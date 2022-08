Moderatoren bei "The Voice of Germany" 2022: Melissa Khalaj und Thore Schölermann kurz vorgestellt

Bei der Moderation von "The Voice of Germany" gibt es Neuerungen: An der Seite von Thore Schölermann ist 2022 Melissa Khalaj dabei. Hier stellen wir Ihnen die beiden genauer vor.

2022 startet die Musikshow " The Voice of Germany" bereits in Staffel 12. Wie immer müssen die Kandidatinnen und Kandidaten der Talent-Show die Coaches zunächst in den sogenannten "Blind Auditions" überzeugen, bevor sie im besten Fall in ein Team aufgenommen werden und dort Unterstützung von den Expertinnen und Experten erhalten.

In Staffel 12 soll sich nun einiges am bisherigen Format ändern. Auf den roten Stühlen werden mehrere neue Coaches sitzen und auch das Moderator-Team ist zum Teil neu besetzt. Bei "The Voice of Germany" 2022 führen Melissa Khalaj und Thore Schölermann gemeinsam durch die Sendetermine von "The Voice of Germany" 2022.

Doch wer sind die beiden und kennt man sie schon aus anderen Shows? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen das Moderations-Duo genauer vor.

Melissa Khalaj bei "The Voice of Germany" 2022: Ein kurzer Steckbrief

Hier finden sie alle wissenswerten Eckdaten zu Melissa Khalaj im Steckbrief:

Name: Melissa Khalaj

Alter : 32

: 32 Geburtsdatum : 23. Mai 1989

: 23. Mai 1989 Geburtsort : München

: Wohnort : Berlin

: Beruf : TV-Host und Moderatorin

: TV-Host und Moderatorin Social Media: Instagram @melissaflash

Die 32-Jährige ist eine deutsche Fernsehmoderatorin aus München. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie als Teilnehmerin von Popstars in der 6. Staffel 2007. Nachdem sie es dort nicht in die Gewinner-Band schaffte, war sie Mitglied in der Münchner Band "Charly Bravo". 2013 gab sie dies auf, als sie eine Stelle als Moderatorin bei Joiz Germany annahm.

Darauf folgten einige Einzelauftritte in Sendungen wie "Circus Halli Galli", "Germany's Next Topmodel" oder die Moderation bei der Echoverleihung im Jahr 2014. Ihren Durchbruch schaffte sie dann so richtig, als sie zusammen mit Jochen Bendel die Late-Night-Show "Promi Big Brother Late Night LIVE" moderierte.

Das Blind-Audition-Format "The Voice of Germany" ist kein Neuland für sie, da sie bereits seit 2019 bei der Version für Kinder - " The Voice Kids" - durch die Show leitet.

Im Interview mit ProSieben und Sat.1 beschreibt Melissa ihre Emotionen: "Verrückt: Ich moderiere 'The Voice of Germany'! Als #TVOG 2011 startete, träumte ich noch von der großen Bühne. Ich liebe diese Show und freue mich so sehr, neben 'The Voice Kids' jetzt auch bei den Erwachsenen durch die Sendung zu führen."

"The Voice of Germany" 2022 Moderator Thore Schölermann im Porträt

In dieser Übersicht haben wir alle wissenswerten Eckdaten zu Moderator Thore Schölermann:

Name: Thore Schölermann

Alter : 37

: 37 Geburtsdatum : 26. September 1984

: 26. September 1984 Geburtsort : Iserlohn

: Beruf : Schauspieler und Fernsehmoderator

: Schauspieler und Fernsehmoderator Social Media: Instagram @thoreschoelermann

Nach dem Abitur startete Thore Schölermann eine Schauspielausbildung an der Mallorca Film Academy in Palma de Mallorca. Daraufhin spielte er in einigen Kurzfilmen und von 2006 bis 2013 in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" als Christian Mann mit. Woher man ihn vermutlich aber eher kennt, ist das Boulevardmagazin "taff" auf ProSieben, welches der 37-Jährige seit 2012 moderiert.

Ebenfalls seit 2012 kennt man Thore als Moderator bei "The Voice of Germany". Zusammen mit Kollegin Melissa Khalaj moderiert er zudem seit 2013 - seit 2017 zusammen mit Melissa - das Kinder-Format "The Voice Kids".

Neben einigen Auftritten als Moderator in Formaten wie " TV total Stock Car Crash Challenge" oder "Die perfekte Minute" nahm er im März 2021 auch bei "The Masked Singer" teil und wurde als Monstronaut enttarnt.

Dem Sender sagt der Ruhrpottler: "Melissa und ich haben dieses Jahr an sage und schreibe 29 Abenden ein Date im TV. Wie bring' ich das meiner Frau bei? Spaß beiseite: Beim Moderieren verstehen Melissa und ich uns einfach blind. Never change a running system."