"The Voice of Germany" 2022: Coach Mark Forster trägt immer eine Cap - ein Porträt

"The Voice of Germany" läuft 2022 mit Staffel 12 und Mark Forster ist bereits zum sechsten Mal als Coach mit dabei. In unserem Porträt erfahren Sie mehr über den Sänger.

" The Voice of Germany" ist seit August 2022 mit einer neuen Staffel im TV bei Sat.1 und ProSieben zu sehen. Die Show wird in Deutschland bereits seit dem Jahr 2011 gesendet und basiert auf dem Castingshow-Konzept "The Voice", das aus den Niederlanden stammt. Staffel 12 wird von Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderiert.

Auch in diesem Jahr versuchen wieder jede Menge unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten, die Jury mit ihrem Gesang von sich zu überzeugen. Zu den Juroren gehört in Staffel 12 natürlich auch der 39-jährige Mark Forster. Der Sänger mit polnischen Wurzeln ist bereits zum sechsten Mal in der Gesangsshow mit dabei, konnte die Sendung in der Vergangenheit jedoch noch nie mit einem seiner Talente für sich entscheiden. Ob sich das mit der diesjährigen Staffel ändern wird, bleibt abzuwarten.

Mark Forster bei "The Voice of Germany" 2022: Das ist die Größe des Coaches

In unserem Steckbrief finden Sie neben der Größe alle wichtigen Eckdaten zu Mark Forster auf einen Blick:

Name: Mark Ćwiertnia

Ćwiertnia Künstlername: Mark Forster

Geburtsdatum : 1. Januar 1983

: 1. Januar 1983 Geburtsort : Kaiserslautern

: Beruf : Sänger und Songwriter

: Sänger und Songwriter Größe: 1,85 Meter

1,85 Meter Social Media: Instagram @markforsterofficial

"The Voice of Germany"-Coach Mark Forster im Porträt

Geboren wurde Mark Ćwiertni, wie Mark Forster mit bürgerlichem Namen heißt, am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als Sohn einer polnischen Mutter und eines deutschen Vaters. Nach dem Abitur studierte er in Mainz erst vier Semester lang Rechtswissenschaften, bevor er sich dazu entschloss, das Studienfach zu Betriebswirtschaftslehre hin zu wechseln.

Nach dem Abschluss seines Studiums probierte er sich als Sänger und Songwriter einen Namen zu machen und komponierte unter anderem Musik und Jingles für das Fernsehen. Im Jahr 2010 nahm ihn das Musiklabel "Four Music" unter Vertrag und zwei Jahre später veröffentlichte Forster schließlich seine erste eigene Single mit dem Titel "Auf dem Weg". Seinen ersten großen Single-Erfolg hatte er 2014 mit dem Lied "Au revoir". Der Song landete auf Platz 2 der deutschen Charts und wurde in Deutschland mit drei Goldenen Schallplatten ausgezeichnet.

Mark Forster: Was ist das Alter des "The Voice of Germany"-Coaches?

Mit seiner Cap, die der "TVOG"-Coach immer trägt, wirkt Mark Forster stets jung und lässig. Man könnte manchmal meinen, der Sänger befindet sich in seinen Zwanzigern. Dass Mark Forster bereits 39 Jahre alt ist und nächstes Jahr seinen 40. Geburtstag feiert, ist für viele seiner Fans kaum zu glauben.

Die bekanntesten Lieder von Mark Forster

Mit seinem eigenen Lied "Au revoir" feierte Mark Forster 2014 seinen musikalischen Durchbruch in Deutschland. Seine Stimme wurde allerdings bereits ein Jahr zuvor bekannt. Zusammen mit Rapper Sido veröffentlichte er 2013 den Song "Einer dieser Steine", bei dem er den Refrain singt. In seiner bisherigen Gesangslaufbahn sind das die bekanntesten Lieder von Mark Forster:

"Au revoir"

"Drei Uhr nachts"

"Wir sind groß"

"Sowieso"

"Kogong"

"Chöre"

"Like A Lion"

"Flash mich"

"194 Länder"

"Übermorgen"

Mark Forster: Diese Geschichte steckt hinter seinem Künstlernamen

Zu Beginn seiner Karriere trat Forster mit dem Vornamen Marek, den ihm seine Mutter bereits im Kindesalter als Spitzname gegeben hatte, und seinem bürgerlichen Nachnamen Ćwiertnia auf. Da sein Nachname jedoch so schwer auszusprechen war, benannte er sich schließlich in Mark Forster um. Die Idee dazu lieferte ihm ein Mitarbeiter seiner damaligen Plattenfirma. Dieser besuchte ihn eines Tages in seinem Studio, welches in der Forster Straße in Berlin liegt, und speicherte seine Telefonnummer unter dem Namen "Mark Forster" ein, wodurch der heutige Künstlername des Musikers geboren war.

Auch aus dem Fernsehen ist Mark Forster mittlerweile nicht mehr wegzudenken. So war der 39-Jährige von 2015 bis 2017 in drei Staffeln "The Voice - Kids" als Coach dabei. Im Herbst 2017 löste er Andreas Bourani schließlich als Coach bei "The Voice of Germany" ab und ist seither Jury-Mitglied. Außerdem nahm er 2017 als Teilnehmer an der 4. Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" teil. Ein Jahr später übernahm er in der Show die Rolle des Gastgebers.