesem Jahr Peter Maffay. Der deutscher Sänger, Komponist, Schauspieler und Musikproduzent ist bekannt für Songs wie "Nessaja", "So bist du" und "Über sieben Brücken musst du gehn". Die Deutschrock-Legende zählt mit über 20 Nummer-eins-Alben zu einem der erfolgreichsten Künstler der deutschen Chart-Geschichte.

Kandidaten im Team von Peter Maffay

Julian, 22, aus Heidelberg

Nel, 32, aus Hamburg

Sissi, 31, aus Rosenthal

Leo, 27, aus Hofheim am Taunus

Susan, 42, aus Berlin

Charlotte, 21, aus Potsdam

Kandidaten im Team von Rea Garvey

Fast so oft wie Mark Foster saß auch Rea Garvey schon in der Jury von "The Voice". Denn in Staffel 12 ist der irische Sänger und Songwriter bereits zum sechsten Mal dabei. Seine Bekanntheit verdankt der ehemalige Frontsänger von "Reamonn" unter anderem dem Megahit "Supergirl". Doch auch nach der Auflösung der Band stürmte Rea mit Songs wie "Wild Love", "Is It Love?" und "Kiss Me" die Charts.

Kandidaten im Team von Rea Garvey