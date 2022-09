"The Voice of Germany" 2022: Die Kandidaten und Teams in Staffel 12 - Wer ist raus?

"The Voice of Germany" läuft 2022 in der 12. Staffel. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Teams der Coaches vor. Wer ist raus?

Im Spätsommer 2022, genauer am 18. August, startete " The Voice of Germany" mit Staffel 12 im TV. Neben dem üblichen Jury-Mitglied Mark Forster nehmen zwei Rückkehrer sowie eine Neubesetzung auf den Juroren-Stühlen Platz. Die diejährige Jury besteht damit aus Mark Forster, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Rea Garvey. Moderiert wird das Format von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Die Coaches der letzten Staffel Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding sind aktuell nicht mehr dabei.

Trotz Neuerungen stellt sich auch in diesem Jahr wieder die Frage: Welche Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden sich für welchen Coach?

In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Teams von "The Voice of Germany" 2022.

"The Voice of Germany" 2022: Die Kandidaten und Kandidatinnen

ProSieben und Sat.1 teilen sich die Übertragung und Wiederholung von "The Voice of Germany" 2022. Wie viele Blind-Auditions es zu Beginn geben wird, ist zwar unklar, in der vergangenen Staffel gab es aber insgesamt zehn TVOG-Sendetermine in Form von Blind-Auditions. Darauf basierend haben wir Ihnen eine Übersicht für die aktuelle Staffel zusammengestellt und informieren Sie laufend über neue Informationen rund um die Kandidaten der einzelnen Shows:

Blind-Audition 1 am 18. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Julio singt in der 1. Blind-Audition um einen Platz in den Teams der Coaches. Foto: André Kowalski/ProSieben/SAT.1

Richard, 19, aus Hameln , singt "Home" von Michael Bublé

, singt "Home" von Bella, 31, aus Dußlingen , singt "I Surrender" von Celine Dion

, singt "I Surrender" von Julio , 28, aus Berlin , singt "November Rain" von Guns N´Roses

, 28, aus , singt "November Rain" von Guns N´Roses Julian, 22, aus Heidelberg , singt "Shivers" von Ed Sheeran

, singt "Shivers" von Lana, 28, aus Dietramszell , singt "Like the Way I Do" von Melissa Etheridge

, singt "Like the Way I Do" von Bruno , 26, aus Arau in der Schweiz , singt "Georgia on My Mind" von Ray Charles

, 26, aus Arau in der , singt "Georgia on My Mind" von Nel, 32, aus Hamburg , singt "Chandelier" von SIA

, singt "Chandelier" von Lucas, 31, aus Pritzwalk , singt "Zusammen" von den fantastischen Vier und Clueso

, singt "Zusammen" von den fantastischen Vier und Sophie, 17, aus Campus, singt "abcdefu" von Gayle

Claudia , 42, aus Solingen , singt "Proud Mary" von Tina Turner

, 42, aus , singt "Proud Mary" von Sissi, 31, aus Rosenthal , singt "Just Like a Pill" von Pink

, singt "Just Like a Pill" von Pink André, 42, aus Herford , singt "A Whiter Shade of Pale" von Procol Harum

Wer ist weiter?

Wer ist raus?

Julio mit "November Rain" von Guns N´Roses

mit "November Rain" von Guns N´Roses Lana mit "Like the Way I Do" von Melissa Etheridge

Lucas mit "Zusammen" von den fantastischen Vier und Clueso

Claudia mit "Proud Mary" von Tina Turner

Blind-Audition 2 am 19. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Melly versucht, sich in die nächste Runde von "The Voice of Germany" zu singen. Foto: André Kowalski/ProSieben/Sat.1

Albert, 28, aus Berlin , singt " It ´s a Man´s World" von James Brown

, singt " ´s a Man´s World" von Hanna , 28, aus Neustadt , singt "My Immortal" von Evanescence

, 28, aus , singt "My Immortal" von Evanescence Keno, 21, aus Mönkeberg , singt "Einmal um die Welt" von Cro

, singt "Einmal um die Welt" von Leo, 27, aus Hofheim am Taunus , singt "Flugzeuge im Bauch" von Herbert Grönemeyer

, singt "Flugzeuge im Bauch" von Andy, 27, aus Ingolstadt , singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics

, singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics Isabella, 32 aus Weiz in Österreich , singt „ It 's Oh So Quiet“ von Björk

in , singt „ 's Oh So Quiet“ von Christan, 25, aus Bergisch-Gladbach, singt „Another Love“ von Tom Odell

Melly , 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Meghan Trainor

, 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Susan , 42, aus Berlin , singt „ You Are So Beautiful“ von Joe Cocker

, 42, aus , singt „ Are So Beautiful“ von Charlotte, 21, aus Potsdam , singt „For The First Time In Forever “ von Kirsten Bell & Ididna Menzel

, singt „For The First Time In “ von & Ididna Malte, 20, aus Offenburg , singt „Too Close“ von Alex Clare

, singt „Too Close“ von Yasya, 18, aus Luckau , singt „Hore Dolum“ von Khrystyna Solovyi

Wer ist weiter?

Wer ist raus?

Keno, 21, aus Mönkeberg , singt "Einmal um die Welt" von Cro

, singt "Einmal um die Welt" von Andy, 27, aus Ingolstadt , singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics

, singt „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics Isabella, 32 aus Weiz in Österreich , singt „ It 's Oh So Quiet“ von Björk

in , singt „ 's Oh So Quiet“ von Melly , 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Meghan Trainor

, 35, aus Hochheim, singt „All About That Bass“ von Malte, 20, aus Offenburg , singt „Too Close“ von Alex Clare

Blind-Audition 3 am 25. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Kevin Tschopp : "Hold Me While You Wait" von Lewis Capaldi

: "Hold While Wait" von Sid Bader , 22:"I Wanna Be Like You " von Louis Prima

, 22:"I Wanna Be Like " von Louis Prima Martina Frank : "König Von Deutschland " von Rio Reiser

: "König Von " von Leona Shijaku: "Traitor" von Olivia Rodrigo

Carla Pollak : "Tainted Love" von Imelda May

: "Tainted Love" von Imelda May Tammo Förster : "Imagine" von John Lennon

: "Imagine" von John Lennon Berry Bicakci : "Rolling In The Deep" von Adele

: "Rolling In The Deep" von Adele Anny Ogrezeanu: "I Will Always Love You " von Whitney Houston

" von Jakob Linner: "Overpass Grafitti" von Ed Sheeran

Renee Bludau : "Better" von Lena & Nico Santos

: "Better" von Lena & Jessica Ostermeier : "Enter Sandman" von Metallica

: "Enter Sandman" von Bastian Benoa Rauschmaier: "Der Weg" von Herbert Grönemeyer

Anja Beck-Harth:"And I Am Telling You I'm Gonna Going" von Jennifer Hudson

Wer ist weiter?

Wer ist raus?

Martina Frank : "König Von Deutschland " von Rio Reiser

: "König Von " von Carla Pollak : "Tainted Love" von Imelda May

: "Tainted Love" von Imelda May Berry Bicakci : "Rolling In The Deep" von Adele

: "Rolling In The Deep" von Adele Jakob Linner: "Overpass Grafitti" von Ed Sheeran

Jessica Ostermeier : "Enter Sandman" von Metallica

Blind-Audition 4 am 26. August 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Jenny Oberst-Harth: " Nutbush City Limits" von Tina Turner

Oberst-Harth: " Limits" von Doni Wirandana: "What A Wonderful World" von Louis Armstrong

Felicia Faber : "Firework" von Katy Perry

: "Firework" von Katy Perry Marlon Falter : "Kartenhaus" von Adel Tawil

: "Kartenhaus" von Jerome Mitchell : "Can't Hold Us" von Macklemore & Ryan Lewis

: "Can't Hold Us" von & Ryan Lewis Andreas Urbaniak: "Power of Love" von Huey Lewis & The News

& The News Nadine Pimanov: "Dragostea Din Tei" von O-Zone

Steff Federer : "Every You Every Me " von Placebo

: "Every Every " von Placebo Katharina Merker : "Blinde Passagiere" von Johannes Oerding

: "Blinde Passagiere" von Luka Maksim Klais : "Wolke 7" von Max Herre feat. Phillip Poisel

: "Wolke 7" von feat. Paloma Jäger Babativa: "Conga" von Gloria Estefan

Basti Schmidt : "All By Myself" von Celine Dion

Wer ist weiter?

Wer ist raus?

Felicia Faber : "Firework" von Katy Perry

: "Firework" von Katy Perry Andreas Urbaniak: "Power of Love" von Huey Lewis & The News

& The News Steff Federer : "Every You Every Me " von Placebo

: "Every Every " von Placebo Paloma Jäger Babativa: "Conga" von Gloria Estefan

Blind-Audition 5 am 1. September 2022, 20.15 Uhr

Wer ist weiter?

Luan: "Beggin" - Måneskin

Tami (Augburg) : „Teenage Dirtback“ – Wheatus

: „Teenage Dirtback“ – Wheatus Jörg: „Bis Meine Welt Die Augen Schließt“ – Alexander Knappe

Lizi : „I’D Rather Go Blind“ – Etta James

: „I’D Rather Go Blind“ – Etta James Nadine: "Sir Duke" - Stevie Wonder

Sarah Barelly : „Ein Kompliment“ – Sportfreunde Stiller

: „Ein Kompliment“ – Franziska: „Barfuß Am Klavier“ – AnnenMayKantereit

Lukas & Clemens: „Chasing Cars“ – Snow Patrol

Wer ist raus?

Verena: „Stop + Stare“ – One Republic

Goran: „Let Me Entertain You “ – Robbie Williams

Entertain “ – Robbie Williams Fränzy: „Mädchen“– Lucilectric

Luca: „American Idiot“ – Green Day

Blind-Audition 6 am 2. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Ceri: „Fast Car“ – Tracy Chapman

Andreas: „Save Tonight“ – Eagle-Eye Cherry

Fahmi: „Can’t Help Falling In Love“ – Elvis Presley

Babs: „Irgendwann Bleib I Dann Dort“ – S.T.S

Lisa: „Skyscraper“ – Demi Lovato

Zoé: „Do You Like What You See“ – Ivy Quainoo

Like What See“ – Samuel "Sammy": „ You Raise Me Up“ – Josh Groban

"Sammy": „ Raise Up“ – Marina: „Blurry Eyes“- Michael Patrick Kelly

Alex: „I Will Wait“ – Mumford & Sons

Luis : „Drag Me Down“ – One Direction

: „Drag Down“ – Florian: „ You Let Me Walk Alone“ – Michael Schulte

Let Walk Alone“ – Sophie: „Complicated“ – Avril Lavigne

Jens: „The Scientist“ – Coldplay

Wer ist weiter?

Luis : „Drag Me Down“ – One Direction

Sophie: „Complicated“ – Avril Lavigne

Alex: „I Will Wait“ – Mumford & Sons

Fahmi: „Can’t Help Falling In Love“ – Elvis Presley

Lisa: „Skyscraper“ – Demi Lovato

Wer ist raus?

Ceri: „Fast Car“ – Tracy Chapman

Andreas: „Save Tonight“ – Eagle-Eye Cherry

Babs: „Irgendwann Bleib I Dann Dort“ – S.T.S

Zoé: „Do You Like What You See“ – Ivy Quainoo

Like What See“ – Florian: „ You Let Me Walk Alone“ – Michael Schulte

Let Walk Alone“ – Marina: „Blurry Eyes“- Michael Patrick Kelly

Blind-Audition 7 am 8. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Aubrey Bacani : „Listen“ - Beyoncé

: „Listen“ - Beyoncé Leonardo Kryeziu : „Careless Whisper“ - George Michael

: „Careless Whisper“ - Sarah Paschke : „Nothing Breaks Like A Heart“ - Mark Ronson & Miley Cyrus

: „Nothing Breaks Like A Heart“ - Ronson & James Boyle : „Fever“ - Peggy Lee

: „Fever“ - Lee LIENNE: „Unfaithful“ - Rihanna

Alberto Vasquez Abreu: „Magia“ - Alvaro Soler

Abreu: „Magia“ - Benjamin Gremmler : „Break My Heart Again“ - FINNEAS

: „Break My Heart Again“ - FINNEAS Achmed Kupka : „The Wild Rover “- The Dubliners

: „The Wild “- The Dubliners Anna Totter : „Bad Romance“ - Lady Gaga

: „Bad Romance“ - Ayham Fayad : „Lovin You “ – Minnie Riperton

: „Lovin “ – Marlon Lee Newman : „All My Life“ – K-Ci & JoJo

: „All My Life“ – K-Ci & JoJo Julia Doubrawa : „Wo Fängt Dein Himmel An“ – Philipp Poisel

: „Wo Fängt Dein Himmel An“ – Guido Westermann : „I’d Do Anything For Love“ – Meat Loaf

Wer ist weiter?

Wer ist raus?

Julia Doubrawa : „Wo Fängt Dein Himmel An“ – Philipp Poisel

: „Nothing Breaks Like A Heart“ - Ronson & Alberto Vasquez Abreu: „Magia“ - Alvaro Soler

Blind-Audition 8 am 9. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

Michael Gallistl : „Castle On The Hill“ – Ed Sheeran

: „Castle On The Hill“ – Maite Jens : "Let It Be“ – The Beatles

: "Let Be“ – Gabriel Iocco Pais & Suzana Pais : „Diamonds“ - Rihanna

: „Diamonds“ - Nico David Anfuso : „The Way You Make Me Feel“ – Michael Jackson

: „The Way Make Feel“ – Michael Jackson Adrian Templin : „I Swear“ – John Michael Montgomery

: „I Swear“ – John Michael Montgomery Lucy Grimm : „Break My Heart“ – Dua Lipa

: „Break My Heart“ – Jan Bleeker : „Supergirl“ – Reamon

: „Supergirl“ – Reamon Kaya Laß: „Kreise“ – Johannes Oerding

Dominik Puntigam : „Zombie“ – The Cranberries

: „Zombie“ – Mara Hoppen: „Still Into You “ - Paramore

“ - Paramore Luca Wefes: „Marmor, Stein und Eisen Bricht“ – Drafi Deutscher

Lars Billekens: „ Hotel California “ – The Eagles

“ – The Eagles Sarah Alawuru: „Where Is The Love?“ – The Blacked Eyed Peas

Wer ist weiter?

Wer ist raus?

Gabriel Iocco Pais & Suzana Pais : „Diamonds“ - Rihanna

: „Diamonds“ - Adrian Templin : „I Swear“ – John Michael Montgomery

: „I Swear“ – John Michael Montgomery Kaya Laß: „Kreise“ – Johannes Oerding

Mara Hoppen: „Still Into You “ - Paramore

“ - Paramore Lars Billekens: „ Hotel California “ – The Eagles

Blind-Audition 9 am 15. September 2022, 20.15 Uhr

Kandidaten

: „Suerte (Whenever, Whenever)“ – Shakira Rina Grundke : „Listen To Your Heart“ – Roxette

: „Listen To Your Heart“ – Ody Patron: „So Emotional“– Whitney Houston

& Dionisia Gravou: „This Is The Life“ – Jesse (Jezzi) Capulong: „The House Of The Rising Sun “ – The Animals

: „Was Wichtig Ist“ – Mohamed Lakhdhar:„Treat You Better“ – Shawn Mendes

: „ “ – Branka Schuler : „ If You Could Read My Mind“– Gordon Lightfoot

Wer ist weiter?

Ody Patron: „So Emotional“– Whitney Houston

Wer ist raus?

(Jezzi) Capulong: „The House Of The Rising “ – The Animals Mohamed Lakhdhar:„Treat You Better“ – Shawn Mendes

Battle 1 am 16. September 2022, 20.15 Uhr

Team Stefanie

Richard Tedja vs. Lizi Gogua mit „Crazy“ von Gnarls Barkley

Team Rea

Jan Bleeker vs. Lisa Pauli mit „Shout“ von Tears For Fears

Team Mark

Bruno Flütsch vs. Leonardo Kryeziu mit „Leave The Door Open“ von Silk Sonic

Team Peter

Sarah Barelly vs. Nel Lewicki mit „Sound of Silence“ von Disturbed

Wer ist raus?

Richard Tedja (Team Stefanie )

) Lisa Pauli (Team Rea)

(Team Rea) Leonardo Kryeziu (Team Mark )

(Team ) Sarah Barelly (Team Peter)

Battle 2 am 22. September 2022, 20.15 Uhr

Team Stefanie

Basti Schmidt vs. Nico David Anfuso mit „Frozen“ von Madonna

Team Rea

Sophie Frei vs. Benny Gremmler mit „SOS“ von ABBA

Kevin Tschopp vs. Tami Rahman vs. Christian Torez mit „Arcade“ von Duncan Lawrence

Team Mark

Hanna Trabert vs. Anja Beck-Harth mit „We Build This City“ von Starship

Luis Schubert vs. Sidney Bader mit „As It Was“ von Harry Styles

Team Peter

Dominik Graf von Schwerin vs . Charlotte Torchalla mit „Ich Fühl Wie Du“ - Tabaluga Und Lilli - von Peter Maffay

Guido Westermann vs. Alex Ohles mit „Dancing In The Dark“ von Bruce Springsteen

Wer ist weiter?

Guido Westermann

Charlotte Torchalla

Sophie Frei

Christian Torez

Kevin Tschopp

Tami Rahman

Jan Bleeker

Basti Schmidt

Sidney Bader

Anja Beck-Harth

Wer ist raus?

Alex Ohles

Dominik Graf

Sarah Barelly

Benny Gremmler

Jan Bleeker

Nico David Anfuso

Luis Schubert

Hanna Trabert

Battle 3 am 23. September 2022, 20.15 Uhr

Team Stefanie

Sophie Buchmann vs. André Deininger mit „Cryin'“ von Aerosmith

Jens Gilles vs. Leander Gronem mit „Dancing On My Own“ von Calum Scott

Team Rea

Marlon Lee Newman vs. Lucy Grimm mit „Cold Heart“ (PNAU Remix) von Dua Lipa + Elton John

Nadine Pimanov vs. Bella Robin mit „Running Up That Hill“ von Kate Bush

Team Mark

Anny Ogrezeanu vs. Samuel „Sammy“ Franklin mit „(I've Had) The Time Of My Life“ von Bill Medley + Jennifer Warnes

Luca Wefes vs. Luka Maksim Klais mit „Sag Mir Wo Die Blumen Sind“ von Marlene Dietrich

Team Peter

Julian Pförtner vs. Michi Gallistl mit „There's Nothing Holding Me Back“ von Shawn Mendes

Susan Agbor vs. Katja Forg mit „I'm Every Woman“ von Chaka Khan + Whitney Houston

Wer ist weiter?

Anny Ogrezeanu

Luca Wefes

Luka Maksim

André Deininger

Jens Gilles

Bella Robin

Marlon Lee Newman

Julian Pförtner

Susan Agbor

Wer ist raus?

Samuel „Sammy“ Franklin

„Sammy“ Franklin Sophie Buchmann

Leander Gronem

Nadine Pimanov

Lucy Grimm

Michi Gallistl

Katja Forg

Battle 4 am 29. September 2022, 20.15 Uhr

Team Stefanie

Jay Jeker vs. Ayham Fayad mit „Sign Of The Time“ von Harry Styles

vs. mit „Sign Of The Time“ von Jörg Lornsen vs. Bastian Benoa Rauschmaier mit „Weiße Fahnen“ von Silbermond

Team Rea

Siegmar Meemken vs. Björn Meyer mit „Unikat“ von SPD

vs. mit „Unikat“ von Rina Grundke vs. Tammo Förster mit „Lovely“ von Khalid + Billie Eilish

Team Mark

Nadine Traoré vs. Marlon Falter mit „Under Pressure“ von Queen

vs. mit „Under Pressure“ von Queen Christina & Dionisia Gravou vs. James Boyle mit „Hit The Road Jack“ von Ray Charles feat. Raelettes

Team Peter

Maite Jens vs. Leona Shijaku vs. Jassy Tawiah mit „Heaven Is A Place On Earth“ von Belinda Carlisle

vs. Leona Shijaku vs. Tawiah mit „Heaven Is A Place On Earth“ von Belinda Carlisle Jenny Oberst-Harth vs. Sissi Engel mit „Man! I Feel Like A Woman“ von Shania Twain

Teams bei "The Voice of Germany" 2022: Welcher Kandidat ist bei welchem Coach?

Im letzten Jahr konnte das Team von Johannes Oerding mit Sebastian Krenz die Show gewinnen. Doch wie geht es in diesem Jahr aus? Hier finden Sie einen Überblick über die Jury von "The Voice of Germany" 2022 sowie die Kandidatinnen und Kandidaten in ihren Teams - insofern diese feststehen.

Kandidaten im Team von Stefanie Kloß

Mit Stefanie Kloß kehrt in der 12. Staffel ein erfahrenes Mitglied zu "The Voice of Germany" zurück - denn sie war bereits 2014 und 2015, also in Staffel 4 und 5, auf Talentsuche. Bekannt ist sie zudem als Frontfrau der Band "Silbermond" sowie als Songwriterin.

André, 42, aus Herford

Richard, 19, aus Hameln

Albert, 28, aus Berlin

Bastian Benoa Rauschmaier, 33

Basti Schmidt , 27, aus Berlin

, 27, aus Doni Wirandana, 31, aus Köln

Jens, 28, aus Mainz

Sophie, 24

Dominik, 23, aus Berlin

Tami, 27

Kandidaten im Team von Mark Forster

Der Musiker, Sänger und Songwriter Mark Foster sitzt in der zwölften Staffel von "The Voice of Germany" bereits zum sechsten Mal auf einem der roten Drehstühle. Von seinen fünf veröffentlichten Studioalben erreichten zwei den Goldstatus. Zudem stürmte er mit Songs wie "Au Revoir", "Wir sind groß" und "Chöre" die Charts.

Kandidaten im Team von Mark Forster

Bruno , 26, aus Arau in der Schweiz

, 26, aus Arau in der Hanna , 28, aus Neustadt

, 28, aus Sid Bader , 22

, 22 Anny Ogrezeanu, 21

Anja Beck-Harth, 55

Renee Bludau , 20

, 20 Jerome Mitchell , 32, aus Landau in der Pfalz

, 32, aus Luka Maksim Klais , 22, aus Hamburg

, 22, aus Marlon Falter , 18, aus Aldenhoven

, 18, aus Samuel "Sammy", 43

"Sammy", 43 Luca, 22, aus Berlin

Kandidaten im Team von Peter Maffay

Das einzig neue Gesicht der Musikshow ist in diesem Jahr Peter Maffay. Der deutscher Sänger, Komponist, Schauspieler und Musikproduzent ist bekannt für Songs wie "Nessaja", "So bist du" und "Über sieben Brücken musst du gehn". Die Deutschrock-Legende zählt mit über 20 Nummer-eins-Alben zu einem der erfolgreichsten Künstler der deutschen Chart-Geschichte.

Kandidaten im Team von Peter Maffay

Julian, 22, aus Heidelberg

Nel, 32, aus Hamburg

Sissi, 31, aus Rosenthal

Leo, 27, aus Hofheim am Taunus

Susan , 42, aus Berlin

, 42, aus Charlotte, 21, aus Potsdam

Leona Shijaku, 19

Jenny Oberst-Harth, 27, aus Stadecken-Elsheim

Oberst-Harth, 27, aus Katharina Merker , 28, aus Andernach

, 28, aus Fahmi, 27, aus Frankfurt

Maite, 23, aus Hamburg

Michael, 30

Jassy , 21

, 21 Katja , 51

, 51 Kevin Tschopp , 25

Kandidaten im Team von Rea Garvey

Fast so oft wie Mark Foster saß auch Rea Garvey schon in der Jury von "The Voice". Denn in Staffel 12 ist der irische Sänger und Songwriter bereits zum sechsten Mal dabei. Seine Bekanntheit verdankt der ehemalige Frontsänger von "Reamonn" unter anderem dem Megahit "Supergirl". Doch auch nach der Auflösung der Band stürmte Rea mit Songs wie "Wild Love", "Is It Love?" und "Kiss Me" die Charts.

Kandidaten im Team von Rea Garvey